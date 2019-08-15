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انخفاض الحرارة 3 درجات غدا.. وسقوط أمطار بالصعيد

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 26 38شبين الكوم 26 38طنطا 25 37دمنهور 24 34الإسكندرية 24 32بلطيم 22 31مطروح 22 31السلوم 22 34سيوة 24 39بورسعيد 25 31دمياط 25 31الزقازيق 24 41الإسماعيلية 25 38السويس 26 37العريش 26 33 رفح 26 33رأس سدر 28 39 نخل 22 39 نويبع 29 34 طابا
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري بشأن اتفاقية «السجناء» بين مصر والمغرب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 50 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائياً بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004. يذكر أن مجلس الشعب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته المعقودة بتاريخ 20 مارس 2005.
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تعرف على طريقة التسجيل بمنظومة التحول الرقمي

أعلنت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، عن خطوات التسجيل بالبوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي التي تقدم 17 خدمة إلكترونية متنوعة للمواطنين. وذكرت المحافظة، في بيان لها، أن سعر الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي هو نفس السعر في مكانها بالمصلحة الحكومية المختصة بالخدمة مضافًا إليه 4 جنيهات، وفى حالة أن الخدمة تتجاوز تكلفتها أكثر من 500 جنيه، يضاف إلى سعر الخدمة 5 جنيهات. وأوضحت محافظة بورسعيد، في بيانها، 6 خطوات للتسجيل، وهي:
مترو-الانفاق

السيسي يوافق على قرض بـ350 مليون يورو لتطوير المترو

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق حكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر قيمته 350 مليون يورو. جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس. ويهدف مشروع تطوير وتجديد الخطر الأول لمترو أنفاق القاهرة – وفقا للمذكرة الإيضاحية، إلى تحسين خدمات مترو الأنفاق عليى المدى الطويل، وزيادة سعة النقل، فضلاً عن تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز النقل العام في القاهرة الكبري.
طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين فارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
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طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين فارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: شبورة وحرارة شديدة في طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين فارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
شبورة-

الأرصاد تحذر العائدين من إجازة العيد: شبورة على الطرق

وجه محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين وبخاصة العائدين من إجازات عيد الأضحى، بوجود "شبورة مائية على الطرق". وقال ""شاهين"، لبرنامج «الآن»، على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الأربعاء، إن «شبورة مائية كثيفة على معظم الطرق السريعة، خلال ساعات الصباح الباكر»؛ وذلك بسبب الارتفاع الكبير في نسبة الرطوبة، حسب تعبيره. وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية سائقي السيارات على الطرق بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور بكل دقة؛ حفاظًا على الأرواح.
طقس-حار (4)

الأرصاد: طقس الغد حار.. و7 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .
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