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التعبئة والإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 7.5%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
البطالة
البطالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل- يونيو" لعام 2019، إذ بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وبانخفاض قدره 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق. وأوضح الجهاز أن إجمالي قوة العمل، مشتغلين ومتعطلين، بلغ نحو 28.069 مليون فرد خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.026 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.043 مليون فرد.
وبحسب جهاز الإحصاء، فقد سجل عدد العاطلين حوالي 2.094 مليون متعطل (962 ألفا من الذكور، 1.132 مليونا من الإناث) بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل بانخفاض قدره 173 ألف متعطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6%، وبانخفاض قدره 781 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2%. وانخفض معدل البطالة
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جمارك (2)

ضوابط جديدة بالجمارك لنقل البضائع بنظام الترانزيت

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت، بما يسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة. وتضمنت التعديلات السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ، أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة، أو أي موانئ أخرى وفقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا.
سجائر (2)

الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أصناف السجائر

قررت شركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 14 أغسطس 2019. وأضافت الشركة في بيان البورصة اليوم، الخميس، أنه تقررت زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقررت زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها. وحققت شركة الشرقية للدخان أرباحا بلغت نحو 3.768 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو من العام المالي الماضي 2018- 2019، مقابل أرباح بلغت نحو 4.240 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018.
سبائك ذهبية

منها الذهب..أفضل طرق استثمار عائد شهادات قناة السويس

تعتزم الحكومة رد إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس للعملاء بالعائد المتفق عليه خلال شهر سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري ستقوم الهيئة برد إجمالي مبالغ شهادات قناة السويس للعملاء في البنوك في حساباتهم في البنوك، وحسب بياناتهم المسجلة في البنك وقت شراء الشهادة، بسعر عائد يبلغ نحو 15.5%. وهناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها استثمار عائد هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، سواء كانت أوعية ادخارية جديدة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع، أو الاستثمار في العقارات، والذهب.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 15 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.53 جنيه، ونحو 16.63 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
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ذهب

«نمشيها فضة»..ردود أفعال الشباب على ارتفاع سعر الذهب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من السخرية من جانب الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب وتسجيلها رقما قياسيا فى مصر لم يحدث من قبل، حيث يعد سعر الذهب اليوم هو أعلى سعر شهدته مصر خلال تاريخها، كما أن توقعات الخبراء تؤكد أن الزيادة مستمرة وأنه من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب خلال الفترة المقبلة إلى ألف جنيه، وهو الأمر الذي قد يدفع العديد من الشباب حسب تعليقاتهم إلى اتخاذ قرار بالتراجع عن فكر الزواج، أو تأجيلها لحين توفير الإمكانات المادية التى تسمح لهم بشراء الذهب وتقديمه للعروس وعائلتها.
الثروة-الداجنة-فراخ-دجاج (2)

منها الدواجن.. 5 سلع قادت تراجع التضخم خلال يوليو

انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
سوق-الخضار (1)

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لـ7.8% خلال يوليو

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018. بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
صادرات-تركيا للعراق

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.3 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، تراجع عجز الميزان التجاري لمصر ليسجل نحو 3.34 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 4.42 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بنسبة انخفاض بلغت نحو 24.6%. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2019، والتي أصدرها اليوم، الثلاثاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.6%، لتبلغ نحو 2.68 مليار دولار خلال شهر مايو 2019، مقابل 2.64 مليار دولار لذات الشهر من العام السابق.
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