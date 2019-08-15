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فنانون تعرضوا للاكتئاب.. سيطر على آسر ياسين 6 شهور

الاكتئاب ليس بعيدا عن حياة النجوم، خاصة أنهم دائما تحت الأضواء وقد يعرضهم هذا لضغط كبير يصيبهم بالاكتئاب أو يكون سببه عوامل أخرى سواء فنية أو خاصة بحياتهم الشخصية.
تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
آسر ياسين
آسر ياسين
تعرض الفنان آسر ياسين بعد انتهائه من فيلم "تراب الماس" الذي عرض عام 2018، إلى دور اكتئاب حاد، لم يستطع الخروج منه سريعا، وحكى عن تلك التجربة خلال استضافته فى برنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc، وقال إنه خرج من الفيلم بحالة من الاكتئاب استمرت معه ما يقرب من 6 شهور، مشيرا إلى أنه لم يكن يريد أن يرى أحدا، ولا يذهب إلى أى مكان، لافتا إلى أن هذا ليس الفيلم الأول الذي يجعله يمر بتلك الحالة، بل عاصرها أيضا فى فيلم "رسايل البحر"، ونوه أن الاكتئاب جعله يبتعد إعلاميا ولم يتحدث عن نجاح تراب الماس، مؤكدا أن الشخصية لمسته من الداخل.
آسر ياسين ليس الوحيد الذي تعرض للاكتئاب، فهناك الكثير من الفنانين أصابتهم تلك الحالة سواء كان بسبب ظروف خاصة بهم، أو أدوار قاموا بتأديتها ونرصد أبرزهم من خلال هذا التقرير.. أنغام اعترفت المطربة الشهيرة أنغام، بأنها عانت من الاكتئاب لفترة طويلة حتى إنها اضطرت للذهاب إلى طبيب نفسي قبل عشر سنوات، وقالت
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«مبقاش سر» ثاني أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الأربعاء، أغنية "مبقاش سر" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على موقع "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها أمير طعيمة: "مبقاش سر.. اختياراتي تمللى تندم.. وما بوصلش لحاجة تسر.. مبقاش سر.. كل ما أحاول يوم أتقدم.. برجع تاني محلك سر.. قلبي تاعبني بحكم العادة.. والأيام عمالة تمر.. دايما يشرب قهوته سادة.. ويرجع يشكى الطعم المر.. دايما يختار سكة وجعي ويجري عليها.. ويخليني حكاية الناس تفضل تحكيها.. وأما أقوله يا قلبي ارحمني يقولي أنا حر.. حر في نفسك فيّ أنا لأ.. أنا إنسانة ولي الحق.. إني أعيش العمر سعيدة".
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«يابا يابا» أغنية جديدة للبنانية مايا دياب (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب كليبها الغنائي الجديد «يابا يابا» على قناتها على موقع «يوتيوب» وذلك بعد تأجيل طرحه لمدة 24 ساعة، إذ كان من المتوقع طرحه ليلة أمس، الثلاثاء، ولكنها خرجت واعتذرت لجمهورها، وأكدت أن التأجيل خارج عن إرادتها، وأنه سيتم طرحه فى اليوم التالي، ونشرت (مايا) صورة لها من كواليس الكليب، وتظهر خلالها بلوك مختلف، وعلقت عليها: «تم طرح (يابا يابا) يمكنك مشاهدته على قناتي الرسمية على يوتيوب». الأغنية من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودي منير والكليب من إخراج كريستال يونس.
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محمد رمضان يتجاهل تراجع «الكنز2» ويحتفل بنجاح أغانيه

احتفل الفنان محمد رمضان بتحقيق أغانيه الأربع «نمبر وان»، «مافيا»، «الملك»، «اللهو الخفي» ما يتجاوز 100 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» في أقل من سنة، حيث قام بنشر صور لهذه الأغاني على حسابه بموقع «فيسبوك» وعلق عليها: «الحمد لله.. أربع أغانٍ في أقل من سنة فوق الـ100 مليون مشاهدة.. ثقة فى الله نجاح»، إذ تجاوزت أغنيته «مافيا» التي طرحها فى يناير الماضى، 145 مليون مشاهدة، بينما وصلت أغنية «نمبر وان» إلى الـ115 مليون مشاهدة، تليها أغنية «الملك» التي حققت 102 مشاهدة، وأخيرا «اللهو الخفى» التي تجاوزت الـ111 مليون مشاهدة.
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نجل أنغام: أحب أمي ولن أعاديها لكني أحتقر زوجها

أكد عمر عارف، نجل الفنانة أنغام من زوجها الأول المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، صباح اليوم الثلاثاء، أنه يُكن لوالدته كل الحب والاحترام، رغم اختلافه مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم. ونشر الشاب، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له مع والدته، وعلّق عليها بالإنجليزية: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أدير ظهري لها أبدًا، حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي والدتي فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد منكم المهاجمة أو حتى الدفاع عني".
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أروى: كرسى المذيع ينسينى الغناء.. وأحب ذكاء هيفاء

أروى فنانة متعددة المواهب، ولدت فى الكويت لأب يمنى وأم مصرية، ثم قرر أهلها أن ينتقلوا إلى القاهرة، لتستكمل دراستها الإعدادية والثانوية فى مصر، وبعدها درست الهندسة المعمارية، أحبت الفن منذ الصغر وكانت تتمنى لو التحقت بمعهد الموسيقى، ولكن رفض الأهل جعلها تمارس الفن كهواية ولم تكن تعلم أنها ستتحول إلى أن تصبح فنانة تجيد أكثر من موهبة، فهى مطربة لها العديد من الأغنيات الناجحة، وإعلامية قدّمت العديد من البرامج الشهيرة آخرها برنامج "تحت السيطرة" الذى يعرض على قناة "النهار"، كما أنها فى طريقها إلى تجربة جديدة وهى التمثيل.
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حقيقة الخلاف بين الفنانة أنغام وابنها عمر

نفى كل من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وعادل جمال من المكتب الإعلامي الخاص بها، كل الأخبار المتداولة حول وجود خلاف بين أنغام وبين ابنها عمر عارف، مشيرين إلى أن أنغام تتعرض إلى حملة تشويه قوية، كما أكدوا أن سبب حذف عمر صورته مع والدته هو أنه لا يريد أن يرى أي تعليق يسيء لها وقام أيضا بإلغاء متابعتها لكي يبتعد تماما عن المشاكل التى تواجهه من الميديا وتجنب أى تعليق يجرحه من المتابعين، أما عن تعليقه تحت الصورة بالولد الضائع فهو تعبير عن منظر الصورة بشكل ساخر.
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ضيوف شرف أفلام موسم عيد الأضحى.. خالد الصاوي مفاجأة

بدأت منافسة موسم أفلام عيد الأضحى المنتظر، بشكل مبكر، بعد أن طرحت شركة «سينرجى فيلمز» فيلم «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، قبل العيد بنحو ثلاثة أسابيع، من أجل خطف الأضواء من باقى الأفلام، لجذب الجمهور والفوز بإيراد أعلى، وقد نجحت فى الوصول لهدفها، إذ حقق الفيلم فى 10 أيام نحو ما يزيد على 40 مليون جنيه، ومن المنتظر أن تزداد المنافسة صعوبة مع طرح باقى الأفلام المشاركة بالموسم، والبداية مع «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، والذى انضم للمنافسة الخميس الماضي.
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