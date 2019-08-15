كاميرات وكشف عذرية.. مفاجأت بجريمة الشرف في البحيرة
العشيق سيئ السمعة ودخل المنزل منتصف الليل والكاميرات كشفته.. الجيران: «والدها راجل محترم وبتاع خير وبيصوم إثنين وخميس.. والأب أمر ابنه الأكبر بذبحها فرفض»
تحرير:محمود عبد الصبور
١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
صورة أرشيفية
الأب موظف ترك أسرته في الصعيد، وتحديدا محافظة سوهاج، ليستقر مؤقتا في أقرب مكان لعمله بعد تعيينه في إحدى شركات البترول وانتهى به المطاف في عزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وقام بتربية أبنائه في المدارس الأزهرية، فابنه الأكبر «محمد» في كلية الشريعة والقانون، والآخر «أحمد» حاصل على دبلوم صناعي، و«فاطمة» طالبة في الصف الأول الثانوي، تطل منها براءة طفولية، طرق الحب باب الصغيرة وانصاعت لشاب أوهمها أنه يحبها لينهش براءتها وهي في غفلة سنها المبكرة، وقبل أن تستفيق من سكرات الحب الزائف كانت جثة غارقة في دمائها بجوار عشيقها القتيل.
أهالي القرية أجمعوا على أن والد الفتاة، واسمه «الجلداني»، رجل خير ويصوم يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع، وعضو في إحدى الجمعيات الخيرية ويقوم بعمل الخير ويساعد المحتاج.
«أيمن. م. ا»، أحد الجيران، قال إن العشيق يعمل سائق توك توك ومشهور بسمعته السيئة وتعاطيه المخدرات، ويبعد منزله
أهالي القرية أجمعوا على أن والد الفتاة، واسمه «الجلداني»، رجل خير ويصوم يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع، وعضو في إحدى الجمعيات الخيرية ويقوم بعمل الخير ويساعد المحتاج.
«أيمن. م. ا»، أحد الجيران، قال إن العشيق يعمل سائق توك توك ومشهور بسمعته السيئة وتعاطيه المخدرات، ويبعد منزله عن منزل الطالبة بنحو 600 متر، ووالده يعمل سائقا لدى طبيب بيطري.
وعن يوم الجريمة أوضح «ممدوح. ال»، أحد جيران الفتاة الضحية، أن والد الطالبة «كان ساهرًا في أحد المقاهي على ترعة المحمودية بالقرية حتى انتهى من السهر في الساعة الواحدة صباحا تقريبا».
لص في الكاميرات
وتابع أنه عندما عاد الأب للمنزل تشاجر مع نجله لتأخره في لعب كرة القدم في أحد الملاعب بالقرية، حتى قال له نجله إنه حضر للمنزل قبل الساعة الثانية عشرة، فاحتكما لكاميرات المراقبة الموجودة في المنزل، حيث توجد 4 كاميرات مراقبة في المنزل، مضيفا: «عند مراجعتهم الكاميرات فوجئوا بدخول شخص غريب المنزل وعدم خروجه، فقام الأب باصطحاب نجليه وقاموا بفتح كل الشقق لاعتقادهم أنه لص، خاصة أن المنزل مكون من 4 أدوار، وعند وصولهم للدور الثالث سمعوا أصواتا، فدخلوا غرفة الطالبة فوجدوها في أحضان الشخص الغريب فقاموا بالاعتداء عليه وتقييده بحبل».
كشف عذرية
جار الضحية استطرد أن الأب نزل في وقت متأخر برفقة ابنته لأقرب طبيب ليتأكد من عذريتها، لكنه تأكد من فَقدها العذرية، فرجع بها إلى المنزل وأصدر الأمر لابنه الأكبر بذبح شقيقته والشاب، ولكنه رفض، فأمر ابنه الآخر بالقيام بتنفيذ الأمر انتقاما لشرف العائلة، وبالفعل نفذ وقتل شقيقته وسائق التوك توك.
وعلى حد علمهم قال "ممدوح" إن سائق التوك توك قام بإقناع البنت بأنه سيتزوجها بعد أن تعرف عليها في أثناء توصيلها بالتوك توك للمدرسة والدروس عدة مرات حتى أصبحت بينهما علاقة.
«محمد. ع. ال» أحد جيران أسرة موظف البترول، أشار بدوره إلى أنه علم بالجريمة عندما وصلت قوات المباحث والنيابة للمنزل وكانت صدمة للجميع، قائلا: «فاطمة كانت بنت كويسة ومؤدبة وحسنة السمعة ولم يتوقع أحد منها هذا الفعل، لكن سنها الصغيرة تشفع لها، كما أن الشاب استغل ذلك وخدعها باسم الحب»، لافتا إلى أن قوات الأمن كثفت من وجودها تحسبا لأي ردود فعل من أقارب والد الطالبة بعد قدومهم من محافظة سوهاج بعد علمهم بالواقعة.
وفي نفس السياق قرر المستشار محمد عبيد، مدير نيابة مركز دمنهور، بإشراف المستشار على عبد الباقى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور بسكرتارية محمد النمر، حبس الأب وابنيه الاثنين 4 أيام، وحجز والدة المجنى عليها على ذمة تحريات المباحث الجنائية.
وبدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد عثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتي شاب وفتاة، فانتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد. م. ح"، و"فاطمة. ا. م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
وكشفت تحريات المباحث عن أن وراء ارتكاب الجريمة "ا. م. أ"، وهو موظف بدرجة مدير عام في إحدي الشركات، ونجليه "م" بالمرحلة الثانوية، و"أ" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، انتقاما للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل بالآداب بغرفة المجني عليها بمنزل المتهم.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7411 إداري مركز شرطة دمنهور.