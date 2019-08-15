«الفيل الأزرق2» يصل لـ71 مليون جنيه في ثلاثة أسابيع
تحرير:محمد عبد المنعم
١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
كريم عبد العزيز
نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 71 مليون جنيه، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء 4 ملايين و265 ألفا و112 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته.
ويعد «الفيل
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته.
ويعد «الفيل الأزرق 2» التجربة الثانية للكاتب أحمد مراد فى السينما، بعد سيناريو «الأصليين» الذى حقق نجاحا محدودا مقارنة بـ«الفيل الأزرق 1»، ولكن يبدو أن هذه التجربة ستكون أكثر ثراءً وهذا يتضح من نجاح الفيلم فى خطف الجمهور، وتحقيقه كل هذه الإيرادات في أقل من أسبوعين.
وعرض الجزء الأول من فيلم «الفيل الأزرق» عام 2014، وحقق نجاحا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، وبلغ إجمالي إيراداته 31 مليونا و45 ألفا و765 جنيها، بينما طرح الجزء الثاني في 25 يوليو الماضي.