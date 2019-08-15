عامل يقتل زوجته في الشرقية: بتكلم واحد في التليفون

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

صورة أرشيفية

أقدم عامل في بداية العقد الثالث من العمر، على قتل زوجته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ بعدما طعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بدأت بضبطه المجني عليها تتحدث مع أحد الأشخاص عبر الهاتف، وانتهت باستلاله سكينًا وطعنها حتى الموت، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وضبط الزوج والسلاح المُستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام زوج بقتل زوجته إثر خلافات زوجية بينهما بمنطقة «الساحة» ببندر مركز شرطة أبو كبير. على الفور، انتقلت قوة مكبرة من مباحث المركز،