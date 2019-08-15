السيسي يوافق على قرض بـ350 مليون يورو لتطوير المترو

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

مترو الأنفاق

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق حكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر قيمته 350 مليون يورو. جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس. ويهدف مشروع تطوير وتجديد الخطر الأول لمترو أنفاق القاهرة – وفقا للمذكرة الإيضاحية، إلى تحسين خدمات مترو الأنفاق عليى المدى الطويل، وزيادة سعة النقل، فضلاً عن تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز النقل العام في القاهرة الكبري.

يذكر أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وقعت في فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018 اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، وفي هذا الصدد تتضمن الأتفاقية مادة وحيدة مفادها "وٌوفق علي اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك