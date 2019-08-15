سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قرار وزاري بالاستيلاء المباشر على أراضِ لصالح المترو

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
الرئيس ورئيس الوزراء
الرئيس ورئيس الوزراء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (ه) الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1843 لسنة 2019، بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 536 لسنة 2016 بإضافة بعض المسطحات اللازمة للتنفيذ.
وجاء في المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء أنه "يُعدل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 المشار إليه، بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف
اقرأ المزيد
الرئيس-عبد-الفتاح السيسي-ووزير-التعليم-العالي-خالد-عبد الغفار

تعيين عمداء كليات جدد بالقاهرة والإسكندرية والفيوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من: "أ.د. مها محمد أحمد أمين – عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية، وأ.د. عبير أحمد محمد عطية – عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، وأ.د.عاطف منصور محمد رمضان – عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم، وأ.د. هويدا سيد علي محمد مصطفى – عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأ.د. هشام محمد محمد عبد العال البرملجي – عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.
ترميم-قصر-البارون (9)

وزيري لـ«التحرير»: ترميم 90% من قصر البارون

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن العمل مستمر في قصر البارون بمصر الجديدة بهدف ترميمه والانتهاء من كل أعمال الترميم به قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه تم إنجاز 90% من أعمال ترميم القصر. وأضاف وزيري لـ"التحرير"، أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية.
مزرعة-بط

«تحريز البط» في واقعة مكتب بريد القليوبية

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية رفض ذكر اسمه، أنه يتم حاليا إعادة جرد استراحة نائب مدير المنطقة "ر. خ" والتى شهدت واقعة "تربية البط" أعلى سطح المبنى الذى يتضمن الاستراحة بالدور الثانى ومكتب بريد بنها بالدور الأول، كما تم وضع أقفال جديدة على الأبواب وتحريز الطيور وكل المتعلقات الموجودة بالمكان لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة، لافتا أن نائب مدير المنطقة مقرر خروجه على المعاش بعد نحو 10 شهور من الآن ووارد أن يتم عزله من منصبه وإعادة توزيعه من جديد بإحدى المحافظات.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري بشأن اتفاقية «السجناء» بين مصر والمغرب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 50 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائياً بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004. يذكر أن مجلس الشعب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته المعقودة بتاريخ 20 مارس 2005.
اقرأ المزيد من الأخبار
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

انطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وبدأت الحكومة اجتماعها بدقيقة حداد على شهداء ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين. وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي من العلمين: أغسطس إطلاق منظومة التحول الرقمي

‏رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالوزراء، في مستهل أول اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء من المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين، قائلا إن ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعا بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

الحكومة تعقد أول اجتماع في مدينة العلمين الجديدة

‏بدأ مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمرة الأولى، في المقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لبحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، ومدينة العلمين الجديدة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي يطلب من بعثة البنك الدولي تقريرا لنتائج زيارتهم لمصر

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر، خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، إذ استعرض مدبولي الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، ويأتي ذلك في ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول (سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال)، وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org