«تحريز البط» في واقعة مكتب بريد القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

صورة أرشيفية

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية رفض ذكر اسمه، أنه يتم حاليا إعادة جرد استراحة نائب مدير المنطقة "ر. خ" والتى شهدت واقعة "تربية البط" أعلى سطح المبنى الذى يتضمن الاستراحة بالدور الثانى ومكتب بريد بنها بالدور الأول، كما تم وضع أقفال جديدة على الأبواب وتحريز الطيور وكل المتعلقات الموجودة بالمكان لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة، لافتا أن نائب مدير المنطقة مقرر خروجه على المعاش بعد نحو 10 شهور من الآن ووارد أن يتم عزله من منصبه وإعادة توزيعه من جديد بإحدى المحافظات.

وأضاف المصدر أن نائب مدير المنطقة مغترب ومن محافظة أخرى ومقيم بالاستراحة الموجودة بالدور الثاني من المبنى، والخاصة بمنطقة بريد القليوبية. كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو لبعض الطيور المنزلية "البط" يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية. وقرر مدير منطقة