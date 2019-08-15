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حفلات وتكريمات.. تفاصيل «محكي القلعة» قبل انطلاقه

يومين وينطلق مهرجان محكي القلعة، وتشهد الدورة الـ28 عددا من التغييرات الكبيرة ووجود عدد من المطربين والعازفين يشاركون فى المهرجان لأول مرة، وعلى رأسهم الموسيقار عمر خيرت
تحرير:محمد عبدالمنعم ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
القلعة
القلعة
تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، تنطلق الأحد 18 أغسطس، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساء بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساء حيث تكرم وزير الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
والمكرمون هم المطربون: علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبدالحكيم تقي
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أسر ياسين

فنانون تعرضوا للاكتئاب.. سيطر على آسر ياسين 6 شهور

تعرض الفنان آسر ياسين بعد انتهائه من فيلم "تراب الماس" الذي عرض عام 2018، إلى دور اكتئاب حاد، لم يستطع الخروج منه سريعا، وحكى عن تلك التجربة خلال استضافته فى برنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc، وقال إنه خرج من الفيلم بحالة من الاكتئاب استمرت معه ما يقرب من 6 شهور، مشيرا إلى أنه لم يكن يريد أن يرى أحدا، ولا يذهب إلى أى مكان، لافتا إلى أن هذا ليس الفيلم الأول الذي يجعله يمر بتلك الحالة، بل عاصرها أيضا فى فيلم "رسايل البحر"، ونوه أن الاكتئاب جعله يبتعد إعلاميا ولم يتحدث عن نجاح تراب الماس، مؤكدا أن الشخصية لمسته من الداخل.
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«مبقاش سر» ثاني أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الأربعاء، أغنية "مبقاش سر" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على موقع "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها أمير طعيمة: "مبقاش سر.. اختياراتي تمللى تندم.. وما بوصلش لحاجة تسر.. مبقاش سر.. كل ما أحاول يوم أتقدم.. برجع تاني محلك سر.. قلبي تاعبني بحكم العادة.. والأيام عمالة تمر.. دايما يشرب قهوته سادة.. ويرجع يشكى الطعم المر.. دايما يختار سكة وجعي ويجري عليها.. ويخليني حكاية الناس تفضل تحكيها.. وأما أقوله يا قلبي ارحمني يقولي أنا حر.. حر في نفسك فيّ أنا لأ.. أنا إنسانة ولي الحق.. إني أعيش العمر سعيدة".
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«يابا يابا» أغنية جديدة للبنانية مايا دياب (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب كليبها الغنائي الجديد «يابا يابا» على قناتها على موقع «يوتيوب» وذلك بعد تأجيل طرحه لمدة 24 ساعة، إذ كان من المتوقع طرحه ليلة أمس، الثلاثاء، ولكنها خرجت واعتذرت لجمهورها، وأكدت أن التأجيل خارج عن إرادتها، وأنه سيتم طرحه فى اليوم التالي، ونشرت (مايا) صورة لها من كواليس الكليب، وتظهر خلالها بلوك مختلف، وعلقت عليها: «تم طرح (يابا يابا) يمكنك مشاهدته على قناتي الرسمية على يوتيوب». الأغنية من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودي منير والكليب من إخراج كريستال يونس.
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دار-الاوبرا-المصرية

دار الأوبرا: مهرجان القلعة نجح في تحقيق شعبية ضخمة

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يهدف إلى نقل عروض وحفلات أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور إلى جميع فئات المجتمع، حيث تقام الحفلات بأسعار مخفضة، مضيًفا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا بالتعاون مع وزارة الآثار هو أحد أهم الفعاليات الثقافية منذ ميلاده عام 1990، حيث إنه استطاع أن يجذب عددا كبيرا من الجمهور، وأن يحقق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني وأسعاره المخفضة.
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اعتماد برنامج الدورة الـ28 من مهرجان القلعة للموسيقى

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة برنامج الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع تنطلق فى 18 أغسطس المقبل وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى أول سبتمبر. وأكدت عبد الدايم، أن الدورة الـ 28 تشهد جانبا من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى حيث تشارك فرق وفنانين من تونس، والجزائر، وغينيا، وناميبيا، مشيرة إلى أنه من المهرجانات الراسخة، وأحد أهم المحافل التى تنظمها الوزارة منذ ميلاده عام 1990.
دار-الاوبرا-المصرية

شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 28

اعتمدت وزارة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر القادم. وقالت الفنانة جيهان مرسى مديرة المهرجان والمؤتمر، اليوم الخميس، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عاما ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره.
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