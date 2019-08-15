ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الصف لـ 7 وفيات

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

تصادم

استمع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لأقوال المصابين بحادث تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا)، بسيارة ميكروباص بطريق الصف، صباح اليوم الخميس، والذى ارتفع عدد المتوفين فيه إلى 7 أشخاص، فيما أصيب8 آخرون، بإصابات مختلفة، لكشف ملابسات وقوع الحادث، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتجية اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. كان 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث التصادم المروع قبل أن يرتفع العدد لـ 7 متوفين عقب وفاة ضحيتين جديدتين متأثرين بإصابتهما.

كان بلاغ ورد لغرفة مرور الجيزة، من غرفة النجدة، بوقوع حادث على طريق الصف، بالانتقال والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا) بسيارة أخرى أجرة (ميكروباص)، كانت تقل عددا من المواطنين في طريقهم لأعمالهم، وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين والمتوفين للمستشفى، تولى رجال المرور رفع أثار الحادث،



كان بلاغ ورد لغرفة مرور الجيزة، من غرفة النجدة، بوقوع حادث على طريق الصف، بالانتقال والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا) بسيارة أخرى أجرة (ميكروباص)، كانت تقل عددا من المواطنين في طريقهم لأعمالهم، وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين والمتوفين للمستشفى، تولى رجال المرور رفع أثار الحادث، وإعادة حركة السيارات لطبيعتها.



فيما رجحت التحريات الأولية وقوع التصادم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق إحدى السيارتين، فيما انتقل رجال المباحث للمستشفى لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية، للوقوف على كيفية وقوع الحادث والمتسبب فيه، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات وانتقلت للمعاينة.







