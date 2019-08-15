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لماذا رفعت «الشرقية للدخان» أسعار بعض أصناف السجائر؟

قررت الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار بعض أصناف من السجائر بنسبة تصل إلى 6%، وأكد مسئول بالشركة عدم وجود أى زيادات جديدة مرتقبة في أسعار السجائر
تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
السجائر
السجائر
أعلنت شركة الشرقية للدخان، ايسترن كومباني، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 14 أغسطس 2019، وأفصحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، الخميس، عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بما يتراوح بين 4.5 و6%. وأوضحت الشركة، أنه تقرر زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقرر زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها. وتنتج الشرقية للدخان، السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.
رفع أسعار السجائر بسبب زيادة التكلفة قال إبراهيم امبابي رئيس شعبة صناعة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار الشركة الشرقية للدخان برفع أسعار السجائر هدفه في الأساس هو تغطية التكلفة الفعلية للمنتجات نظرا لزيادتها خلال الفترة الأخيرة. وأضاف إمبابي، أن رفع الأسعار يعد مناسبا خاصة وأن
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أتوبيسات

لماذا ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا 26%؟

رغم حالة الركود الشديدة الضاربة في سوق سيارات الركوب الملاكي، وتراجع المبيعات بشكل كبير، إلا أن إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» كشفت نمو مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة 26% مسجلة 3 آلاف و420 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى. فما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بهذه النسب المرتفعة؟ وما طريقة دعم هذه الصناعة في مصر؟ وكيف يمكننا زيادة مبيعاتها؟ وما أكثر الماركات مبيعًا؟ وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟
الذهب (2)

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 700 جنيه

عاودت أسعار الذهب الصعود مرة أخرى خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك بعد تراجعها أمس بشكل ملحوظ، ليرتفع سعر الجرام حوالي 8 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا بنسبة 0.37%، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
جمارك (2)

ضوابط جديدة بالجمارك لنقل البضائع بنظام الترانزيت

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت، بما يسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة. وتضمنت التعديلات السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ، أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة، أو أي موانئ أخرى وفقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا.
بطالة

التعبئة والإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 7.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل- يونيو" لعام 2019، إذ بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وبانخفاض قدره 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق. وأوضح الجهاز أن إجمالي قوة العمل، مشتغلين ومتعطلين، بلغ نحو 28.069 مليون فرد خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.026 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.043 مليون فرد.
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سجائر (2)

الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أصناف السجائر

قررت شركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 14 أغسطس 2019. وأضافت الشركة في بيان البورصة اليوم، الخميس، أنه تقررت زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقررت زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها. وحققت شركة الشرقية للدخان أرباحا بلغت نحو 3.768 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو من العام المالي الماضي 2018- 2019، مقابل أرباح بلغت نحو 4.240 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018.
فلوس

غدًا عودة البنوك والبورصة للعمل بعد إجازة العيد

تعود البورصة والبنوك العاملة في السوق المصرية للعمل غدًا، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي امتدت على مدار 3 أيام بدءا من الأحد الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، إذ قرر مجلس الوزراء اعتبار الفترة من يوم السبت حتى الأربعاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري.
البورصه

ماذا حدث في البورصة المصرية بعد طرح أسهم «فوري»؟

حققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%. وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عقب تنفيذ الطرح العام والخاص للشركة على عدد 254.629 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بنسبة 36% من رأس المال وبقيمة إجمالية بلغت 1.644 مليار جنيه، بسعر 6.46 جنيه للسهم.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

بيع وسط البلد وأدوية مغشوشة.. الحكومة تنفي 11 شائعة

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدوري على 11 شائعة انتشرت في الفترة من يوم 2 إلى 9 أغسطس الجاري. ونفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، إذ تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
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