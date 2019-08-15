المتهم بذبح ابنته وعشيقها يمثل جريمته بالبحيرة

تحرير:محمود عبدالصبور ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

صورة أرشيفية

قام موظف بالبترول ونجلاه بتمثيل جريمة ذبح ابنة الأول وعشيقها سائق توك توك بزاوية غزال بمركز دمنهور، أمام المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، والمستشار على عبدالباقى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، وذلك بعد قرار حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز والدة المجنى عليها على ذمة تحريات المباحث الجنائية، وكانت القرية قد شهدت جريمة بشعة؛ حيث أقدم موظف ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما فى وضع مخل بغرفة النوم، تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالى بالقرية على جثتى شاب وفتاة.

وتبين العثور على جثة "محمد. م. ح"، و"فاطمة. ا. م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة، وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة "ا. م. أ" موظف بدرجة مدير عام فى إحدى الشركات، ونجليه "م" بالمرحلة الثانوية العامة، "أ" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، انتقاما للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل داخل غرفة المجنى