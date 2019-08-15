«ولاد رزق2» يواصل تصدره لموسم عيد الأضحى بـ43 مليونا

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

ولاد رزق

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات أمس الأربعاء 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 7 أيام عرض من حاجز الـ43 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من أسبوع وبفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.

فيلم «ولاد رزق 2» يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 3 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم. ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة