رياضة

نقيب الممثلين يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
ترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لعضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل، وجاء ذلك بعدما تم فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إقامتها أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل، على 3 مقاعد عضوية في المجلس ومقعد أمين الصندوق، كما ترشح لمنصب العضوية كل من حمادة أنور، مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح، نجم كرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، ولمقعد أمين الصندوق ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات القلعة البيضاء التكميلية، حيث عقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بميت عقبة ظهر أمس، وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.  وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المدير
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«يويفا» يعلن عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بأوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن أسماء المنافسين على جائزة أفضل لاعبي القارة العجوز لهذا الموسم، ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، وفيرجيل فان ديك عملاق دفاع ليفربول، على الجائزة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس خلال حفل قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. يُذكر أن نجمنا المصري محمد صلاح نافس رونالدو ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة قبل أن يحصدها الأخير.
محمد صلاح (1.) (3)

محمد صلاح..جوهرة فرعونية تواصل معانقة المجد الأوروبي

دخل النجم المصري محمد صلاح، تاريخ الكرة الأوروبية من بوابة العظماء مجددًا عندما قاد ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب النسخة الـ 44 لكأس السوبر الأوروبي، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أُقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسّمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2-2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.
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تعرف على موعد مباراة سيدات مصر في ربع نهائي إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، منافسه المنتخب الموزمبيقي، عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة إفريقيا التي تستضيفها دولة السنغال حتى 18 أغسطس الجاري، حيث تقام المباراة بين منتخبي مصر وموزمبيق اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وتذاع على قناة «bein sports 10». وكان منتخب سيدات كرة السلة قد خسر أول مباراتين أمام منتخب كوت ديفوار ومنتخب السنغال، ويشارك في البطولة 12 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق.
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هل اقترب فيريرا من العودة لتدريب الزمالك؟

أثار رئيس نادي الزمالك، الجدل حول عودة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الفريق الأبيض مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020). ونشر رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا". وقاد فيريرا الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

يعود الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، إلى التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى القاهرة، حيث تنتهي إجازته الإثنين، ويعود بعدها لينتظم مع الفريق الأبيض. وحصل اللاعب التونسي على فترة راحة سلبية، عقب مباراة الأهلي في الدوري قبل بداية الموسم الجديد، خاصة أنه لم يحصل على راحة بعد انتهاء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع تونس. وأخطر اللاعب مسؤول الجهاز الإداري للفريق أحمد زاهر، بأنه سيوجد في القاهرة الإثنين بعد انتهاء راحته السلبية وسيكون ضمن صفوف الفريق من أجل الاستعداد لمبارياته الإفريقية.
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تعديل العقد والترضية سلاح الزمالك للإبقاء على جمعة

كشف مصدر داخل أروقة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء رفضت فكرة التفريط في عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق وتمسكت بوجوده مع الفريق في الموسم الجديد. وتلقى اللاعب عرضًا قويًا خلال الساعات الماضية من أهلي جدة السعودي، ونقله إلى مجلس الإدارة من أجل حسم الأمر، معلنًا ترحيبه بأي قرار تتخذه الإدارة سواء بالبقاء أو الخروج معارًا إلى الدوري السعودي. وأكد المصدر، أن إدارة النادي اتفقت مع اللاعب على تعديل عقده وترضيته ماديًا لأنه قدم موسمًا جيدًا ويستحق التقدير من جانب إدارة الزمالك، لكن أمر رحيله مغلق تمامًا.
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الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديّا استعدادًا لدوري الأبطال

يخوض نادي الزمالك، بقيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت، اليوم السبت، مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر، ضمن استعدادات القلعة البيضاء، لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، علمًا بأن المباراة كانت ستلعب مساء يوم الأحد المقبل قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ورفض مسؤولو الزمالك نقل اللقاء للسويس أو برج العرب.
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