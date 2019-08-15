ضوابط جديدة بالجمارك لنقل البضائع بنظام الترانزيت

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

الجمارك

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت، بما يسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة. وتضمنت التعديلات السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ، أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة، أو أي موانئ أخرى وفقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا.

وبحسب التعديلات الجديدة، تكون القيمة الجمركية المقررة بجمرك الإرسال "الوصول" نظير الأغراض الجمركية، وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، هي فقط التي يتم على أساسها تقدير الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع. كما تضمنت التعديلات إلزام جمرك "الإفراج" بالقيمة المقبولة بجمرك