جريمة

مصرع طفل وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين على أثر انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع، بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال الجثة والمصابين واستخراج السيارة من المجرى المائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إيتاى البارود العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة.
تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحادث. وبالفحص تبين
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طعن

عامل يقتل زوجته في الشرقية: بتكلم واحد في التليفون

أقدم عامل في بداية العقد الثالث من العمر، على قتل زوجته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ بعدما طعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بدأت بضبطه المجني عليها تتحدث مع أحد الأشخاص عبر الهاتف، وانتهت باستلاله سكينًا وطعنها حتى الموت، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وضبط الزوج والسلاح المُستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
القبض-على-متهم

عاطل يُورِّط نجل شقيقته في جريمة قتل بالخانكة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، في كشف غموض مقتل سائق توك توك وإلقاء جثته برشاح الخانكة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا ونجل شقيقته بسبب مرورهما بضائقة مالية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من "ن. ص. س- 50 عاما- ربة منزل، بغياب نجلها المدعو "السيد. ا. م- 16 عاما- طالب بالصف الثالث الإعدادي"، حيث خرج للعمل على مركبة توك توك خاصتها ولم يعد. وتم العثور على جثة المجني عليه في الرشاح، وتبين أن مرتكبي الحادث "أحمد. ع. م- 31 عاما- عاطل"، ونجل شقيقته "محمد. ع. ش- 17 عاما- حاصل على دبلوم صنايع".
بندقية-خرطوش

مصرع سائق توكتوك بـ«خرطوش» في حفل زفاف بشبرا الخيمة

تسبب بائع متجول في شبرا الخيمة في مقتل سائق "توكتوك" بطلق ناري، إذ أطلق عدة رصاصات من فرد خرطوش ابتهاجا بحفل زفاف ابنة شقيقه فاستقر طلق نارى في رأس المجنى عليه وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النيل وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى النيل بوصول "ع ع ر - 19 سنة - سائق توكتوك" مصاب برش خرطوش بالرأس وتوفي فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
ذئب

رعب في شبين القناطر.. ذئب شرس يهاجم الأهالي

هاجم ذئب مفترس مساء أمس الأربعاء، قرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من الأهالي، وذلك قرب معدية الشيخ صبحي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين المركزي لتلقي العلاج اللازم جراء "عقر الذئب"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيقات، وذلك بعدما تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفي شبين القناطر بإصابة 4 مواطنين عقرهم ذئب بقرية نوي التابعه لمركز شبين القناطر.
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تصادم

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الكسارة، بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي والتي وجهت بنقلهم إلى كفر الشيخ العام لخطورة حالتهم. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصابين، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارات الإسعاف.
انقلاب-سيارة

قتيلان ومصابان من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بترعة

لقي طبيب قلب ونجله مصرعهما وأصيبت زوجته وشقيقه، اليوم الأربعاء، في حادث مروع على طريق "طلخا- بلقاس" بمحافظة الدقهلية، حيث انقلبت سيارة كانوا يستقلونها في الترعة، وأسفر الحادث عن مصرعهما وإصابة زوجته وشقيقه بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الدولي لرعايتهما. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب ملاكي في ترعة بسنديلة.
تصادم

قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.
سقوط-أسانسير

سقوط مصعد مستشفى خاص بدمياط.. وإصابة 7 من أسرة واحدة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، جراء سقوط مصعد داخل مستشفى خاص من الطابق الرابع، صباح اليوم الجمعة، وتم نقلهم إلى مستشفى فارسكور المركزي لإجراء الإسعافات لهم لخطورة حالاتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول 7 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى فارسكور المركزي، مصابين بكسور وحالاتهم خطيرة، على أثر سقوط مصعد بمستشفى خاص، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة الخطورة.
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