تعرف على طريقة التسجيل بمنظومة التحول الرقمي

تحرير:شيماء رشاد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

صورة أرشيفية

أعلنت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، عن خطوات التسجيل بالبوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي التي تقدم 17 خدمة إلكترونية متنوعة للمواطنين. وذكرت المحافظة، في بيان لها، أن سعر الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي هو نفس السعر في مكانها بالمصلحة الحكومية المختصة بالخدمة مضافًا إليه 4 جنيهات، وفى حالة أن الخدمة تتجاوز تكلفتها أكثر من 500 جنيه، يضاف إلى سعر الخدمة 5 جنيهات. وأوضحت محافظة بورسعيد، في بيانها، 6 خطوات للتسجيل، وهي:

1- الدخول إلى بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://www.digital.gov.eg. 2- اختيار تسجيل مستخدم جديد والتسجيل في البوابة عن طريق الرقم القومي للمستخدم. 3-استكمال البيانات المطلوبة (الرقم القومي، رقم المصنع -وهو رقم مكون من حروف وأرقام أسفل الصورة الشخصية في بطاقة الرقم القومي-،