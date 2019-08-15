فنانون تعرضوا للاكتئاب.. سيطر على آسر ياسين 6 شهور

الاكتئاب ليس بعيدا عن حياة النجوم، خاصة أنهم دائما تحت الأضواء وقد يعرضهم هذا لضغط كبير يصيبهم بالاكتئاب أو يكون سببه عوامل أخرى سواء فنية أو خاصة بحياتهم الشخصية.
تعرض الفنان آسر ياسين بعد انتهائه من فيلم "تراب الماس" الذي عرض عام 2018، إلى دور اكتئاب حاد، لم يستطع الخروج منه سريعا، وحكى عن تلك التجربة خلال استضافته فى برنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc، وقال إنه خرج من الفيلم بحالة من الاكتئاب استمرت معه ما يقرب من 6 شهور، مشيرا إلى أنه لم يكن يريد أن يرى أحدا، ولا يذهب إلى أى مكان، لافتا إلى أن هذا ليس الفيلم الأول الذي يجعله يمر بتلك الحالة، بل عاصرها أيضا فى فيلم "رسايل البحر"، ونوه أن الاكتئاب جعله يبتعد إعلاميا ولم يتحدث عن نجاح تراب الماس، مؤكدا أن الشخصية لمسته من الداخل.
آسر ياسين ليس الوحيد الذي تعرض للاكتئاب، فهناك الكثير من الفنانين أصابتهم تلك الحالة سواء كان بسبب ظروف خاصة بهم، أو أدوار قاموا بتأديتها ونرصد أبرزهم من خلال هذا التقرير..
أنغام
اعترفت المطربة الشهيرة أنغام، بأنها عانت من الاكتئاب لفترة طويلة حتى إنها اضطرت للذهاب إلى طبيب نفسي قبل عشر سنوات، وقالت
آسر ياسين ليس الوحيد الذي تعرض للاكتئاب، فهناك الكثير من الفنانين أصابتهم تلك الحالة سواء كان بسبب ظروف خاصة بهم، أو أدوار قاموا بتأديتها ونرصد أبرزهم من خلال هذا التقرير..
أنغام
اعترفت المطربة الشهيرة أنغام، بأنها عانت من الاكتئاب لفترة طويلة حتى إنها اضطرت للذهاب إلى طبيب نفسي قبل عشر سنوات، وقالت أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "on E" مع الإعلامى عمرو أديب إنها تناولت أدوية الاكتئاب لمدة خمس سنوات وأوقفتها، وأوضحت أن السبب في اكتئابها لم يكن رجلًا، ولكنها أصيبت بالاكتئاب بسبب الظروف المحيطة بها.
شيرين عبد الوهاب
في مايو 2016، أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب الجدل بإعلان اعتزالها إلا أنها تراجعت عن هذا القرار، وأوضحت أن سببه كان الاكتئاب، وقالت في مؤتمر صحفي: "بعد مسلسل (طريقي) عانيت 8 أشهر من ظروف صعبة وكانت نفسيتي متعبة جدًّا، وحدث لي شبه اكتئاب مزمن"، كما أوضحت أن المسلسل أبعدها عن أسرتها الصغيرة وأطفالها، حيث إنها لم تستطع أن توفر لهم الوقت الكافي للعناية والاهتمام بهم، بالإضافة إلى مشاكل حياتية أخرى مما أصابها باكتئاب، مشيرة إلى أنها فكرت في الانتحار أيضًا بسبب ذلك.
مي عز الدين
عانت الفنانة مي عز الدين من الاكتئاب أكثر من مرة، وكانت شخصية المذيعة "ملك" التي جسدتها في مسلسل "حالة عشق" عام 2015 السبب في ذلك، حيث إنها تأثرت بالشخصية وعانت من الاكتئاب حتى بعد انتهاء التصوير، وكتبت وقتها عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك": "ماتزعلوش مني إني مختفية عنكم، أنا بشتغل جامد اليومين دول عشان قرب رمضان، وحالتي النفسية مش حلوة شوية".
وفي بداية عام 2016، تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء عن إصابة مي عز الدين باكتئاب بعد أن أوقفت فضائية «mbc» التعاقد معها دون إبداء أي سبب، ما جعلها تدخل في هذه الحالة.
أحمد زاهر
أصيب الفنان أحمد زاهر باكتئاب حاد فى إبريل 2016 بعد مرضه وزياة وزنه بشكل ملحوظ وتخلي المنتجين عنه، ولكنه أشاد بدور زوجته في إخراجه من هذه لحالة، قائلًا: "زوجتي أنقذتني من شعور الاكتئاب، ونجحت في جعلي أتخطى هذه الأزمة، فقد كان من السهل عليها ترك المنزل والعودة إلى منزل والدها، لكنها رفضت وأصرّت على أن تبقى بجانبي وتدعمني وتساندني في محنتي، رغم المشاكل المادية والصحية والنفسية التي كانت تواجهني، وطوال فترة مرضي عرفت جيدًا مدى حبها وإخلاصها لي، وتأكدت من أنني متزوج من أجدع سيدة في العالم".
وأوضح أنه أكتشف مرضه بالصدفة بعد عام كامل من الإصابة به، وصرّح قائلًا: "على الرغم من أنني كنت حريصًا على اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة باستمرار، إلا أن وزني ازداد فجأة وقفز من 85 إلى 185 كيلو جرامًا، ما دفعني إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية، التي اكتشفت من خلالها إصابتي بفيروس يصيب شخصًا واحدًا بين 10 ملايين".
أحمد مكي
أشارت عدد من المواقع الإخبارية إلى أن الفنان أحمد مكي يعيش حالة من الاكتئاب بعد فشل أعماله الأخيرة وعدم تحقيقها النجاح المتوقع، وأكدت مصادر مقربة منه أنه يفكر جديًا في اعتزال التمثيل، وقالت مصادر أخرى إن علاقته توطدت فى عام 2016 بالداعية الإسلامي معز مسعود للتعمق في علم النفس والتنمية البشرية والفلسفة، كما أن الاكتئاب والإرهاق أفقده أكثر من 13 كيلو جرامًا، ولم يعلّق مكي حتى على هذه الأنباء، ولكنه خرج مؤخرا وكشف لجمهوره أنه مر بمرض نادر وهو كان السبب فى إفقاده لوزنه وبعده عن جمهوره.
وغيرهم الكثير من النجوم الذين صرحوا بتعرضهم للاكتئاب، وبالتأكيد هناك أكثر لم يصرحوا.