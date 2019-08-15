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هل أنهى ترامب دور «الشرطي الدولي» لأمريكا في العالم؟

بدا من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم ينجح في رهانه على سياسة القطب الواحد في الأزمات العالمية، والتي لم تؤت الثمار المطلوبة منها.
تحرير:محمود نبيل ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
ترامب
ترامب
راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أساسي في السياسة الخارجية على بعض التوجهات التي تضمن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دورها التاريخي والذي يُعرف باسم "شرطي العالم" الذي يشير إلى تدخلها في كافة الملفات لحفظ الأوضاع الحالية في العالم. وبات من الواضح أن الرئيس الأمريكي يحصد ما جناه من سياسات تخلى الولايات المتحدة عن دورها الذي دام عشرات السنين كضامن للاستقرار في النظام السياسي والاقتصادي العالمي، مفضلًا أن تبقى واشنطن كأحد العوامل المعنية بهذا النظام ولكن ليست محوره الرئيسي.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، لسلسلة من الصدمات الاقتصادية والسياسية التي تثير الاضطرابات في جميع أنحاء العالم وتضرب النظام السياسي الدولي الذي تعمدت إدارة ترامب تقويضه على مدى عامين ونصف. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقالت إن التحذيرات التي تشير إلى
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مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

سلم المشتبه به في حادث إطلاق النار وإصابة 6 من ضباط الشرطة الأمريكية، فى مواجهة استمرت لساعات عدة، في فيلادلفيا، نفسه للسلطات الأمريكية. وخرج المشتبه به من مقر الإقامة رافعا يديه إلى الأعلى، تحيط به سحابة من الغاز المسيل للدموع أطلقتها قوات الشرطة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تم إطلاق النار على 6 ضباط، مما أدى إلى إصابتهم، بينما تم إطلاق سراح ضابطين محتجزين، و3 رهائن، دون أن يصب أحدهم بأذى. كان 6 ضباط شرطة أمريكيين قد أصيبوا في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا.
الشرطة-الأمريكية

6 مصابين في إطلاق نار بأمريكا.. ومخاوف من وجود رهائن

ارتفع عدد مصابى إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية إلى 6 من ضباط الشرطة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقع تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل، ويحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام بينما لا يزال ضابطان محاصرين داخل المنزل. وبعد مواجهة بدأت منذ أكثر من 3 ساعات وما زالت مستمرة، ذكرت شرطة فيلادلفيا أن 6 ضباط نقلوا لمستشفيات بالمنطقة، وأن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم. وكانت الشرطة تنفذ إذن ضبط في منزل بشمال مدينة فيلادلفيا حوالي الساعة الرابعة والنصف عصر الأربعاء، عندما دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط.
صلاح-عبدالله-قوش (3)

منع رئيس المخابرات السودانية السابق من دخول أمريكا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة منعت رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش وأفراد عائلته من الدخول إلى أراضيها. وكتب وزير الخارجية الأمريكي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أوضح فيها أن القرار جاء بموجب المادة 7031، وذلك لمشاركته فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالسودان. وأضاف بومبيو: «هؤلاء غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة، وسنستمر في مساءلة الذين ينتهكون حقوق الإنسان».
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 4 ضباط شرطة في إطلاق نار بالولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة نايس تاون تيوجا، بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وبحسب ما أفادت به «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، تم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور، بينما هرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث حيث لا يزال مرتكب الحادثة طليقًا. وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه بإطلاقه النار يتحصن داخل بناية تحاصرها الشرطة. وفى بداية الشهر الحالي قتل مالا يقل عن 20 شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.
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ترامب

الأرقام تُكذب ترامب في معدلات التوظيف بأمريكا

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أدائه الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص معدلات التوظيف التي بدورها يمكن أن تنهي على واحدة من كبرى المشكلات الاجتماعية التي وعد الرئيس الأمريكي بحلها في برنامجه الانتخابي عام 2016. من التخفيضات الضريبية إلى الأنظمة المخففة للتعريفات الجمركية، تستند كل مبادرات الرئيس ترامب الاقتصادية إلى وعد رئيسي، وهو إطلاق موجة من الاستثمار وإعادة الوظائف التي يقول الرئيس إن الولايات المتحدة قد خسرتها لصالح دول أجنبية أخرى في العالم.
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

هل أخطأ ترامب بانسحابه من معاهدة الصواريخ النووية؟

بدا قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، التي تم توقيعها في وقت الحرب الباردة مع روسيا، وكأنه علامة على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير القوالب التقليدية في السياسات الخاصة بالولايات المتحدة. وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية لخفض قدرات الصواريخ، وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان والروسي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب.
روسيا-والصين

هل يتخلى الروس والصينيون عن إيران حال نشوب حرب؟

راهنت إيران على تدويل أزمتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي منتصف العام الماضي، وبالأخص في ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي شهد وجودا عسكريا مكثفا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وعولت طهران بشكل رئيسي على تدخل حلفائها، وبالأخص روسيا والصين، في الأزمة المتصاعدة بهذه المنطقة الحيوية، والتي رأى الخبراء أنها قد تسير في طريق مواجهة عسكرية كاملة خلال المستقبل القريب، ما لم تستطع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة على المستوى السياسي.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
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