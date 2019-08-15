أحمد عز وفهمي وخاطر في بلغاريا لتصوير «العارف»

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

أحمد عز

تسافر أسرة فيلم "العارف- يونس"، يوم السبت المقبل 17 أغسطس، إلى بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية من العمل، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 15 يومًا، ويسافر كل من أبطال العمل النجوم: أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، بالإضافة إلى أحمد بدوي مدير عام شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم، والمخرج أحمد علاء وبعض من فريق التصوير، وآخرين. وكان الفنان أحمد عز، قد صوَّر عدة مشاهد من "العارف" في الساحل الشمالي، بالإضافة لمشاهد أخرى في القاهرة.

"العارف- يونس" يناقش قضية اختراقات الإنترنت والهاكر وسرقة العديد من الأشياء عن طريق الإنترنت، حيث يلجأ خلاله بطل العمل أحمد عز لسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت ويدخل في صراعات مع إحدى العصابات، وتدور أحداثه في إطار الأكشن. فيلم "العارف- يونس" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن