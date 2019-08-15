عاطل يُورِّط نجل شقيقته في جريمة قتل بالخانكة

عاطل يُورِّط نجل شقيقته في جريمة قتل بالخانكة
تحرير:هيثم بطاح
١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
صورة أرشيفية
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، في كشف غموض مقتل سائق توك توك وإلقاء جثته برشاح الخانكة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا ونجل شقيقته بسبب مرورهما بضائقة مالية.
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من "ن. ص. س- 50 عاما- ربة منزل، بغياب نجلها المدعو "السيد. ا. م- 16 عاما- طالب بالصف الثالث الإعدادي"، حيث خرج للعمل على مركبة توك توك خاصتها ولم يعد.
وتم العثور على جثة المجني عليه في الرشاح، وتبين أن مرتكبي الحادث "أحمد. ع. م- 31 عاما- عاطل"، ونجل شقيقته "محمد. ع. ش- 17 عاما- حاصل على دبلوم صنايع".
تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الوقعة؛ لمرورهما بضائقة مالية حيث عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجني عليه، وذلك باستدراجه بحجة توصيلهما وقتله والتخلص من جثته بمياه رشاح عزبة الرمل دائرة مركز الخانكة.
وأضاف المتهمان في اعترافاتهما أن المتهم الأول قام باستدراج المجني عليه واستقل
تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الوقعة؛ لمرورهما بضائقة مالية حيث عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجني عليه، وذلك باستدراجه بحجة توصيلهما وقتله والتخلص من جثته بمياه رشاح عزبة الرمل دائرة مركز الخانكة.
وأضاف المتهمان في اعترافاتهما أن المتهم الأول قام باستدراج المجني عليه واستقل المتهمان مركبة التوك توك قيادة المجني عليه وحال وصولهم لمكان التخلص من الجثة أخبرا المجني عليه بسماع صوت غريب بجرف الرشاح وحال نزولهم لتفقد الأمر قام المتهم الأول بدفع المجني عليه عدة مرات داخل مياه الرشاح حتى تأكدا من موته واستوليا على مركبة التوك توك والهاتف الخاص بالمجني عليه وفرا هاربين، كما أرشدا عن مبلغ مالي وقدره 3100 جنيه من متحصلات بيع مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.