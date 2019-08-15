باكستان تحذر من مذبحة للمسلمين في كشمير..وتهدد الهند

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

عمران خان- رئيس وزراء باكستان

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن قلقه من خطر تعرض المسلمين في كشمير إلى "مذبحة وتطهير عرقي"، متوعدا الهند بالرد على أي عدوان على الشطر الباكستاني من كشمير. وقال "خان" في تصريح اليوم الخميس: "في كشمير المحتلة من الهند، 12 يوما من حظر التجول، وإرسال قوات إضافية إلى منطقة فيها تواجد عسكري كبير بالفعل، وانقطاع كامل للاتصالات، مع سابقة (رئيس وزراء الهند ناريندرا) مودي في التطهير العرقي للمسلمين في ولاية غوجارات"، مشيرا إلى أعمال العنف التي وقعت في الولاية عام 2002 عندما كان يحكمها مودي بين بين الهندوس والمسلمين.

وتابع: "هل سيشهد العالم بصمت على مذبحة أخرى وتطهير عرقي للمسلمين في كشمير المحتلة من الهند، مثلما حدث في مذبحة سربرنيتشا (التي وقعت في البوسنة عام 1995).. أريد أن أحذر المجتمع الدولي من أنه إذا سمح بحدوث ذلك فستكون هناك تداعيات وردود فعل في العالم الإسلامي تدفع نحو التطرف والعنف". وأمس الأربعاء، زار