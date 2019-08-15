بعد تسريبه.. تراجع في إيرادات «خيال مآتة»
تحرير:التحرير
١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
خيال مآتة
تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، شهده أمس، الأربعاء، إذ حقق العمل إيرادات بلغت 4 ملايين و527 ألفا و262 جنيها، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 17 مليون جنيه في 3 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى.
وحقق "خيال مآتة" في أول يوم عرض 6.5 مليون جنيه، وحقق أمس نحو 6 ملايين جنيه، ورغم ذلك يتلقى العمل الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أعمال أحمد حلمي.
وبدأت أزمات "خيال مآتة" بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض،
وحقق "خيال مآتة" في أول يوم عرض 6.5 مليون جنيه، وحقق أمس نحو 6 ملايين جنيه، ورغم ذلك يتلقى العمل الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أعمال أحمد حلمي.
وبدأت أزمات "خيال مآتة" بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، إلا أن دور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها.
كما تعرض "خيال مآتة" لعملية قرصنة، أمس الأربعاء، إذ تم تسريب الفيلم بجودة عالية من إحدى قاعات السينما، ونشره على العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الأفلام.
"خيال مآتة" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، وبطولة "أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، بيومى فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، لطفى لبيب"، وإنتاج وليد صبرى.