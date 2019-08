حريق بطائرة تحمل جنودا أمريكيين في أيرلندا

عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أكد مطار شانون الدولي وقوع الحادث، مشيرا إلى أن "خدمات المطار تعمل على إزالة الطائرة من مكان الحادث. وتم نصح جميع الركاب بالتحقق مسبقًا من معلومات مغادرة الرحلات".



وأوضحت شركة "Omni Air"، أنها تشارك بالتحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تؤكد عدم وجود إصابات خطيرة للركاب أو الطاقم.

??Airport Notice??



We can confirm that an incident has occurred at Shannon Airport involving a Boeing 763 aircraft.



Emergency services are in attendance. All passengers and crew have disembarked.



Airport operations temporarily suspended.



More information to follow. pic.twitter.com/K7y5HepYT5