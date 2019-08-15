التعبئة والإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 7.5%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

البطالة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل- يونيو" لعام 2019، إذ بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وبانخفاض قدره 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق. وأوضح الجهاز أن إجمالي قوة العمل، مشتغلين ومتعطلين، بلغ نحو 28.069 مليون فرد خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.026 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.043 مليون فرد.

وبحسب جهاز الإحصاء، فقد سجل عدد العاطلين حوالي 2.094 مليون متعطل (962 ألفا من الذكور، 1.132 مليونا من الإناث) بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل بانخفاض قدره 173 ألف متعطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6%، وبانخفاض قدره 781 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2%. وانخفض معدل البطالة