جريمة

عاطل يُورِّط نجل شقيقته في جريمة قتل بالخانكة

تحرير:هيثم بطاح ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، في كشف غموض مقتل سائق توك توك وإلقاء جثته برشاح الخانكة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا ونجل شقيقته بسبب مرورهما بضائقة مالية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من "ن. ص. س- 50 عاما- ربة منزل، بغياب نجلها المدعو "السيد. ا. م- 16 عاما- طالب بالصف الثالث الإعدادي"، حيث خرج للعمل على مركبة توك توك خاصتها ولم يعد. وتم العثور على جثة المجني عليه في الرشاح، وتبين أن مرتكبي الحادث "أحمد. ع. م- 31 عاما- عاطل"، ونجل شقيقته "محمد. ع. ش- 17 عاما- حاصل على دبلوم صنايع".
تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الوقعة؛ لمرورهما بضائقة مالية حيث عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجني عليه، وذلك باستدراجه بحجة توصيلهما وقتله والتخلص من جثته بمياه رشاح عزبة الرمل دائرة مركز الخانكة. وأضاف المتهمان في اعترافاتهما أن المتهم الأول قام باستدراج المجني عليه واستقل
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع طفل وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين على أثر انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع، بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال الجثة والمصابين واستخراج السيارة من المجرى المائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إيتاى البارود العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة.
طعن

عامل يقتل زوجته في الشرقية: بتكلم واحد في التليفون

أقدم عامل في بداية العقد الثالث من العمر، على قتل زوجته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ بعدما طعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بدأت بضبطه المجني عليها تتحدث مع أحد الأشخاص عبر الهاتف، وانتهت باستلاله سكينًا وطعنها حتى الموت، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وضبط الزوج والسلاح المُستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
بندقية-خرطوش

مصرع سائق توكتوك بـ«خرطوش» في حفل زفاف بشبرا الخيمة

تسبب بائع متجول في شبرا الخيمة في مقتل سائق "توكتوك" بطلق ناري، إذ أطلق عدة رصاصات من فرد خرطوش ابتهاجا بحفل زفاف ابنة شقيقه فاستقر طلق نارى في رأس المجنى عليه وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النيل وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى النيل بوصول "ع ع ر - 19 سنة - سائق توكتوك" مصاب برش خرطوش بالرأس وتوفي فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
ذئب

رعب في شبين القناطر.. ذئب شرس يهاجم الأهالي

هاجم ذئب مفترس مساء أمس الأربعاء، قرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من الأهالي، وذلك قرب معدية الشيخ صبحي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين المركزي لتلقي العلاج اللازم جراء "عقر الذئب"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيقات، وذلك بعدما تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفي شبين القناطر بإصابة 4 مواطنين عقرهم ذئب بقرية نوي التابعه لمركز شبين القناطر.
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سجن

حبس شقيقين قتلا طفلا حاول فض مشاجرة بالشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس سائقي «توك توك» شقيقين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل طفل، بالكاد أتم ربيعه السادس عشر، بعدما أصابه أحدهما بطعنة نافذة بالصدر، لا لشيء سوى أنه حاول فض مشاجرة بينهما بدأت بالمزاح وانتهت بمقتل الصغير، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى «منيا القمح» المركزي، قبل أن تصرح النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
محكمة-ارشفية

تطور جديد في قضية قتل محامٍ وإصابة آخر في شبرا

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، شقيقين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل محام وإصابة زميله بعد إطلاق الرصاص عليهما، في أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى. ترجع بداية الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
محكمة

إعدام طالب والمشدد لـ6 آخرين قتلوا سائق توكتوك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام للمتهم "ع. غ. م" طالب، والسجن 15 عاما لكل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م" طالب، و"ع. س. م" عاطل، والسجن عامين لـ"أ. ع. م" عامل بمطعم، و"م. ع. أ" كهربائي، و"ع. ف. ع" عامل؛ لقتلهم المجني عليه "ع. م. م"، سائق توكتوك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة سائق توكتوك.
محكمة-ارشفية

قتلا الزوج ليمارسا الحب.. الإعدام لربة منزل وعشيقها

قضت محكمة جنايات بنها الدائره الخامسة برئاسة المستشار محمود البريدي، إحالة أوراق ربة منزل وعاطل لفضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهم، لقيامهما بقتل زوج الأولى وإلقاء جثة في الشارع بالعبور، وحددت المحكمة جلسة الرابع من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من "أمنيه. أ - 21 عامًا" ربة منزل بعثورها على جثة زوجها "صبري. أ. ه - 38 عامًا" مصاب بعدة طعنات نافذه وبه آثار خنق حول الرقبة ملقاة أمام باب منزلهما فى الشارع بالعبور.
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