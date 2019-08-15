مدرب الزمالك الجديد: لم يتصل بي أي مسؤول في النادي

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

ستانويفيتش

رد الصربي ألكسندر ستانكوفيتش على أنباء توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بداية من الموسم الجديد، إذ أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الصربى ألكسندر ستانكوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، هو المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض خلفًا لخالد جلال، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن ستانكوفيتش سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.

أليكساندر ستانكوفيتش قال إن أحدًا لم يطلب منه القدوم إلى مصر حتى الآن، وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها الصفحة الرسمية لـ«dmc sports»، عبر «فيسبوك»، صباح اليوم الخميس: «لم يتصل بي أي مسؤول في الزمالك حتى الآن ليخبرني بتعييني رسميًا. وأوضح: «نعم، تحدثنا في الأيام الماضية