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ديزني تكشف عن أول صورة من فيلمها Lady and the Tramp

تحرير:أميرة شرف ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
Lady and the Tramp
Lady and the Tramp
كشفت شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي، عن أول صورة من النسخة الحية لفيلمها الكلاسيكي الشهير "Lady and the Tramp" الذي قررت إعادة إحيائه وإطلاقه في دور العرض السينمائي في شهر نوفمبر المقبل. ومن المقرر إعادة كتابة أغاني الفيلم القديمة لتتناسق مع العصر الحالي ومن ضمنها أغنية الفيلم الشهيرة "Siamese Cat" أو "القطة السيامي". يأتي الفيلم ضمن سلسلة إعادة إحياء ديزني لكلاسيكياتها القديمة إلى نسخ حية والتي لاقت نجاحا كبيرا بعد أن أطلقت هذا العام فيلمي "Aladdin" و"The Lion King"، كما أعادت إحياء فيلم "Beauty and the Beast" في عام 2017.
وظهرت صورة الفيلم على غلاف مجلة Disney Twenty Three، وسيقوم جاستن ثيرو، بتجسيد صوت الكلب الصعلوك المتعجرف، أمام الأمريكية تيسا تومبسون التي تجسد صوت الكلبة الراقية، كما ستقوم آشلي جنسن بدور الإسكتلندي تيرييه جاكي، وكييرسي كليمنس بدور الإنسان دارلينج. تدور أحداث الفيلم حول الكلبة الذهبية "لايدي" التي
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فيلم خيال مآتة

بعد تعرضه للقرصنة.. تراجع في إيرادات «خيال مآتة»

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، شهده أمس، الأربعاء، إذ حقق العمل إيرادات بلغت 4 ملايين و527 ألفا و262 جنيها، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 17 مليون جنيه في 3 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى.
ولاد رزق

«ولاد رزق2» يواصل تصدره لموسم عيد الأضحى بـ43 مليونا

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات أمس الأربعاء 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 7 أيام عرض من حاجز الـ43 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من أسبوع وبفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يصل لـ71 مليون جنيه في ثلاثة أسابيع

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 71 مليون جنيه، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء 4 ملايين و265 ألفا و112 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف.
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«حلمي والسقا وكريم وغادة» نجوم العيد على «MBC مصر»

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى، بعدة عروض من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة، عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، بداية من "السبت" المقبل، حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مباشرة جانبا من مناسك الحج حتي السادسة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف. وبداية من يوم الأحد تعرض "MBC مصر" يوميا في الثانية عشر ظهرا حلقات مجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".
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صراع بين محمد كريم ونيكولاس كيدج بـA score to settle

طرحت الشركة المنتجة لفيلم A score to settle، عدة إعلانات دعائية للفيلم، بالتزامن مع طرحه في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة الفنان العالمي نيكولاس كيدج، والفنان المصري محمد كريم، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". وتضمن الإعلان عددا كبيرا من مشاهد الأكشن والمطاردات التي تجمع بين الثنائي نيكولاس كيدج ومحمد كريم. وسيؤدي محمد كريم دور "jimmy the dragon"، وهو أحد أفراد العصابة الذي يسعى نيكولاس كيدج لقتله خلال أحداث الفيلم، ويجسد دور رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه التحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.
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Spider-Man Far From Home يتخطى المليار دولار

نجح فيلم الأكشن والخيال العلمي "Spider Man Far From Home - الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" في تحقيق مليار دولار في سباق شباك التذاكر العالمي، بعد طرحه في 4 يوليو الجاري بدور العرض السينمائي. الفيلم يشارك فى بطولته: توم هولاند (بيتر باركر الرجل العنكبوت)، ماريسا تومى (ماى باركر عمة بيتر)، مايكل كيتون (فى دور أدريان تومز مهرب الأسلحة)، زيندايا (فى دور ميشيل جونز زميلة باركر فى المدرسة)، وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.
the lion king

The Lion King.. الحب والخير ينتصران لواقعية عالم ديزني

تربعت أفلام ديزنى على قمة شباك الإيرادات مقارنة بالأفلام الأخرى لموسم 2019، وحتى الآن ما زالت المنافسة على أشدها، ولكن توجد بعض المؤشرات التى لا ينبغى أن نغفل عنها، فمنذ فترة ليست قصيرة احتل Avengers: Endgame المركز الأول محققًا إيرادات تبلغ 357 مليون دولار فى الافتتاح، وبعد نجاح ساحق جاء The Lion King فى المركز الثانى كأحسن افتتاح بعد نظيره محققًا ما يزيد على 185 مليون دولار فى أمريكا الشمالية، منتزعًا المركز الثانى من "Incredibles 2" الذى أطلق فى العام الماضى بـ182.7 مليون دولار.
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