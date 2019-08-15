نقيب الممثلين يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

نادي الزمالك

ترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لعضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل، وجاء ذلك بعدما تم فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إقامتها أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل، على 3 مقاعد عضوية في المجلس ومقعد أمين الصندوق، كما ترشح لمنصب العضوية كل من حمادة أنور، مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح، نجم كرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، ولمقعد أمين الصندوق ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات القلعة البيضاء التكميلية، حيث عقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بميت عقبة ظهر أمس، وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء. وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المدير

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات القلعة البيضاء التكميلية، حيث عقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بميت عقبة ظهر أمس، وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.



وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المدير الفني الجديد: «فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك بداية من الغد»، متابعًا: «التقديم للجميع وسنختار للمقاعد الثلاثة الذين يستطيعون العمل معنا، وستسمعون شائعات كثيرة حول إلغاء اللائحة».



وأوضح رئيس الزمالك: «بعض البرامج تتهمني بأن يديّ مرتعشتان وأنني أخشى المسؤولية، فهل هناك خلل لدى هؤلاء؟ لقد كنت مرشحا لرئاسة الجمهورية، وكيف تم بناء نادي الزمالك من جديد وعادت البطولات مرة أخرى؟!».

