حفلات وتكريمات.. تفاصيل «محكي القلعة» قبل انطلاقه

يومين وينطلق مهرجان محكي القلعة، وتشهد الدورة الـ28 عددا من التغييرات الكبيرة ووجود عدد من المطربين والعازفين يشاركون فى المهرجان لأول مرة، وعلى رأسهم الموسيقار عمر خيرت

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

القلعة

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، تنطلق الأحد 18 أغسطس، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساء بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساء حيث تكرم وزير الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.

والمكرمون هم المطربون: علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبدالحكيم تقي