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«ولاد رزق2» يواصل تصدره لموسم عيد الأضحى بـ43 مليونا

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
ولاد رزق
ولاد رزق
يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات أمس الأربعاء 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 7 أيام عرض من حاجز الـ43 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من أسبوع وبفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
فيلم «ولاد رزق 2» يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 3 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم. ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة
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فيلم خيال مآتة

بعد تعرضه للقرصنة.. تراجع في إيرادات «خيال مآتة»

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، شهده أمس، الأربعاء، إذ حقق العمل إيرادات بلغت 4 ملايين و527 ألفا و262 جنيها، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 17 مليون جنيه في 3 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى.
Lady and the .Tramp

ديزني تكشف عن أول صورة من فيلمها Lady and the Tramp

كشفت شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي، عن أول صورة من النسخة الحية لفيلمها الكلاسيكي الشهير "Lady and the Tramp" الذي قررت إعادة إحيائه وإطلاقه في دور العرض السينمائي في شهر نوفمبر المقبل. ومن المقرر إعادة كتابة أغاني الفيلم القديمة لتتناسق مع العصر الحالي ومن ضمنها أغنية الفيلم الشهيرة "Siamese Cat" أو "القطة السيامي". يأتي الفيلم ضمن سلسلة إعادة إحياء ديزني لكلاسيكياتها القديمة إلى نسخ حية والتي لاقت نجاحا كبيرا بعد أن أطلقت هذا العام فيلمي "Aladdin" و"The Lion King"، كما أعادت إحياء فيلم "Beauty and the Beast" في عام 2017.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يصل لـ71 مليون جنيه في ثلاثة أسابيع

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 71 مليون جنيه، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء 4 ملايين و265 ألفا و112 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف.
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طارق-العريان

طارق العريان: «ولاد رزق» خيالي..ومنظومة الفن عشوائية

يختار المخرج طارق العريان دائما أفلامه بعناية، ويأخذ وقته لتحضيرها حتى تخرج بشكل يليق بالجمهور، وحينما قدّم الجزء الأول من "ولاد رزق" عام 2015 حقق به إيرادات تجاوزت الـ25 مليون جنيه، ونجاح جماهيري كبير، لذلك تحمس لأن يكون هناك جزء ثاني من العمل، الذي تأخر كثيرًا حتى خرج إلى النور، ولكن كما يقول "كل هذا كان في صالح المشاهد"، حيث كان يريد أن ينتهي الأبطال المشاركين فى العمل من أشغالهم الأخرى حتى يتقنوا أدوارهم في "ولاد رزق2"، ويخرج العمل بشكل أقوى من الجزء الأول، لأن هذه مسئولية كبيرة على عاتق مخرج الفيلم وكل المشاركين به.
- اصالة-ومصطفى حجاج - ولاد رزق 2‎

«لما تقول يا عوم» ديو جديد يجمع أصالة ومصطفى حجاج

نشرت الفنانة أصالة نصري، جزءا من «لما تقول يا عوم»، الأغنية الترويجية لفيلم «ولاد رزق 2» الذي انطلق عرضه فى السينمات يوم الخميس الماضي، ويشاركها في الغناء مصطفى حجاج، الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وتم طرحها على تطبيق «أنغامي» ومن المنتظر طرحها كاملة على موقع «يوتيوب» قريبًا.. الفنانة السورية لا تشارك في الغناء فقط بهذا الفيلم، ولكنه أيضا سيشهد أول ظهور سينمائي لها، وذلك بعد أن أقنعها زوجها المخرج طارق العريان بالظهور ضيف شرف بالفيلم.
ولاد-رزق

فيلم «ولاد رزق 2» يتخطى 7 ملايين جنيه فى يومين فقط

حقق الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق أمس الجمعة، إيرادات بلغت 4 ملايين، و8 آلاف و354 جنيها وذلك فى ثاني يوم عرض له، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم فى يومين 7 ملايين و703 آلاف و729 جنيها ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ابتداء من اليوم وخلال أيام عيد الأضحى. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
عمرو يوسف وكندة علوش

عمرو يوسف دون زوجته في عرض «ولاد رزق2».. ما السبب؟

فى الوقت الذى حرصت فيه الفنانة أصالة على حضور العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من أجل مساندة ودعم زوجها المخرج طارق العريان، وأيضا الفنانة علا رشدي التي جاءت بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود، تغيبت الفنانة كندة علوش عن العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس، الأربعاء، فى إحدى السينمات بأكتوبر، وظهر زوجها الفنان عمرو يوسف بمفرده، دون زوجته، التي أصبح ظهورها نادرا جدا منذ أن وضعت ابنتهما في نوفمبر 2018، ويبدو أنها حريصة على أن تمضى كل وقتها مع ابنتها.
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