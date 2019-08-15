حريق بطائرة تحمل جنودا أمريكيين في أيرلندا

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

طائرة - أرشيفية

توقف العمل في مطار شانون الدولي في أيرلندا، بسبب حادث لطائرة شركة "Omni Air International"، التي كانت تنقل القوات الأمريكية، إذ وقع الحادث، صباح يوم الخميس، قبيل مغادرة طائرة بوينج 767-300، حسبما ذكرت قناة "RTE" التلفزيونية الأيرلندية. وذكرت القناة، أن مراقبي الحركة الجوية لاحظوا أن معدات الهبوط اشتعلت فيها النيران عندما كانت الطائرة تتحرك على طول المدرج، مشيرة إلى أن خدمات المطار أطفأت النار، وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بأمان. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شاهد عيان، إنه "رأى رغوة يتم رشها على أحد المحركات بعد إيقافها".

عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أكد مطار شانون الدولي وقوع الحادث، مشيرا إلى أن "خدمات المطار تعمل على إزالة الطائرة من مكان الحادث. وتم نصح جميع الركاب بالتحقق مسبقًا من معلومات مغادرة الرحلات".وأوضحت شركة "Omni Air"، أنها تشارك بالتحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تؤكد عدم وجود