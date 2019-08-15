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حكومة جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
ناقلة النفط
ناقلة النفط
ذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل"، إن الولايات المتحدة قدمت طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية جريس 1 فى جبل طارق التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الصحيفة، إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها. وأشارت الصحيفة، إلى أن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير "جريس 1" إلا في وقت لاحق اليوم الخميس.
وأوضحت الصحيفة، أن حكومة جبل طارق أعلنت الإفراج عن قبطان الناقلة الإيرانية وثلاثة ضباط.ووفقا لـ"رويترز"، فإن حكومة جبل طارق لم تعلق على التقرير.وكانت بريطانيا قد قالت إن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.واعترضت سلطات جبل طارق بجنوب إسبانيا، ناقلة النفط
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انفجار-طائرات-صورة -ارشيفية (3)

حريق بطائرة تحمل جنودا أمريكيين في أيرلندا

توقف العمل في مطار شانون الدولي في أيرلندا، بسبب حادث لطائرة شركة "Omni Air International"، التي كانت تنقل القوات الأمريكية، إذ وقع الحادث، صباح يوم الخميس، قبيل مغادرة طائرة بوينج 767-300، حسبما ذكرت قناة "RTE" التلفزيونية الأيرلندية. وذكرت القناة، أن مراقبي الحركة الجوية لاحظوا أن معدات الهبوط اشتعلت فيها النيران عندما كانت الطائرة تتحرك على طول المدرج، مشيرة إلى أن خدمات المطار أطفأت النار، وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بأمان. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شاهد عيان، إنه "رأى رغوة يتم رشها على أحد المحركات بعد إيقافها".
عمران-خان

باكستان تحذر من مذبحة للمسلمين في كشمير..وتهدد الهند

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن قلقه من خطر تعرض المسلمين في كشمير إلى "مذبحة وتطهير عرقي"، متوعدا الهند بالرد على أي عدوان على الشطر الباكستاني من كشمير. وقال "خان" في تصريح اليوم الخميس: "في كشمير المحتلة من الهند، 12 يوما من حظر التجول، وإرسال قوات إضافية إلى منطقة فيها تواجد عسكري كبير بالفعل، وانقطاع كامل للاتصالات، مع سابقة (رئيس وزراء الهند ناريندرا) مودي في التطهير العرقي للمسلمين في ولاية غوجارات"، مشيرا إلى أعمال العنف التي وقعت في الولاية عام 2002 عندما كان يحكمها مودي بين بين الهندوس والمسلمين.
الطائرة بعد هبوطها

إصابة 10 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

أصيب 10 أشخاص بإصابات طفيفة، إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز «إيرباص-321» في ضواحي موسكو، فجر اليوم الخميس، بعد اندلاع النار في محركيها. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أفادت شركة «أورال إيرلانز» بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور. وذكرت وزارة الطوارئ أن الطيارين نجحا فى الهبوط بالطائرة، التي كانت تقل 324 شخصا على متنها، بينهم 7 أفراد الطاقم، على حقل زراعي قرب قرية على بعد بضعة كيلومترات من المطار.
هبوط اضطراري - أرشيفية

هبوط اضطراري لطائرة ركاب في روسيا

أفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية، صباح اليوم الخميس، بأن طائرة ركاب هبطت اضطراريًا قرب موسكو. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تكشف الوكالة الروسية على الفور عن الدولة التي تتبعها تلك الطائرة أو سبب الهبوط. بينما أفادت وسائل إعلام بأنه جرى إخلاء جميع ركاب الطائرة بعد اشتعال أحد محركاتها أثناء الإقلاع. وفي أواخر يونيو الماضي، لقي طياران مصرعهما، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر هبوط اضطرارى نفذته طائرة ركاب من طراز «آن-24»، شمالي جمهورية بورياتيا الروسية.
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ناقلة نفط

سلطات جبل طارق تعلق على الإفراج عن سفينة إيرانية

علقت سلطات جبل طارق، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الجانب الإيراني بشأن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة "جريس 1". وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: "نسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر التوتر الناجم عن الاحتجاز القانوني للناقلة جريس 1". وأضاف متحدث الحكومة، أن أمر الاحتجاز الحالي للناقلة ينتهي أجله مساء السبت، دون أن يشير إلى التمديد من عدمه. كانت منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية قد رجحت الإفراج في القريب العاجل عن الناقلة "جريس 1" من قبل بريطانيا، حسب وكالة فارس.
ناقلة-نفط (1)

هل تقحم إيران الصين في أزمة مضيق هرمز؟

باتت التوترات في مضيق هرمز تنذر بمزيد من العواقب السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب التصعيد الأخير بين طهران ولندن بشأن الناقلة التي تحتجزها السلطات الإيرانية منذ أسبوعين تقريبا، الأمر الذي دفع بريطانيا لاتخاذ عدد من الإجراءات. وجاء على رأس تلك الإجراءات البريطانية، قرار زيادة الوجود العسكري للمملكة المتحدة في خليج هرمز، بما يسمح لها بمرافقة كل الناقلات التجارية والنفطية، وتقديم الحماية اللازمة لها ضد أي تجاوزات أو تهديدات في تلك المنطقة الحيوية.
نفط ايران

إيران تنشر تسجيلا جديدا لاحتجاز السفينة البريطانية

نشر الحرس الثوري الإيراني، لقطات فيديو، قال إنه يقدم فيها تحذيرات للسفن الحربية البريطانية يوم 19 يوليو، خلال عمليات احتجاز ناقلة النفط البريطانية عند مضيق هرمز. ويشير التسجيل، الذي نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية، إلى أن ممثل الحرس الثوري الإيراني، حذر السفن الحربية البريطانية قائلا: «يجب عليكم عدم التدخل في تلك المسألة».ورصد الفيديو ردا بريطانيا من السفينة الحربية البريطانية F236، والتي قالت فيها: «عليكم أن تعلموا أنكم بالقرب من مضيق معترف به دوليا خاضع للقوانين الدولية ولا ينبغي اعتراض مرور أي سفينة».
صحف-سودانية

صحف عربية: «دنكن» تصل إلى هرمز وتحذير من سقوط بغداد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، كما تناولت ما وصلت إليه الأوضاع في السودان، واستعرضت الصحف أيضا المخطط الإرهابي الذي تعرض له العراق، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران حذرت الأوروبيين من وضع أي عقبات أمام صادراتها النفطية، معتبرة أن ازدياد الحوادث في هذا الإطار يقوض الجهود القائمة لإنقاذ الاتفاق النووي. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن أي عقبات أمام سبل تصدير إيران نفطها ستتعارض مع (خطة العمل المشتركة) المعروفة بـ"الاتفاق النووي".
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