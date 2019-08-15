عاطل يُورِّط نجل شقيقته في جريمة قتل بالخانكة

تحرير:هيثم بطاح ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

صورة أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، في كشف غموض مقتل سائق توك توك وإلقاء جثته برشاح الخانكة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا ونجل شقيقته بسبب مرورهما بضائقة مالية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من "ن. ص. س- 50 عاما- ربة منزل، بغياب نجلها المدعو "السيد. ا. م- 16 عاما- طالب بالصف الثالث الإعدادي"، حيث خرج للعمل على مركبة توك توك خاصتها ولم يعد. وتم العثور على جثة المجني عليه في الرشاح، وتبين أن مرتكبي الحادث "أحمد. ع. م- 31 عاما- عاطل"، ونجل شقيقته "محمد. ع. ش- 17 عاما- حاصل على دبلوم صنايع".

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الوقعة؛ لمرورهما بضائقة مالية حيث عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجني عليه، وذلك باستدراجه بحجة توصيلهما وقتله والتخلص من جثته بمياه رشاح عزبة الرمل دائرة مركز الخانكة. وأضاف المتهمان في اعترافاتهما أن المتهم الأول قام باستدراج المجني عليه واستقل