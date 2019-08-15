تعرف على موعد مباراة سيدات مصر في ربع نهائي إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

سيدات السلة

يواجه المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، منافسه المنتخب الموزمبيقي، عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة إفريقيا التي تستضيفها دولة السنغال حتى 18 أغسطس الجاري، حيث تقام المباراة بين منتخبي مصر وموزمبيق اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وتذاع على قناة «bein sports 10». وكان منتخب سيدات كرة السلة قد خسر أول مباراتين أمام منتخب كوت ديفوار ومنتخب السنغال، ويشارك في البطولة 12 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة اللاعبات: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى. وصعد منتخب السيدات إلى دور الثمانية بعد الفوز على الكاميرون فى دور الـ16، ومن قبله الخسارة أمام كوت ديفوار والسنغال،