فنانون تعرضوا للاكتئاب.. سيطر على آسر ياسين 6 شهور

الاكتئاب ليس بعيدا عن حياة النجوم، خاصة أنهم دائما تحت الأضواء وقد يعرضهم هذا لضغط كبير يصيبهم بالاكتئاب أو يكون سببه عوامل أخرى سواء فنية أو خاصة بحياتهم الشخصية.

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

آسر ياسين

تعرض الفنان آسر ياسين بعد انتهائه من فيلم "تراب الماس" الذي عرض عام 2018، إلى دور اكتئاب حاد، لم يستطع الخروج منه سريعا، وحكى عن تلك التجربة خلال استضافته فى برنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc، وقال إنه خرج من الفيلم بحالة من الاكتئاب استمرت معه ما يقرب من 6 شهور، مشيرا إلى أنه لم يكن يريد أن يرى أحدا، ولا يذهب إلى أى مكان، لافتا إلى أن هذا ليس الفيلم الأول الذي يجعله يمر بتلك الحالة، بل عاصرها أيضا فى فيلم "رسايل البحر"، ونوه أن الاكتئاب جعله يبتعد إعلاميا ولم يتحدث عن نجاح تراب الماس، مؤكدا أن الشخصية لمسته من الداخل.

آسر ياسين ليس الوحيد الذي تعرض للاكتئاب، فهناك الكثير من الفنانين أصابتهم تلك الحالة سواء كان بسبب ظروف خاصة بهم، أو أدوار قاموا بتأديتها ونرصد أبرزهم من خلال هذا التقرير.. أنغام اعترفت المطربة الشهيرة أنغام، بأنها عانت من الاكتئاب لفترة طويلة حتى إنها اضطرت للذهاب إلى طبيب نفسي قبل عشر سنوات، وقالت