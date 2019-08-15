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ماذا كشف الانفجار النووي عن برامج روسيا العسكرية؟

أعطت حادثة الانفجار النووي في روسيا مؤشرات واضحة لما يمكن أن تكون عليه النيات الروسية في عملية التطوير العسكري بشكل عام، والنووي على وجه الخصوص
تحرير:محمود نبيل ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
انفجار نووي روسي
انفجار نووي روسي
على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن الاختبار الفاشل لأحد الصواريخ النووية الذي وقع بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك في شمال روسيا الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى انفجار ضخم وارتفاع كبير في مستويات الإشعاع بالقرب من الموقع، فإن هذا الحادث الذي أودى بحياة ما لا يقل عن خمسة مهندسين نوويين واثنين آخرين وإصابة نحو عشرة أشخاص آخرين بجروح، أعطى مؤشرات واضحة لبعض الأزمات التي قد تعاني منها روسيا على مستوى التطوير العسكري النووي في المستقبل القريب، خاصة مع رغبتها في استمرار مواكبة التنافس مع أمريكا.
ووفقا لما أكدته صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية، فإن عددا من المحللين يرون أن التهديد النووي المميت، بالإضافة إلى التداعيات غير الواضحة حتى الآن، جميعها تهدد طموحات روسيا في تطوير جيل جديد من الأسلحة القادرة على الوفاء بالوعود السياسية التي يسعى الرئيس فلاديمير بوتين لتنفيذها، سواء في الصراع مع الولايات
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ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

حكومة جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية

ذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل"، إن الولايات المتحدة قدمت طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية جريس 1 فى جبل طارق التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الصحيفة، إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها. وأشارت الصحيفة، إلى أن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير "جريس 1" إلا في وقت لاحق اليوم الخميس.
انفجار-طائرات-صورة -ارشيفية (3)

حريق بطائرة تحمل جنودا أمريكيين في أيرلندا

توقف العمل في مطار شانون الدولي في أيرلندا، بسبب حادث لطائرة شركة "Omni Air International"، التي كانت تنقل القوات الأمريكية، إذ وقع الحادث، صباح يوم الخميس، قبيل مغادرة طائرة بوينج 767-300، حسبما ذكرت قناة "RTE" التلفزيونية الأيرلندية. وذكرت القناة، أن مراقبي الحركة الجوية لاحظوا أن معدات الهبوط اشتعلت فيها النيران عندما كانت الطائرة تتحرك على طول المدرج، مشيرة إلى أن خدمات المطار أطفأت النار، وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بأمان. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شاهد عيان، إنه "رأى رغوة يتم رشها على أحد المحركات بعد إيقافها".
عمران-خان

باكستان تحذر من مذبحة للمسلمين في كشمير..وتهدد الهند

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن قلقه من خطر تعرض المسلمين في كشمير إلى "مذبحة وتطهير عرقي"، متوعدا الهند بالرد على أي عدوان على الشطر الباكستاني من كشمير. وقال "خان" في تصريح اليوم الخميس: "في كشمير المحتلة من الهند، 12 يوما من حظر التجول، وإرسال قوات إضافية إلى منطقة فيها تواجد عسكري كبير بالفعل، وانقطاع كامل للاتصالات، مع سابقة (رئيس وزراء الهند ناريندرا) مودي في التطهير العرقي للمسلمين في ولاية غوجارات"، مشيرا إلى أعمال العنف التي وقعت في الولاية عام 2002 عندما كان يحكمها مودي بين بين الهندوس والمسلمين.
الطائرة بعد هبوطها

إصابة 10 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

أصيب 10 أشخاص بإصابات طفيفة، إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز «إيرباص-321» في ضواحي موسكو، فجر اليوم الخميس، بعد اندلاع النار في محركيها. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أفادت شركة «أورال إيرلانز» بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور. وذكرت وزارة الطوارئ أن الطيارين نجحا فى الهبوط بالطائرة، التي كانت تقل 324 شخصا على متنها، بينهم 7 أفراد الطاقم، على حقل زراعي قرب قرية على بعد بضعة كيلومترات من المطار.
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الطائرة بعد هبوطها

إصابة 10 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

أصيب 10 أشخاص بإصابات طفيفة، إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز «إيرباص-321» في ضواحي موسكو، فجر اليوم الخميس، بعد اندلاع النار في محركيها. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أفادت شركة «أورال إيرلانز» بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور. وذكرت وزارة الطوارئ أن الطيارين نجحا فى الهبوط بالطائرة، التي كانت تقل 324 شخصا على متنها، بينهم 7 أفراد الطاقم، على حقل زراعي قرب قرية على بعد بضعة كيلومترات من المطار.
الانفجار-في-روسيا

اضطراب روسي بشأن إخلاء مناطق الانفجار النووي

لا تزال تداعيات حادث الانفجار النووي الروسي تخيم على المناطق المتأثرة بالإشعاع، وذلك في أعقاب ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى اقتراب السلطات الروسية من اتخاذ قرارات تتعلق بإخلاء المناطق المحيطة من السكان حفاظًا على حياتهم. إخلاء المناطق المحيطة بات مطلبا رئيسيا من قبَل الخبراء والعالمين بالشؤون النووية في روسيا، وذلك منعا لسقوط المزيد من الضحايا في المناطق الأكثر تأثرا بالإشعاع النووي الناتج عن الانفجار، إلا أن حالة الارتباك التي تسيطر على السلطات باتت تمثل إزعاجا كبيرا للسكان.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
بوتين (3)

إجراءات اقتصادية جديدة.. هل يغامر بوتين بشعبيته؟

يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إبطاء وتيرة الاقتصاد في بلاده عن إحداث أي خلل في التوازن السياسي لسلطته قد ينتج عن محاولة تسريع النمو الاقتصادي في روسيا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يصحبه بعض الخلل السياسي أحيانًا. وعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يحكم بقبضة أمنية واضحة داخل روسيا، فقد أنقذت الإدارة الاقتصادية المختصة بلاده من الانهيار، وهو الأمر الذي لا يزال مفيدًا، إلا أنه قد يحمل بعض القلق في المستقبل للنظام السياسي لبوتين.
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