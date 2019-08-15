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«تحريز البط» في واقعة مكتب بريد القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية رفض ذكر اسمه، أنه يتم حاليا إعادة جرد استراحة نائب مدير المنطقة "ر. خ" والتى شهدت واقعة "تربية البط" أعلى سطح المبنى الذى يتضمن الاستراحة بالدور الثانى ومكتب بريد بنها بالدور الأول، كما تم وضع أقفال جديدة على الأبواب وتحريز الطيور وكل المتعلقات الموجودة بالمكان لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة، لافتا أن نائب مدير المنطقة مقرر خروجه على المعاش بعد نحو 10 شهور من الآن ووارد أن يتم عزله من منصبه وإعادة توزيعه من جديد بإحدى المحافظات.
وأضاف المصدر أن نائب مدير المنطقة مغترب ومن محافظة أخرى ومقيم بالاستراحة الموجودة بالدور الثاني من المبنى، والخاصة بمنطقة بريد القليوبية. كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو لبعض الطيور المنزلية "البط" يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية. وقرر مدير منطقة
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تعيين عمداء كليات جدد بالقاهرة والإسكندرية والفيوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من: "أ.د. مها محمد أحمد أمين – عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية، وأ.د. عبير أحمد محمد عطية – عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، وأ.د.عاطف منصور محمد رمضان – عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم، وأ.د. هويدا سيد علي محمد مصطفى – عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأ.د. هشام محمد محمد عبد العال البرملجي – عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.
ترميم-قصر-البارون (9)

وزيري لـ«التحرير»: ترميم 90% من قصر البارون

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن العمل مستمر في قصر البارون بمصر الجديدة بهدف ترميمه والانتهاء من كل أعمال الترميم به قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه تم إنجاز 90% من أعمال ترميم القصر. وأضاف وزيري لـ"التحرير"، أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري بشأن اتفاقية «السجناء» بين مصر والمغرب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 50 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائياً بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004. يذكر أن مجلس الشعب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته المعقودة بتاريخ 20 مارس 2005.
طقس-حار (4)

انخفاض الحرارة 3 درجات غدا.. وسقوط أمطار بالصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
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احالة-العاملين بـ 8 مراكز-شباب-فى-القليوبية-للتحقيق (2)

التحقيق مع موظفي 8 مراكز شباب مغلقة في القليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ8 مراكز شباب، وهي "الخرقانية، والكتب، ومنشأة الأهالى بإدارة القناطر، وبرشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، وكفر الرجالات، وطنط الجزيرة، والسيفا" التابعة لإدارة الشباب بطوخ، ومتابعي الإدارات التابعة لها، للتحقيق؛ لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز في أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة رابع أيام العيد. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها "الصبروط" على 11 مركز شباب بإدارات قليوب وطوخ والقناطر الخيرية، يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.
مزرعة-بط

تفاصيل جديدة في «تربية البط» أعلى مكتب بريد بنها

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية -رفض ذكر اسمه- أن الشخص الذى ظهر فى مقطع فيديو "تربية البط" أعلى سطح مبنى مكتب بريد بنها يدعى "ر. خ" وهو نائب مدير المنطقة، مشيرا إلى أنه مغترب من محافظة أخرى ومقيم بالاستراحة الموجودة بالدور الثاني من المبنى، والخاصة بمنطقة بريد القليوبية. كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو وصورا لبعض الطيور المنزلية "البط" يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية ويظهر فى الفيديو شخص يقوم بإعداد الطعام للطيور.
محافظ-بورسعيد-وألاف-المواطنين-يؤدون-صلاة-العيد (3)

أوقاف القليوبية تحذر من إلقاء خطبة العيد دون تصريح

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء بإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد. وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.
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اعتماد حركة المساعدين بمديرية أمن القليوبية

كشف مصدر مطلع بمديرية أمن القليوبية، "رفض ذكر اسمه"، عن أن اللواء طارق العجيزى مدير الأمن الجديد، انتهى من إعداد حركة مساعدي مدير الأمن داخل المديرية، ومن المقرر أن تعلن خلال اليومين القادمين. وأفاد المصدر بأن الحركة تشمل شغل اللواء أشرف درويش منصب مساعد المدير للأمن العام، واللواء أحمد السيد لمنصب مساعد المدير للوحدات والأقسام، واللواء مروان حبيب مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء حمدي شوشة مساعد المدير للأفراد، واللواء حسن عبدالحميد مساعد المدير للشرطة المتخصصة، واللواء محمد جندية مديرا لإدارة التدريب.
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