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صورة لأحمد عز تحير جمهوره.. هل لها علاقة بأزمة زينة؟

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
صورة نشرها الفنان أحمد عز، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، أثارت حيرة جمهوره، حيث ظهر فيها النجم وفي وجهه جروح وكدمات في أنفه وفمه؛ ما أثار تساؤلات حول كون هذه الإصابات نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه بالأيدي من قِبل السيدة نسرين رضا إسماعيل مرسي، شقيقة الفنانة زينة رضا، فبينما يجلس أحمد عز مساء أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، في مطعم شهير داخل فندق "العلمين" الذي شهد الواقعة، ويلبي طلبات المعجبين في التقاط الصور معه، تفاجأ بسيدة تقترب منه بشدة وتلكمه في وجهه صارخة: "إزيك يا أحمد عامل إيه تمام!".
أُصيب أحمد عز بصدمة وظل يردد بانفعال: "إنتي مين وبتعملي كده ليه؟"، ثم فوجئ بالفنانة زينة تدخل المطعم رفقة طفليها، فقام بمغادرة المكان دون التعرض للسيدة، لكنه استدعى أمن الفندق لتحرير محضر لها، وحاول الأمن السيطرة على الموقف قبل اشتعاله، واصطحبوا أحمد عز إلى غرفة بالفندق، وهناك اكتشف أن السيدة التي اعتدت
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زحام أمام السينمات في آخر أيام العيد (صور)

شهدت سينمات وسط البلد بالقاهرة، تكدسا كبيرا من المواطنين فى رابع أيام عيد الأضحى، وسط جهود أجهزة الأمن والشرطة النسائية من تواجدها في محيط السينمات لتأمين المواطنين، وحماية الفتيات من التحرش. وشهدت أفلام: "الفيل الأزرق 2"، و "ولاد رزق 2"، و"خيال مآتة"، إقبالا كثيفا بشكل كبير على شباك التذاكر خاصة بعد الإيرادات التي حققتها، حيث حقق "الفيل الأزرق 2" إيرادات تجاوزت الـ 57 مليون جنيه خلال 3 أسابيع، فيما حقق فيلم "ولاد رزق 2" نحو 36 مليونا فى 6 أيام فقط من عرضه بالسينمات، وحقق "خيال مآتة" نحو 12 مليونا في يومين.
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«لص بغداد» في دور العرض يناير المقبل

استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، يناير المقبل، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الجاري. وحصل فريق العمل على إجازة العيد، ليستأنف مخرج العمل التصوير بعدها بديكورات محتلفة، أبرزها التصوير داخل أحد حمامات السباحة داخل استاد القاهرة. واستبعدت الشركة المنتجة دولة تايلاند من التصوير الخارجي للفيلم، حيث كان من المفترض تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة المقبلة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذ تبحث شركة "سينرجي فيلمز" عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة.
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الأكشن يتصدر.. Fast & Furious الأول للأسبوع الثاني

نجح فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في تصدر البوكس أوفيس هذا الأسبوع بإيرادات 25 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات بلغت 111 مليون دولار، وبذلك يواصل الفيلم تصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي منذ بدء عرضه. يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious، حيث يقرر عميل الأمن الدبلوماسي الأمريكي "لوك هوبس" بالتحالف على نحو غير متوقع مع "ديكارد شاو" لكي يواجها معًا شريرا محسنا جينيًّا يهدد مستقبل الإنسانية.
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تطورات أزمة أحمد عز وزينة.. الفنان أدلى بأقواله

يبدو أن مشكلة مشاجرة الفنان أحمد عز والفنانة زينة في طريقها لمزيد من التأزم، حيث حضر أحمد عز اليوم الإثنين، إلى النيابة العامة للاستماع إلى أقواله في الواقعة التي شهدها أحد الكافيهات بمراسي بالساحل الشمالي، وذلك في حضور محاميه عمر عبدالرحمن، وذلك بعدما تلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات. وانتهت منذ قليل النيابة العامة من سماع أقوال الفنان أحمد عز في بلاغه ضد زينة وشقيقتها وشقيقها، وغادر الفنان مقر النيابة بعدما أدلى بأقواله.
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زينة تتجاهل «خناقتها مع أحمد عز» وتتذكر والدها

يبدو أن خلافات الفنان أحمد عز والفنانة زينة رضا لا تنتهي، حيث بدأ الصراع بين النجمين قبل نحو 5 أعوام بسبب "قضية نسب" طفلي زينة "زين الدين وعز الدين"، ولا زالت فصوله مستمرة بعدما انتشرت الكثير من الأخبار حول تشابك وصل بالأيدي بين أحمد عز وزينة بإحدى قرى الساحل الشمالي، فبينما يجلس أحمد عز مساء أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، في مطعم شهير داخل فندق "العلمين" الذي شهد الواقعة، ويلبي طلبات المعجبين في التقاط الصور معه، تفاجأ بسيدة تقترب منه بشدة وتلكمه في وجهه صارخة: "إزيك يا أحمد عامل إيه تمام!".
فيلم خيال مآتة

قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
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زينة توضح تصريحاتها عن الزواج: الرهان كان سرا

علقت الفنانة زينة على تصريحاتها لمجلة «زهرة الخليج» عند سؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرى، لترد: «وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية»، مؤكدة أن هذا الرهان كان بينها وبين الصحفي الذي أجرى معها الحوار، ولم يكن للنشر، حيث نشرت غلاف المجلة على حسابها بـ«إنستجرام» وكتبت: «صديقي الغالي والعشرة الطيبة.. مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ما شاء الله عليك، لا وأنا فاكرة بتكلم مع نفسي شكرا.. بالمناسبة الرهان ده كان سرا بيني وبينه».
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