"مايكروسوفت".. من العالمية إلى التنصت على العملاء

مع تزايد الوعي فيما يتعلق بالخصوصية وُضع مايكروسكوب على كيف قام التقنيين بالتعامل مع التسجيلات الصوتية -من خلال مايكروسوفت- التي صنعت من قبل المستخدمين
تعتبر شركة مايكروسوفت "Microsoft" أشهر منارة على العالم فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب، حيث تأسست من قبل بيل غيتس عام 1975، وخلال هذه الأعوام حاولت أن تتربع على قائمة أفضل الشركات التقنية، ولكن مع إطلاق شركات منافسة بخصائص مميزة، حاولت شركة Microsoft الحصول على مميزات عديدة، حتى وصل الأمر إلى التجسس على مكالمات عملائها، حيث اعترفت الشركة بأنها انتهكت نظام خصوصية عملائها، من خلال التجسس على المكالمات الصوتية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
مثل أي شركة أخرى تهتم بالتكنولوجيا على سبيل المثال Amazon, Apple, Google, Facebook، علمنا مؤخرًا بأن شركة مايكروسوفت لديها الآن خاصية جديدة تتمثل في اختراق حسابات عملائها والتنصت على مكالمات Skype وCortana، هل أصحبت هذه الشركة بمنزلة ساحة للتنصت لتجلب إليها العديد من العملاء أم مجرد خطأ تقني، ولكن خلافًا
مثل أي شركة أخرى تهتم بالتكنولوجيا على سبيل المثال Amazon, Apple, Google, Facebook، علمنا مؤخرًا بأن شركة مايكروسوفت لديها الآن خاصية جديدة تتمثل في اختراق حسابات عملائها والتنصت على مكالمات Skype وCortana، هل أصحبت هذه الشركة بمنزلة ساحة للتنصت لتجلب إليها العديد من العملاء أم مجرد خطأ تقني، ولكن خلافًا لـgoogle وApple، التي توقفت منذ فترة طويلة عن الاستماع إلى بعض هذه التسجيلات بعد أن تم الكشف عنها، يبدو أن Microsoft تقوم بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها، لتقوم بترجمة تسجيلات الصوت المتعلقة بـSkype وليس المكالمات، كما تقوم بتحليل المقتطفات الصوتية لبرنامج Cortana، ويفترض في جميع المنصات بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
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كما قامت مايكروسوفت بتوضيح بعض التحديثات فيما يتعلق بالخصوصية، قائلةً: "يقوم الموظفون والمتعاقدون بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية، من خلال تحليل مكالمات ومحادثات Skype، وذلك بمساعدة بعض الفنيين الذي يفهمون جيدًا في هذا الشأن"، كما جاء هذا التغيير بعد أن أفادت التقارير الصادرة عن Vice’s Motherboard بأن الأشخاص الذين يستمعون إلى التسجيلات من مترجم Cortana and Skype، هي بمنزلة خدمة ترجمة واقعية، تسمح للأشخاص بالتحدث مع الآخرين بمختلف اللغات.
وضحت Microsoft سابقًا أنها تقوم بتحليل معلومات من الخدمات التي تقدمها بغرض التحسين، ولكن لم تصرح بشكل واضح أن هذه الخدمة من أجل التنصت على الآخرين، نقلا عن "geekwire".
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وأخبر المتحدث باسم مايكروسوفت أن الشركة حصلت على تصريح من مستخدميها قبل جمع وتحليل البيانات واستخدامها بعد ذلك، ومع ذلك قال من خلال تصريح من الشركة: "أدركنا جيدًا معتمدين على الأسئلة المثارة، أننا سنقوم بعمل أفضل"، كما أفادت التقارير الصادرة عن Motherboard، بأنه تم تجميع البيانات المتداولة من خلال بعض التقنيات والآليات: "يشتمل ذلك على نسخ التسجيلات الصوتية من قبل موظفي Microsoft مع مراعاة الإجراءات المصممة لحماية خصوصية المستخدمين، بما في ذلك اتخاذ خطوات لإلغاء تحديد البيانات".
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ولكن مع تزايد الوعي فيما يتعلق بالخصوصية وُضع مايكروسكوب على كيف قام التقنيون بالتعامل مع التسجيلات الصوتية، التي صنعت من قبل المستخدمين، فتعتبر Microsoft هي آخر شركة وضعت نفسها في هذا الموقف الحرج، تتبع من لحقوها من الشركات الأخرى مثل Amazon, Google Apple، ومؤخرًا Facebook.
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لا أحد الآن يعلم لماذا قامت شركة Microsoft بالإفصاح عما فعلته، هل حاولت تبرير موقفها قبل أن يدرك مستخدموها مدى خطورة الخطوات التي أخذتها، أو لكي يدوي صداها من جديد بعد أن صرفت عنها الأنظار، ولكن في نهاية الأمر، الذي ارتكب ما هو إلا اختراق للقوانين.
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