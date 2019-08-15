أحمد عز وفهمي وخاطر في بلغاريا لتصوير «العارف»
تحرير:التحرير
١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
أحمد عز
تسافر أسرة فيلم "العارف- يونس"، يوم السبت المقبل 17 أغسطس، إلى بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية من العمل، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 15 يومًا، ويسافر كل من أبطال العمل النجوم: أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، بالإضافة إلى أحمد بدوي مدير عام شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم، والمخرج أحمد علاء وبعض من فريق التصوير، وآخرين. وكان الفنان أحمد عز، قد صوَّر عدة مشاهد من "العارف" في الساحل الشمالي، بالإضافة لمشاهد أخرى في القاهرة.
"العارف- يونس" يناقش قضية اختراقات الإنترنت والهاكر وسرقة العديد من الأشياء عن طريق الإنترنت، حيث يلجأ خلاله بطل العمل أحمد عز لسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت ويدخل في صراعات مع إحدى العصابات، وتدور أحداثه في إطار الأكشن.
فيلم "العارف- يونس" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن
"العارف- يونس" يناقش قضية اختراقات الإنترنت والهاكر وسرقة العديد من الأشياء عن طريق الإنترنت، حيث يلجأ خلاله بطل العمل أحمد عز لسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت ويدخل في صراعات مع إحدى العصابات، وتدور أحداثه في إطار الأكشن.
فيلم "العارف- يونس" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز".
ويعرض حاليا للنجم أحمد عز فيلم "ولاد رزق 2" محققًا نجاحا كبيرًا وإيرادات وصلت لحاجز الـ43 مليون جنيه فى شباك التذاكر، ويشارك فى بطولته النجوم عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، باسم سمرة، كريم قاسم، تأليف صلاح الجيهني، وإخراج طارق العريان.