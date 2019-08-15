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بعد تعرضه للقرصنة.. تراجع في إيرادات «خيال مآتة»

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
خيال مآتة
خيال مآتة
تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، شهده أمس، الأربعاء، إذ حقق العمل إيرادات بلغت 4 ملايين و527 ألفا و262 جنيها، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 17 مليون جنيه في 3 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى.
وحقق "خيال مآتة" في أول يوم عرض 6.5 مليون جنيه، وحقق أمس نحو 6 ملايين جنيه، ورغم ذلك يتلقى العمل الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أعمال أحمد حلمي. وبدأت أزمات "خيال مآتة" بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض،
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Lady and the .Tramp

ديزني تكشف عن أول صورة من فيلمها Lady and the Tramp

كشفت شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي، عن أول صورة من النسخة الحية لفيلمها الكلاسيكي الشهير "Lady and the Tramp" الذي قررت إعادة إحيائه وإطلاقه في دور العرض السينمائي في شهر نوفمبر المقبل. ومن المقرر إعادة كتابة أغاني الفيلم القديمة لتتناسق مع العصر الحالي ومن ضمنها أغنية الفيلم الشهيرة "Siamese Cat" أو "القطة السيامي". يأتي الفيلم ضمن سلسلة إعادة إحياء ديزني لكلاسيكياتها القديمة إلى نسخ حية والتي لاقت نجاحا كبيرا بعد أن أطلقت هذا العام فيلمي "Aladdin" و"The Lion King"، كما أعادت إحياء فيلم "Beauty and the Beast" في عام 2017.
ولاد رزق

«ولاد رزق2» يواصل تصدره لموسم عيد الأضحى بـ43 مليونا

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات أمس الأربعاء 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 7 أيام عرض من حاجز الـ43 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من أسبوع وبفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يصل لـ71 مليون جنيه في ثلاثة أسابيع

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 71 مليون جنيه، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء 4 ملايين و265 ألفا و112 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف.
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فيلم خيال مآتة

حملة ضد «خيال مآتة».. وهؤلاء يدعمون أحمد حلمي

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام، كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه «خيال مآتة» يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، إلا أن دور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر على مدار اليومين الماضيين، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
أحمد-حلمي

أزمة جديدة تواجه أحمد حلمي.. خيال مآتة يتعرض للقرصنة

تعرض فيلم "خيال مآتة" لعملية قرصنة؛ إذ تم تسريب الفيلم بجودة عالية مسروقة من إحدى قاعات السينما، ونشره على العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الأفلام، بالرغم من مرور 3 أيام فقط على طرحه في دور العرض السينمائية، ووصوله للمركز الثاني في تحقيق الإيرادات، وتسابقه مع فيلم "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2". ويعد "خيال مآتة" الفيلم الوحيد في موسم عيد الأضحى الذي تم تسريبه من بين الأفلام المتنافسة، وهو الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لصناع الفيلم تهدد استمرار تحقيقه إيرادات عالية.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» ما بين الإعجاب والنقد.. وأحمد حلمي يرد

اختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي. ومن جانبه، يواصل حلمي، إعادة تغريد التدوينات الإيجابية حول الفيلم عبر حسابه بـ"تويتر"، ومن التدوينات التي أعاد حلمي تغريدها، متابع يقول: "الفيلم حلو على فكرة جدًّا ودي أذواق في ناس عجبها الفيلم وناس لا، بس من وجهة نظري الفيلم كان روعة جدًا"، وآخر: "فيلم جميل وهادف، شكرًا يا فنان مش جديد عليك صاحب رسالة".
الفيل-الازرق-2

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» يحافظ على وجوده

تشهد دور العرض إقبالا جماهيريا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى، إذ بلغت حصيلة شباك التذاكر فى ثالث أيام العيد 19 مليونا و577 ألفا و693 جنيها، وتصدر القائمة فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض» بطولة أحمد عز، محققا 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود. ويأتي فى المركز الثاني فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، محققا 6 ملايين و60 ألفا و811 جنيها، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، وبطولة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسنى.
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