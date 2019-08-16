الموز والبطاطا الحلوة.. أطعمة تزيد من طاقتك

تعد السبانخ مصدرا جيدا للطاقة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من الحديد.. ولأن التعب يعد أحد الأعراض الشائعة لنقص الحديد، يُنصح بتناول السبانخ للتعزيز من معدلاته

تحرير:إسراء سليمان ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أطعمة تعزز من الطاقة

انتشار الأمراض في الآونة الأخيرة جعلنا نحرص جيدًا على صحتنا، من خلال ترك العادات السيئة المتمثلة في التدخين والأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، وبالنسبة لزيادة معدلات الطاقة ينصح خبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة التي تزيد من طاقتك بشكل طبيعي؛ على سبيل المثال، الموز يعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم والألياف الغذائية، كما أن الشوكولاتة الداكنة أكثر ما يجب أن تحرص على تناوله، وذلك حسبما ذكر الموقع الهندي "times of india".

بشكل عام، تتميز الحياة بالحميمية، فمهما اختلف العمر، توجد العديد من المهام التي يجب أن نقوم بها، فالأطفال يجب عليهم أن يقوموا بتأدية واجباتهم المدرسية، والمراهقون يشعرون بالقلق بشأن درجاتهم، وبالنسبة للبالغين الصغار فهم بحاجة إلى ممارسة التمرينات الرياضية، أما البالغون بشكل عام فيشعرون بضغط دائم نتيجة