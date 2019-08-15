مصرع طفل وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

صورة أرشيفية

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين على أثر انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع، بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال الجثة والمصابين واستخراج السيارة من المجرى المائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إيتاى البارود العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحادث. وبالفحص تبين