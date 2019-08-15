حكومة جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

ناقلة النفط

ذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل"، إن الولايات المتحدة قدمت طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية جريس 1 فى جبل طارق التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الصحيفة، إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها. وأشارت الصحيفة، إلى أن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير "جريس 1" إلا في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة، أن حكومة جبل طارق أعلنت الإفراج عن قبطان الناقلة الإيرانية وثلاثة ضباط.ووفقا لـ"رويترز"، فإن حكومة جبل طارق لم تعلق على التقرير.وكانت بريطانيا قد قالت إن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.واعترضت سلطات جبل طارق بجنوب إسبانيا، ناقلة النفط