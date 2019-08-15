رياضة

تعرف على موعد مباراة سيدات مصر في ربع نهائي إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
سيدات السلة
سيدات السلة
يواجه المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، منافسه المنتخب الموزمبيقي، عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة إفريقيا التي تستضيفها دولة السنغال حتى 18 أغسطس الجاري، حيث تقام المباراة بين منتخبي مصر وموزمبيق اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وتذاع على قناة «bein sports 10». وكان منتخب سيدات كرة السلة قد خسر أول مباراتين أمام منتخب كوت ديفوار ومنتخب السنغال، ويشارك في البطولة 12 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق.
وتضم قائمة المنتخب في البطولة اللاعبات: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى. وصعد منتخب السيدات إلى دور الثمانية بعد الفوز على الكاميرون فى دور الـ16، ومن قبله الخسارة أمام كوت ديفوار والسنغال،
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«يويفا» يعلن عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بأوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن أسماء المنافسين على جائزة أفضل لاعبي القارة العجوز لهذا الموسم، ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، وفيرجيل فان ديك عملاق دفاع ليفربول، على الجائزة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس خلال حفل قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. يُذكر أن نجمنا المصري محمد صلاح نافس رونالدو ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة قبل أن يحصدها الأخير.
محمد صلاح (1.) (3)

محمد صلاح..جوهرة فرعونية تواصل معانقة المجد الأوروبي

دخل النجم المصري محمد صلاح، تاريخ الكرة الأوروبية من بوابة العظماء مجددًا عندما قاد ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب النسخة الـ 44 لكأس السوبر الأوروبي، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أُقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسّمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2-2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.
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نقيب الممثلين يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك

ترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لعضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل، وجاء ذلك بعدما تم فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إقامتها أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل، على 3 مقاعد عضوية في المجلس ومقعد أمين الصندوق، كما ترشح لمنصب العضوية كل من حمادة أنور، مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح، نجم كرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، ولمقعد أمين الصندوق ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.
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نادي الزمالك

مركز التسوية يرفض اعتماد لائحة الزمالك

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، إيقاف تنفيذ لائحة الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية، حيث أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية بيانا رسميا، علمًا بأن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، كان قد أقام دعوى ضد مجلس اللجنة الأولمبية لإيقاف تنفيذ اللائحة وجاءكالتالي: "أقام ممدوح عباس الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم تداولها بالجلسات وصدر الحكم اليوم من اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي للزمالك".
جنازة شقيق الكابتن فاروق جعفر تصوير سامح ابو حسن (16)

نجوم الرياضة في جنازة شقيق فاروق جعفر (صور)

شارك عدد من نجوم الكرة المصرية فى تشييع جثمان محمد جعفر، شقيق فاروق جعفر نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد أحمد إبراهيم بمنطقة المنيرة ناحية قصر العينى، على أن يقام العزاء مساء الخميس المقبل بشارع المنيرة الرئيسى، علما بأن محمد جعفر توفى أمس الثلاثاء. وحرص علاء نبيل مدرب المنتخب الوطني السابق، وثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، وأسامة عرابي وأمين عرابي نجما الأهلي السابقان، وطارق يحيى نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ووليد مهدي منسق إعلامي الفراعنة السابق ونادي بيراميدز الحالي، على حضور الجنازة.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

نصف نهائي مونديال اليد.. الفراعنة يخسرون من فرنسا

بعد عروضه القوية، فشل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، في الوصول لنهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بالخسارة من نظيره المنتخب الفرنسي، بنتيجة 35-33، ليثأر منتخب الديوك من خسارته من الفراعنة في الدور الأول، وينتظر منتخب فرنسا الفائز من المباراة الثانية التي تجمع بين المنتخب البرتغالي ونظيره كرواتيا، بينما سيخوض المنتخب المصري مواجهة على المركز الثالث، من أجل حصد برونزية البطولة، حين يواجه الخاسر من المواجهة.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

إنجاز 93 يراود أحلام فراعنة اليد للشباب أمام فرنسا

يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، بقيادة مديره الفني طارق محروس، نظيره المنتخب الفرنسي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق حلم الوصول إلى النهائي للاقتراب من منصة التتويج العالمية، بعد النتائج المذلهة التي يحققها منذ انطلاق المنافسة في ظل تحقيقه الفوز في 7 لقاءات متتالية بدءا من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول مرورا بدور الـ16 وربع النهائي.
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