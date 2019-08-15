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باكستان تحذر من مذبحة للمسلمين في كشمير..وتهدد الهند

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
عمران خان- رئيس وزراء باكستان
عمران خان- رئيس وزراء باكستان
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن قلقه من خطر تعرض المسلمين في كشمير إلى "مذبحة وتطهير عرقي"، متوعدا الهند بالرد على أي عدوان على الشطر الباكستاني من كشمير. وقال "خان" في تصريح اليوم الخميس: "في كشمير المحتلة من الهند، 12 يوما من حظر التجول، وإرسال قوات إضافية إلى منطقة فيها تواجد عسكري كبير بالفعل، وانقطاع كامل للاتصالات، مع سابقة (رئيس وزراء الهند ناريندرا) مودي في التطهير العرقي للمسلمين في ولاية غوجارات"، مشيرا إلى أعمال العنف التي وقعت في الولاية عام 2002 عندما كان يحكمها مودي بين بين الهندوس والمسلمين.
وتابع: "هل سيشهد العالم بصمت على مذبحة أخرى وتطهير عرقي للمسلمين في كشمير المحتلة من الهند، مثلما حدث في مذبحة سربرنيتشا (التي وقعت في البوسنة عام 1995).. أريد أن أحذر المجتمع الدولي من أنه إذا سمح بحدوث ذلك فستكون هناك تداعيات وردود فعل في العالم الإسلامي تدفع نحو التطرف والعنف". وأمس الأربعاء، زار
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ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

حكومة جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية

ذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل"، إن الولايات المتحدة قدمت طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية جريس 1 فى جبل طارق التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الصحيفة، إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها. وأشارت الصحيفة، إلى أن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير "جريس 1" إلا في وقت لاحق اليوم الخميس.
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حريق بطائرة تحمل جنودا أمريكيين في أيرلندا

توقف العمل في مطار شانون الدولي في أيرلندا، بسبب حادث لطائرة شركة "Omni Air International"، التي كانت تنقل القوات الأمريكية، إذ وقع الحادث، صباح يوم الخميس، قبيل مغادرة طائرة بوينج 767-300، حسبما ذكرت قناة "RTE" التلفزيونية الأيرلندية. وذكرت القناة، أن مراقبي الحركة الجوية لاحظوا أن معدات الهبوط اشتعلت فيها النيران عندما كانت الطائرة تتحرك على طول المدرج، مشيرة إلى أن خدمات المطار أطفأت النار، وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بأمان. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شاهد عيان، إنه "رأى رغوة يتم رشها على أحد المحركات بعد إيقافها".
الطائرة بعد هبوطها

إصابة 10 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

أصيب 10 أشخاص بإصابات طفيفة، إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز «إيرباص-321» في ضواحي موسكو، فجر اليوم الخميس، بعد اندلاع النار في محركيها. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أفادت شركة «أورال إيرلانز» بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور. وذكرت وزارة الطوارئ أن الطيارين نجحا فى الهبوط بالطائرة، التي كانت تقل 324 شخصا على متنها، بينهم 7 أفراد الطاقم، على حقل زراعي قرب قرية على بعد بضعة كيلومترات من المطار.
هبوط اضطراري - أرشيفية

هبوط اضطراري لطائرة ركاب في روسيا

أفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية، صباح اليوم الخميس، بأن طائرة ركاب هبطت اضطراريًا قرب موسكو. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تكشف الوكالة الروسية على الفور عن الدولة التي تتبعها تلك الطائرة أو سبب الهبوط. بينما أفادت وسائل إعلام بأنه جرى إخلاء جميع ركاب الطائرة بعد اشتعال أحد محركاتها أثناء الإقلاع. وفي أواخر يونيو الماضي، لقي طياران مصرعهما، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر هبوط اضطرارى نفذته طائرة ركاب من طراز «آن-24»، شمالي جمهورية بورياتيا الروسية.
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عمران-خان

متحدية الهند.. باكستان تلغي الحكم الذاتي لكشمير

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان، اليوم الأربعاء، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وذلك عقب زيارته للإقليم، في تحدّ واضح للهند. صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت أن تلك الزيارة تأتي في مناسبة عيد الاستقلال الباكستاني وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوما تنفيذيا مفاجئا يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحا لهذه المنطقة في الهيملايا. في هذا الصدد، طردت باكستان السفير الهندي، وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.
الهند-وباكستان

الهند لباكستان: أنتم مغرضون.. وحكم كشمير شأن داخلي

تطور كبير وسريع يشهده النزاع الدائر بين الهند وباكستان على خلفية أزمة كشمير، وإلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه، وقيام باكستان بطرد السفير الهندي في باكستان، ما دفع وزارة الخارجية الهندية للرد على التصعيد الباكستاني ضدها قائلة: «الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 من الدستور شأن داخلي هندي بالكامل»، وأضافت في بيان رسمي: «لقد رأينا تقارير تفيد بأن باكستان قررت اتخاذ خطوات أحادية محددة فيما يتعلق بعلاقاتها الثنائية مع الهند، وتتضمن هذه الخطوات خفض مستوى علاقاتنا الدبلوماسية».
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باكستان تُعلق حركة القطارات مع الهند

أعلن شيخ راشد أحمد وزير السكك الحديدية الباكستاني، تعليق الحكومة الباكستانية حركة القطارات مع الهند، بعد إلغاء «نيودلهي» الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، ويأتى هذا القرار استمرارا للتصعيد بين البلدين بعدما قررت باكستان، أمس، سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، وذلك ردا على قرار الهند حول كشمير، بحسب الخارجية الباكستانية. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن اجتماعًا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
عمران-خان

في تصعيد خطير.. باكستان تطرد دبلوماسيي الهند

قررت باكستان، اليوم الأربعاء، سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، وذلك ردا على قرار الهند حول كشمير، بحسب الخارجية الباكستانية. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن اجتماعًا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، خلص إلى قرارات بـ"تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".
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