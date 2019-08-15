صورة لأحمد عز تحير جمهوره.. هل لها علاقة بأزمة زينة؟

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أحمد عز وزينة

صورة نشرها الفنان أحمد عز، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، أثارت حيرة جمهوره، حيث ظهر فيها النجم وفي وجهه جروح وكدمات في أنفه وفمه؛ ما أثار تساؤلات حول كون هذه الإصابات نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه بالأيدي من قِبل السيدة نسرين رضا إسماعيل مرسي، شقيقة الفنانة زينة رضا، فبينما يجلس أحمد عز مساء أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، في مطعم شهير داخل فندق "العلمين" الذي شهد الواقعة، ويلبي طلبات المعجبين في التقاط الصور معه، تفاجأ بسيدة تقترب منه بشدة وتلكمه في وجهه صارخة: "إزيك يا أحمد عامل إيه تمام!".

أُصيب أحمد عز بصدمة وظل يردد بانفعال: "إنتي مين وبتعملي كده ليه؟"، ثم فوجئ بالفنانة زينة تدخل المطعم رفقة طفليها، فقام بمغادرة المكان دون التعرض للسيدة، لكنه استدعى أمن الفندق لتحرير محضر لها، وحاول الأمن السيطرة على الموقف قبل اشتعاله، واصطحبوا أحمد عز إلى غرفة بالفندق، وهناك اكتشف أن السيدة التي اعتدت