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الموز والبطاطا الحلوة.. أطعمة تزيد من طاقتك

تعد السبانخ مصدرا جيدا للطاقة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من الحديد.. ولأن التعب يعد أحد الأعراض الشائعة لنقص الحديد، يُنصح بتناول السبانخ للتعزيز من معدلاته
تحرير:إسراء سليمان ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
أطعمة تعزز من الطاقة
أطعمة تعزز من الطاقة
انتشار الأمراض في الآونة الأخيرة جعلنا نحرص جيدًا على صحتنا، من خلال ترك العادات السيئة المتمثلة في التدخين والأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، وبالنسبة لزيادة معدلات الطاقة ينصح خبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة التي تزيد من طاقتك بشكل طبيعي؛ على سبيل المثال، الموز يعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم والألياف الغذائية، كما أن الشوكولاتة الداكنة أكثر ما يجب أن تحرص على تناوله، وذلك حسبما ذكر الموقع الهندي "times of india".
بشكل عام، تتميز الحياة بالحميمية، فمهما اختلف العمر، توجد العديد من المهام التي يجب أن نقوم بها، فالأطفال يجب عليهم أن يقوموا بتأدية واجباتهم المدرسية، والمراهقون يشعرون بالقلق بشأن درجاتهم، وبالنسبة للبالغين الصغار فهم بحاجة إلى ممارسة التمرينات الرياضية، أما البالغون بشكل عام فيشعرون بضغط دائم نتيجة
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التوقف-عن-استهلاك-منتجات-الألبان

ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول منتجات الألبان؟

لا نستطيع أن نشكك في أهمية تناول منتجات الألبان بالنسبة لصحة الجسم، فعلى سبيل المثال؛ شرب اللبن بكميات منتظمة يمنحك معدلات معقولة من الكالسيوم الذي يساعد في الحفاظ على صحة العظام، وبالنسبة للجبن فيمد الجسم أيضًا بالمعادن والفيتامينات المهمة، فعلى سبيل المثال؛ الجبن القريش مصدر رائع للكالسيوم والكربوهيدرات الصحية، ولكن على الجانب الآخر، قالت بعض الدراسات والأبحاث إن التوقف أو التقليل من تناول منتجات الألبان يمد الجسم بعدة فوائد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "insider.com".
فوائد-التوت

يعالج الإسهال والالتهابات.. تعرف على فوائد التوت

من الفواكه التي تأتي في فصل الصيف، وتتميز بالعديد من الفوائد الصحية "التوت"، وتوجد أنواع مختلفة من التوت؛ على سبيل المثال: التوت البري والتوت الأسود، وكل منهما من الأنواع الشائعة بشكل كبير في الدول العربية. وعلى الرغم من صغر حجمه فإنه يتميز بالعديد من الفوائد، ومنها -على سبيل المثال- الحفاظ على العينين من الأمراض، إضافة إلى منح القلب معدلات عالية من الصحة، ما يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organic facts".
العيش-الشامى

لهذه الأسباب.. تناول العيش الأسمر وابتعد عن الأبيض

معظمنا يتناول العيش الأبيض وبشكل يومي، رغم أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تتخلى عن العيش الأبيض وتتناول العيش بالردة، فالأول يجعلك تشعر بالجوع، لأنه في الأساس يحتوي على نسبة ضعيفة من الألياف، وذلك عكس العيش الأسمر أو العيش الردة الذي يحتوي على الكثير من الألياف التي تجعلنا نشعر بالشبع. الدقيق الأبيض الذي يدخل في تصنيع العيش الأبيض يعمل على تكوين الدهون في منطقة البطن، ويمكن أن يساعد في الإصابة بمرض السكري، في التقرير التالي نتناول بالتفصيل الفرق بين العيش الأبيض والأسمر..
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