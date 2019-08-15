بعد تعرضه للقرصنة.. تراجع في إيرادات «خيال مآتة»

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

خيال مآتة

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، شهده أمس، الأربعاء، إذ حقق العمل إيرادات بلغت 4 ملايين و527 ألفا و262 جنيها، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 17 مليون جنيه في 3 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى.

وحقق "خيال مآتة" في أول يوم عرض 6.5 مليون جنيه، وحقق أمس نحو 6 ملايين جنيه، ورغم ذلك يتلقى العمل الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أعمال أحمد حلمي. وبدأت أزمات "خيال مآتة" بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض،