ديزني تكشف عن أول صورة من فيلمها Lady and the Tramp

تحرير:أميرة شرف ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

كشفت شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي، عن أول صورة من النسخة الحية لفيلمها الكلاسيكي الشهير "Lady and the Tramp" الذي قررت إعادة إحيائه وإطلاقه في دور العرض السينمائي في شهر نوفمبر المقبل. ومن المقرر إعادة كتابة أغاني الفيلم القديمة لتتناسق مع العصر الحالي ومن ضمنها أغنية الفيلم الشهيرة "Siamese Cat" أو "القطة السيامي". يأتي الفيلم ضمن سلسلة إعادة إحياء ديزني لكلاسيكياتها القديمة إلى نسخ حية والتي لاقت نجاحا كبيرا بعد أن أطلقت هذا العام فيلمي "Aladdin" و"The Lion King"، كما أعادت إحياء فيلم "Beauty and the Beast" في عام 2017.

وظهرت صورة الفيلم على غلاف مجلة Disney Twenty Three، وسيقوم جاستن ثيرو، بتجسيد صوت الكلب الصعلوك المتعجرف، أمام الأمريكية تيسا تومبسون التي تجسد صوت الكلبة الراقية، كما ستقوم آشلي جنسن بدور الإسكتلندي تيرييه جاكي، وكييرسي كليمنس بدور الإنسان دارلينج. تدور أحداث الفيلم حول الكلبة الذهبية "لايدي" التي