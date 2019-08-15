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"مايكروسوفت".. من العالمية إلى التنصت على العملاء

مع تزايد الوعي فيما يتعلق بالخصوصية وُضع مايكروسكوب على كيف قام التقنيين بالتعامل مع التسجيلات الصوتية -من خلال مايكروسوفت- التي صنعت من قبل المستخدمين
تحرير:إسراء سليمان ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص
Microsoft
Microsoft
تعتبر شركة مايكروسوفت "Microsoft" أشهر منارة على العالم فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب، حيث تأسست من قبل بيل غيتس عام 1975، وخلال هذه الأعوام حاولت أن تتربع على قائمة أفضل الشركات التقنية، ولكن مع إطلاق شركات منافسة بخصائص مميزة، حاولت شركة Microsoft الحصول على مميزات عديدة، حتى وصل الأمر إلى التجسس على مكالمات عملائها، حيث اعترفت الشركة بأنها انتهكت نظام خصوصية عملائها، من خلال التجسس على المكالمات الصوتية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
مثل أي شركة أخرى تهتم بالتكنولوجيا على سبيل المثال Amazon, Apple, Google, Facebook، علمنا مؤخرًا بأن شركة مايكروسوفت لديها الآن خاصية جديدة تتمثل في اختراق حسابات عملائها والتنصت على مكالمات Skype وCortana، هل أصحبت هذه الشركة بمنزلة ساحة للتنصت لتجلب إليها العديد من العملاء أم مجرد خطأ تقني، ولكن خلافًا
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فيسبوك

سبقتها أبل وجوجل.. فيسبوك ليست وحدها من اخترقت خصوصية المستخدمين

مشكلات شركة «فيسبوك» لا تنتهي، وانتهاك خصوصية المستخدمين ليس المرة الأولى، إذ اعترفت الشركة بتوظيف مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق «ماسنجر» التابع لـ«فيسبوك»، وذلك بعدما تم إيقافه الآن. كما ذكرت شركة "بلومبرج" العالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية أن الشركة استأجرت أشخاصا للاستماع إلى المحادثات الصوتية التي أجريت على «ماسنجر»، وكان الهدف منها إعادة تسجيل المحادثات من أجل قياس دقة أداة النسخ التلقائي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
اندرويد

جوجل تحذر 1.5 مليار مستخدم من برمجيات ضارة بأندرويد

يتم الآن شراء ملايين الهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد بواسطة برامج ضارة وخبيثة مثبتة في المتجر، وفقًا لفريق الأبحاث الأمنية الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية. أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية أنه كانت هناك العديد من الشائعات حول وجود ملايين التطبيقات الضارة والخبيثة، التي يتم تحميلها من متجر التطبيقات "بلاي ستور"، ولكن المختلف هذه المرة هو أن التطبيقات تأتي محملة مسبقًا على الهواتف الذكية لشركات بعينها، وتستطيع تحميل برمجيات خبيثة أخرى.
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هواوي تكشف عن أول شاشة تعمل بنظام هارموني الجديد

كشفت شركة هونر المملوكة لشركة هواوي عن أول شاشة ذكية باسم Vision والتي تأتي بحجم 55 بوصة، وتأتي بتصميم معدني نحيف ودقة عرض 4K HDR، كما يأتي نموذج Vision TV Pro بكاميرا منبثقة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتعمل الشاشات بنظام تشغيل HarmonyOS، وتقدم HONOR شاشة Vision الذكية اليوم بحجم 55 إنش، ودقة 4K، مع دعم محتوى HDR، كما تشغل الشاشة نسبة 94% من الإطار، وذلك بفضل الإطار المعدني النحيف المميز بسماكة 6.9مم، ويدعم الشاشة معالج HONGHU 818 المميز بأربع من الأنوية. جاء ذلك خلال مؤتمر هواوي للمطورين، الذي تقيمه في الصين حاليا.
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سامسونج ومايكروسوفت.. ماتريد معرفته عن Galaxy book s

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن تعاونها الجديد والقوي مع شركة مايكروسوفت، وذلك خلال مؤتمرها الضخم الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية للكشف عن هاتف Galaxy Note 10. وأسفر هذا التعاون المثمر عن إطلاق جهاز Galaxy Book S الجديد، وهو حاسب محمول نحيف يضم بطارية يصل عمرها إلى 23 ساعة، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، وذلك بسعر 999 دولارًا، ومن المنتظر أن يتم إتاحته بالأسواق في شهر سبتمبر المقبل. ويضم جهاز Galaxy Book S شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، مع معالج Snapdragon 8cx ثماني النواة بتقنية 7 نانومتر.
شعار النسخة الذهبية المزيفة من تطبيق واتساب

واتساب يطلق خاصية جديدة للحد من الأخبار الكاذبة

منذ بضعة أشهر، بدأ تطبيق التراسل الفوري «واتساب» في اتخاذ بعض الخطوات لمكافحة الإرسال الجماعي للأخبار المزيفة من خلال نظام جديد يمنع إعادة توجيه الرسالة أكثر من 5 مرات. ووفقًا لما أورده المتخصصون في أمان تطبيقات الويب، فإن الإجراء الجديد عبارة عن وضع علامة برسالة أيقونة مزدوجة السهم تم إعادة توجيهها عدة مرات، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون إشعارًا من الشركة عند إعادة توجيه هذه الرسائل. كما ستظهر هذه الميزة الجديدة مع التحديث الأخير لـ «واتساب»، حسب صحيفة securitynewspaper.
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كيف تستعيد بياناتك التي سجلتها على تطبيق FaceApp؟

في الفترة الماضية، انتشر تطبيق تعديل الصور FaceApp بشكل غير متوقع عندما استخدمه تقريبًا معظم الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما انتشرت صور المشاهير وهم في سن الـ70، وأصبح أفضل تطبيق مجاني في متجر تطبيقات آبل. على الرغم من ذلك فقد نمت المخاوف المتعلقة بالخصوصية بسرعة حول شروط خدمة التطبيق، حيث أعطى أي شخص وافق على شروطه حق الوصول إلى صوره واسمه وأي بيانات داخل الهاتف. ينص جزء من الشروط على أن المستخدمين يمنحون الشركة "حقًا لا رجعة فيه" للوصول إلى كل بيانات الهاتف سواءً كانت صورا أو معلومات.
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