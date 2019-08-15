جريمة

عامل يقتل زوجته في الشرقية: بتكلم واحد في التليفون

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أقدم عامل في بداية العقد الثالث من العمر، على قتل زوجته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ بعدما طعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بدأت بضبطه المجني عليها تتحدث مع أحد الأشخاص عبر الهاتف، وانتهت باستلاله سكينًا وطعنها حتى الموت، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وضبط الزوج والسلاح المُستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام زوج بقتل زوجته إثر خلافات زوجية بينهما بمنطقة «الساحة» ببندر مركز شرطة أبو كبير. على الفور، انتقلت قوة مكبرة من مباحث المركز،
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع طفل وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين على أثر انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع، بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال الجثة والمصابين واستخراج السيارة من المجرى المائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إيتاى البارود العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة.
القبض-على-متهم

عاطل يُورِّط نجل شقيقته في جريمة قتل بالخانكة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، في كشف غموض مقتل سائق توك توك وإلقاء جثته برشاح الخانكة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا ونجل شقيقته بسبب مرورهما بضائقة مالية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من "ن. ص. س- 50 عاما- ربة منزل، بغياب نجلها المدعو "السيد. ا. م- 16 عاما- طالب بالصف الثالث الإعدادي"، حيث خرج للعمل على مركبة توك توك خاصتها ولم يعد. وتم العثور على جثة المجني عليه في الرشاح، وتبين أن مرتكبي الحادث "أحمد. ع. م- 31 عاما- عاطل"، ونجل شقيقته "محمد. ع. ش- 17 عاما- حاصل على دبلوم صنايع".
بندقية-خرطوش

مصرع سائق توكتوك بـ«خرطوش» في حفل زفاف بشبرا الخيمة

تسبب بائع متجول في شبرا الخيمة في مقتل سائق "توكتوك" بطلق ناري، إذ أطلق عدة رصاصات من فرد خرطوش ابتهاجا بحفل زفاف ابنة شقيقه فاستقر طلق نارى في رأس المجنى عليه وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النيل وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى النيل بوصول "ع ع ر - 19 سنة - سائق توكتوك" مصاب برش خرطوش بالرأس وتوفي فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
ذئب

رعب في شبين القناطر.. ذئب شرس يهاجم الأهالي

هاجم ذئب مفترس مساء أمس الأربعاء، قرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من الأهالي، وذلك قرب معدية الشيخ صبحي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين المركزي لتلقي العلاج اللازم جراء "عقر الذئب"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيقات، وذلك بعدما تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفي شبين القناطر بإصابة 4 مواطنين عقرهم ذئب بقرية نوي التابعه لمركز شبين القناطر.
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القبض-على-متهم

ضبط شاب عاشر شقيقته الطفلة وحملت منه بالشرقية

تجرد شاب في التاسعة عشرة من عمره، من آدميته وتناسى رابط الحياة والدم الذي يربطه بشقيقته الطفلة، التي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تعدى جنسيا عليها وعاشرها معاشرة الأزواج، ما أسفر عن حملها جنينا في شهره السابع، وذلك داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بينما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثه -علي-الطريق (1)

بطعنة وحجر طوب.. اعترافات قتلة سائق «توك توك» بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع وحدة مباحث أبو صوير، اليوم السبت، من القبض على قتلة شاب استدرجوه لسرقة التوك توك الخاص به في إحدى المناطق الزراعية قرب منطقة أبو خروع. وكان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، قد تلقى إخطارًا من المقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث أبو صوير يفيد بمصرع الشاب "أحمد.ع" 25 سنة، وشكلت المباحث فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان والمقدم أحمد الصغير والمقدم وليد العطار والمقدم محمد جميل والمقدم مروان الطحاوي لفحص آخر من أوصلهم بالمجني عليه.
القبض-على-متهم

القبض على الزوج الأول لـ«طفلة العرفي» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على عامل، في العقد الثالث من العمر؛ على خلفية اتهامه بالزواج بالطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، بعدما عاشرها وأنجب منها بعد زواج بدأ وعمرها 11 عاما ونصف العام فقط، قبل أن يطلقها وتتزوج الطفلة بآخر وتنتهي مأساتها بالطلاق وتعرضها للاغتصاب والتصوير عارية على يد زوج جارتها، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس زوج الفتاة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الزواج بقاصر والإنجاب منها.
بائعى-الجرائد-و-الصحف-تصوير-دعاء-السيد (4)

القضاء ينصف بائعي الصحف بالشرقية ويلغي قرار المحافظ

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أشرف مصطفى سيد عمران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد مرزوق سلامة كشك وعلي عبد الرحيم طه خوخة، بحضور المستشار فتحي محمود فتحي، مفوض الدولة، وسكرتارية إبراهيم عبد العال، بقبول الطعن المُقدم ضد قرار محافظ الشرقية رقم 5969 لسنة 2015، بشأن تحصيل رسوم مقابل تحسين عن اليوم الواحد على أكشاك الصحف والباعة بدائرة المحافظة، فضلًا عن تحصيل عشرة جنيهات رسوم إشغال طريق، بينما أشار حكم المحكمة إلى إلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
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