حفلات وتكريمات.. تفاصيل «محكي القلعة» قبل انطلاقه

يومين وينطلق مهرجان محكي القلعة، وتشهد الدورة الـ28 عددا من التغييرات الكبيرة ووجود عدد من المطربين والعازفين يشاركون فى المهرجان لأول مرة، وعلى رأسهم الموسيقار عمر خيرت
تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، تنطلق الأحد 18 أغسطس، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساء بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساء حيث تكرم وزير الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
والمكرمون هم المطربون: علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبدالحكيم تقي
والمكرمون هم المطربون: علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبدالحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.
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بعدها تنطلق العروض الفنية حيث يقدم فريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية، يليه الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر ويقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز، وتختتم حفل الافتتاح مطربة الأوبرا مى فاروق وتقدم للجمهور باقة مختارة من أغاني الطرب العربى التى اشتهرت بادائها، ومنها أغاني لأم كلثوم وعبدالحليم وغيرهم.
الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوماً متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر، ويحييها كوكبة من النجوم هم مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، هانى شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدى، براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، فضلًا عن حفل خاص للموسيقار عمر خيرت.
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وتُحيي مي فاروق، حفلًا غنائيًا، يوم الأحد 18 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفى حلمي، بينما يُحيي محمد الحلو حفلًا هو الآخر، بمصاحبة فرقته، في اليوم التالي، ويُحيي محمد محسن، حفلًا بمصاحبة فرقته الموسيقية، يوم الثلاثاء 20 أغسطس، بينما تُحيي مروة ناجي حفلًا في اليوم التالي، بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، ويضم جدول الفاعليات، حفلًا غنائيًا ضخمًا لعلي الحجار، بمصاحبة فرقته الموسيقية، يوم الخميس 22 من الشهر الجاري، بينما يُحيي هاني شاكر، حفلًا في اليوم التالي، بمصاحبة فرقته الغنائية.
ويشارك فى الفعاليات أيضًا كل من الموسيقار هشام خرما ، فريق مسار إجباري، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا)، فرقة إيقاعات (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة إلى جانب فرق من دول الهند، الصين، فنزويلا، الجزائر.
وحددت سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، على أن يكون الدفع والحجز يوم الحفل.
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