"مايكروسوفت".. من العالمية إلى التنصت على العملاء

مع تزايد الوعي فيما يتعلق بالخصوصية وُضع مايكروسكوب على كيف قام التقنيين بالتعامل مع التسجيلات الصوتية -من خلال مايكروسوفت- التي صنعت من قبل المستخدمين

تحرير:إسراء سليمان ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

Microsoft

تعتبر شركة مايكروسوفت "Microsoft" أشهر منارة على العالم فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب، حيث تأسست من قبل بيل غيتس عام 1975، وخلال هذه الأعوام حاولت أن تتربع على قائمة أفضل الشركات التقنية، ولكن مع إطلاق شركات منافسة بخصائص مميزة، حاولت شركة Microsoft الحصول على مميزات عديدة، حتى وصل الأمر إلى التجسس على مكالمات عملائها، حيث اعترفت الشركة بأنها انتهكت نظام خصوصية عملائها، من خلال التجسس على المكالمات الصوتية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".

مثل أي شركة أخرى تهتم بالتكنولوجيا على سبيل المثال Amazon, Apple, Google, Facebook، علمنا مؤخرًا بأن شركة مايكروسوفت لديها الآن خاصية جديدة تتمثل في اختراق حسابات عملائها والتنصت على مكالمات Skype وCortana، هل أصحبت هذه الشركة بمنزلة ساحة للتنصت لتجلب إليها العديد من العملاء أم مجرد خطأ تقني، ولكن خلافًا