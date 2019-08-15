جريمة

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الصف لـ 7 وفيات

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
تصادم
تصادم
استمع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لأقوال المصابين بحادث تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا)، بسيارة ميكروباص بطريق الصف، صباح اليوم الخميس، والذى ارتفع عدد المتوفين فيه إلى 7 أشخاص، فيما أصيب8 آخرون، بإصابات مختلفة، لكشف ملابسات وقوع الحادث، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتجية اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. كان 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث التصادم المروع قبل أن يرتفع العدد لـ 7 متوفين عقب وفاة ضحيتين جديدتين متأثرين بإصابتهما.
كان بلاغ ورد لغرفة مرور الجيزة، من غرفة النجدة، بوقوع حادث على طريق الصف، بالانتقال والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا)  بسيارة أخرى أجرة (ميكروباص)، كانت تقل عددا من المواطنين في طريقهم لأعمالهم، وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين والمتوفين للمستشفى، تولى رجال المرور رفع أثار الحادث،
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قتل

كاميرات وكشف عذرية.. مفاجأت بجريمة الشرف في البحيرة

الأب موظف ترك أسرته في الصعيد، وتحديدا محافظة سوهاج، ليستقر مؤقتا في أقرب مكان لعمله بعد تعيينه في إحدى شركات البترول وانتهى به المطاف في عزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وقام بتربية أبنائه في المدارس الأزهرية، فابنه الأكبر «محمد» في كلية الشريعة والقانون، والآخر «أحمد» حاصل على دبلوم صناعي، و«فاطمة» طالبة في الصف الأول الثانوي، تطل منها براءة طفولية، طرق الحب باب الصغيرة وانصاعت لشاب أوهمها أنه يحبها لينهش براءتها وهي في غفلة سنها المبكرة، وقبل أن تستفيق من سكرات الحب الزائف كانت جثة غارقة في دمائها بجوار عشيقها القتيل.
قتل

المتهم بذبح ابنته وعشيقها يمثل جريمته بالبحيرة

قام موظف بالبترول ونجلاه بتمثيل جريمة ذبح ابنة الأول وعشيقها سائق توك توك بزاوية غزال بمركز دمنهور، أمام المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، والمستشار على عبدالباقى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، وذلك بعد قرار حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز والدة المجنى عليها على ذمة تحريات المباحث الجنائية، وكانت القرية قد شهدت جريمة بشعة؛ حيث أقدم موظف ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما فى وضع مخل بغرفة النوم، تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالى بالقرية على جثتى شاب وفتاة.
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع طفل وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين على أثر انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع، بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال الجثة والمصابين واستخراج السيارة من المجرى المائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إيتاى البارود العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة.
طعن

عامل يقتل زوجته في الشرقية: بتكلم واحد في التليفون

أقدم عامل في بداية العقد الثالث من العمر، على قتل زوجته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ بعدما طعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بدأت بضبطه المجني عليها تتحدث مع أحد الأشخاص عبر الهاتف، وانتهت باستلاله سكينًا وطعنها حتى الموت، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وضبط الزوج والسلاح المُستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

أمن الجيزة يفحص 25 متهما ضُبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (2)

الشرطة تداهم أوكار الكيف في الجيزة وتوقع 48 متهما

جهود مضنية بذلتها قوات الأمن طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
حملة-أمنية-في-العبور (2)

قاوموا السلطات..ضبط 35 من المهاجرين الأفارقة بأكتوبر

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على 35 من المهاجرين الأفارقة أمام مفوضية اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن أغلبهم من دولة إريتريا. وأضافت المصادر أن العشرات من الأفارقة تجمهروا أمام مقر المفوضية وطالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية وتوطينهم في دول أوروبا وأمريكا ورددوا هتافات وقطعوا الطريق العام؛ ما أدى إلى شلل في الحركة المرورية. وقال مصدر أمني إن الأجهزة المعنية طالبتهم بالانصراف إلا أنهم لم يمتثلوا ورشقوا القوات بالحجارة؛ ما أدى إلى إصابة 4 ضباط.
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صامتة ومصدومة.. ما لم تقله فتاة الجيزة المعوقة

قالت مصادر أمنية مسؤولة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنه من المقرر عرض فتاة معوقة ذهنيا على الطب الشرعي؛ لبيان حقيقة تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه على يد شابين استدرجاها تحت تهديد السلاح إلى مشتل بشارع البحر الأعظم بدائرة مركز شرطة الجيزة. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن صاحبة الـ21 سنة تم إيداعها في غرفة منفردة بقسم شرطة الجيزة دون اختلاطها بالسجينات داخل حجز السيدات، حرصا على حياتها، فضلا عن تقديم الرعاية الكاملة لها، لا سيما الدعم النفسي.
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