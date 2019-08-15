أرقام 6 أشهر لمدرب الزمالك الجديد في تل أبيب

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

ألكسندر ستانوفيتش

فاجأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الجميع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعدما أعلن عن تعيين الصربي ألكسندر ستانوفتش، المدير الفني السابق لفريق القادسية السعودي، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلفًا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد 3 مباريات فقط من توليه المهمة، وأكد رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، أن الصربي ألكسندر سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.

إعلان ستانوفتش، مديرًا فنيًا للقلعة البيضاء تسبب في صدمة شديدة لجماهير الأبيض، خاصة أنها كانت تطمح في أن يتعاقد رئيس النادي مع مدير فني كبير على الأقل لا تقل قيمته الفنية عن السويسري كريستيان جروس الذي قاد الفريق للتتويج ببطولة الكونفدرالية، وظل يردد أسماء مدربين مثل رامون دياز، وجيسوالدو فيريرا، وغيرهم