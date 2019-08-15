لماذا رفعت «الشرقية للدخان» أسعار بعض أصناف السجائر؟

قررت الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار بعض أصناف من السجائر بنسبة تصل إلى 6%، وأكد مسئول بالشركة عدم وجود أى زيادات جديدة مرتقبة في أسعار السجائر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

أعلنت شركة الشرقية للدخان، ايسترن كومباني، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 14 أغسطس 2019، وأفصحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، الخميس، عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بما يتراوح بين 4.5 و6%. وأوضحت الشركة، أنه تقرر زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقرر زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها. وتنتج الشرقية للدخان، السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

رفع أسعار السجائر بسبب زيادة التكلفة قال إبراهيم امبابي رئيس شعبة صناعة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار الشركة الشرقية للدخان برفع أسعار السجائر هدفه في الأساس هو تغطية التكلفة الفعلية للمنتجات نظرا لزيادتها خلال الفترة الأخيرة. وأضاف إمبابي، أن رفع الأسعار يعد مناسبا خاصة وأن

رفع أسعار السجائر بسبب زيادة التكلفة

قال إبراهيم امبابي رئيس شعبة صناعة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار الشركة الشرقية للدخان برفع أسعار السجائر هدفه في الأساس هو تغطية التكلفة الفعلية للمنتجات نظرا لزيادتها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف إمبابي، أن رفع الأسعار يعد مناسبا خاصة وأن صنف مودنيال الذى تم رفع سعره يقع ضمن الشريحة الدنيا وهي التي تبدأ أسعارها من جنيه إلى 18 جنيها، وبالتالى فهو رفع سعر العلبة جنيها واحدا لتصبح في نفس الشريحة، بحيث يبلغ سعر العلبة نحو 17.5 جنيه، موضحا أن الزيادة تقسم كالتالي: 50 قرش تدخل ضمن ايرادات الشركة، و50 قرشا تحتسب قيمة مضافة يتم تورديها إلى خزينة الدولة.

وأوضح رئيس الشعبة، أن رفع الشركة لصنف بلاك ليبول جنيها واحدا لتقع ضمن الشريحة الوسطى والتى تبدأ أسعارها من 18 إلى 30 جنيها، بحيث يكون 50 قرشا لخزينة الدولة، والـ50 قرشا المتبقية لتغطية تكلفة المنتج.

وعن إمكانية حدوث زيادة جديدة في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، أكد إمبابي لا توجد زيادة بدون قانون من مجلس الشعب، فرفع أسعار السجائر وارد ولكن يجب أن يكون بقانون.

وبالنسبة للتأمين الصحي فأوضح إمبابي أنه يتم فرض حوالي 75 قرشا على كل علبة سجائر لصالح المنظومة الجديدة، موضحا أن رسوم تطبيق قانون التأمين الصحي والذى سيتم تحصيلها من السجائر يتحملها المستهلك.

ويفرض قانون التأمين الصحي تحصيل نحو 75 قرشا على كل علبة سجائر لمدة 3 سنوات، على أن يتم زيادتها بنحو 50 قرشا أخرى حتى إلى 150 قرشا.

كما يفرض القانون نحو 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

لا زيادات جديدة في أسعار السجائر

من جانبه أكد هاني عبد الرحيم عضو اللجنة النقابية بالشركة الشرقية للدخان، أنه لا توجد أى زيادات جديدة في أسعار الأصناف الأخرى من السجائر.

وأضاف عبد الرحيم، أن الزيادة التي أقرتها الشركة اليوم، ترجع إلى ارتفاع أسعار تكلفة المنتجات والخامات خاصة بعد زيادة أسعار البنزين والكهرباء وتكاليف النقل، لافتا إلى أنه سيتم إقرارها على التجار، مشيرا إلى أن الشركة قد رفعت بعض أصناف السجائر خلال الفترة الماضية، وكان المتبقي نوعين فقط وهما «مودنيال» و«بلاك ليبول».

وأوضح عبد الرحيم، أن أى زيادات جديدة في أسعار السجائر ستكون بقرار من الحكومة ومجلس النواب، مشيرا إلى أن الشركة لن ترفع أسعار السجائر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وفي يوليو من العام الماضي 2018، شهدت أسعار السجائر زيادات جديدة، حيث أعلنت الشركة الشرقية للدخان، ايسترن كومبانى رفع الأسعار، وتراوحت الزيادة ما بين جنيه ونصف، إلى 4 جنيهات.

وارتفع سعر كليوباترا كينج سايز من 14 جنيها إلى 16 جنيها، وكليوباترا كوين سوفت من 14.5 جنيه إلى 16 جنيها، ومونديال بوسطن - لايت - بلمونت من 15 جنيها إلى 16.5 جنيه.

كما تم رفع سعر كليوباترا بوكس من 15.5 جنيه إلى 17 جنيها، وسوبر من 17 جنيها إلى 18 جنيها، وبلاك ليبول من 19 جنيها إلى 22 جنيها.

ومنذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 وحتى الآن، ارتفعت أسعار السجائر بواقع 8 مرات.

وكانت قد بدأت موجة رفع اسعار السجائر فى يونيو2011 عندما قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار السجائر المحلية، بجميع أنواعها، تنفيذا للقانون49 لسنة2011، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، حيث ارتفعت أسعار السجائر ما بين 50 قرشا و2 جنيه على حسب النوع.



