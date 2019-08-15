جريمة

كاميرات وكشف عذرية.. مفاجأت بجريمة الشرف في البحيرة

العشيق سيئ السمعة ودخل المنزل منتصف الليل والكاميرات كشفته.. الجيران: «والدها راجل محترم وبتاع خير وبيصوم إثنين وخميس.. والأب أمر ابنه الأكبر بذبحها فرفض»
تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الأب موظف ترك أسرته في الصعيد، وتحديدا محافظة سوهاج، ليستقر مؤقتا في أقرب مكان لعمله بعد تعيينه في إحدى شركات البترول وانتهى به المطاف في عزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وقام بتربية أبنائه في المدارس الأزهرية، فابنه الأكبر «محمد» في كلية الشريعة والقانون، والآخر «أحمد» حاصل على دبلوم صناعي، و«فاطمة» طالبة في الصف الأول الثانوي، تطل منها براءة طفولية، طرق الحب باب الصغيرة وانصاعت لشاب أوهمها أنه يحبها لينهش براءتها وهي في غفلة سنها المبكرة، وقبل أن تستفيق من سكرات الحب الزائف كانت جثة غارقة في دمائها بجوار عشيقها القتيل.
أهالي القرية أجمعوا على أن والد الفتاة، واسمه «الجلداني»، رجل خير ويصوم يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع، وعضو في إحدى الجمعيات الخيرية ويقوم بعمل الخير ويساعد المحتاج. «أيمن. م. ا»، أحد الجيران، قال إن العشيق يعمل سائق توك توك ومشهور بسمعته السيئة وتعاطيه المخدرات، ويبعد منزله
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قتل

المتهم بذبح ابنته وعشيقها يمثل جريمته بالبحيرة

قام موظف بالبترول ونجلاه بتمثيل جريمة ذبح ابنة الأول وعشيقها سائق توك توك بزاوية غزال بمركز دمنهور، أمام المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، والمستشار على عبدالباقى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، وذلك بعد قرار حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز والدة المجنى عليها على ذمة تحريات المباحث الجنائية، وكانت القرية قد شهدت جريمة بشعة؛ حيث أقدم موظف ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما فى وضع مخل بغرفة النوم، تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالى بالقرية على جثتى شاب وفتاة.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (7)

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الصف لـ 7 وفيات

استمع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لأقوال المصابين بحادث تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا)، بسيارة ميكروباص بطريق الصف، صباح اليوم الخميس، والذى ارتفع عدد المتوفين فيه إلى 7 أشخاص، فيما أصيب8 آخرون، بإصابات مختلفة، لكشف ملابسات وقوع الحادث، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتجية اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. كان 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث التصادم المروع قبل أن يرتفع العدد لـ 7 متوفين عقب وفاة ضحيتين جديدتين متأثرين بإصابتهما.
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع طفل وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين على أثر انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع، بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال الجثة والمصابين واستخراج السيارة من المجرى المائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إيتاى البارود العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة.
طعن

عامل يقتل زوجته في الشرقية: بتكلم واحد في التليفون

أقدم عامل في بداية العقد الثالث من العمر، على قتل زوجته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ بعدما طعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بدأت بضبطه المجني عليها تتحدث مع أحد الأشخاص عبر الهاتف، وانتهت باستلاله سكينًا وطعنها حتى الموت، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وضبط الزوج والسلاح المُستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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قتل

المتهم بذبح ابنته وعشيقها يمثل جريمته بالبحيرة

قام موظف بالبترول ونجلاه بتمثيل جريمة ذبح ابنة الأول وعشيقها سائق توك توك بزاوية غزال بمركز دمنهور، أمام المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، والمستشار على عبدالباقى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، وذلك بعد قرار حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز والدة المجنى عليها على ذمة تحريات المباحث الجنائية، وكانت القرية قد شهدت جريمة بشعة؛ حيث أقدم موظف ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما فى وضع مخل بغرفة النوم، تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالى بالقرية على جثتى شاب وفتاة.
طعن-بالسكين

قرار جديد في قضية «الدم والشرف» بالبحيرة

قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار علي عبدالباقي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور حبس مدير عام وابنيه الاثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات وحجز والدة المجنى عليها على ذمة التحريات، لقيامهم بذبح ابنته وعشيقها. وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور على جثة فتاة وشاب، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، "فاطمة.ا.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
طعنات-سكين-جريمة

النيابة تعاين مكان ذبح طالبة وعشيقها على يد والدها

انتقل المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار على عبد الباقى، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور بسكرتارية محمد النمر، لمكان واقعة ذبح طالبة وعشيقها على يد والدها وشقيقيها بقرية زاوية غزال، لإجراء المعاينة، وقرر التصريح بالدفن عقب العرض على الطب الشرعى. اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور.
جثة

ربطوه بالسلاسل.. أخ يقتل شقيقه بمساعدة والده بالبحيرة

شهدت قرية عمارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حادثُا مأساويًا، عندما تجرد أب وابنه من الرحمة، وقيدوا الابن الآخر الذي يعالج من مرض نفسى، بالسلاسل وحجزة داخل المنزل بعد تعديه ورفع السكينة على شقيقته، فقاموا بتأديبه وتقييده داخل المنزل حتى فارق الحياة. وتمكن ضباط المباحث بمركز الشرطة من القبض على الأب وابنه، وتم نقل الجثة لمستشفى حوش عيسى العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة مكان الحادث وجاري انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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