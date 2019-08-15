قرار وزاري بالاستيلاء المباشر على أراضِ لصالح المترو

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

الرئيس ورئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (ه) الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1843 لسنة 2019، بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 536 لسنة 2016 بإضافة بعض المسطحات اللازمة للتنفيذ.

وجاء في المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء أنه "يُعدل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 المشار إليه، بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف