الموز والبطاطا الحلوة.. أطعمة تزيد من طاقتك

تعد السبانخ مصدرا جيدا للطاقة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من الحديد.. ولأن التعب يعد أحد الأعراض الشائعة لنقص الحديد، يُنصح بتناول السبانخ للتعزيز من معدلاته
انتشار الأمراض في الآونة الأخيرة جعلنا نحرص جيدًا على صحتنا، من خلال ترك العادات السيئة المتمثلة في التدخين والأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، وبالنسبة لزيادة معدلات الطاقة ينصح خبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة التي تزيد من طاقتك بشكل طبيعي؛ على سبيل المثال، الموز يعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم والألياف الغذائية، كما أن الشوكولاتة الداكنة أكثر ما يجب أن تحرص على تناوله، وذلك حسبما ذكر الموقع الهندي "times of india".
بشكل عام، تتميز الحياة بالحميمية، فمهما اختلف العمر، توجد العديد من المهام التي يجب أن نقوم بها، فالأطفال يجب عليهم أن يقوموا بتأدية واجباتهم المدرسية، والمراهقون يشعرون بالقلق بشأن درجاتهم، وبالنسبة للبالغين الصغار فهم بحاجة إلى ممارسة التمرينات الرياضية، أما البالغون بشكل عام فيشعرون بضغط دائم نتيجة
بشكل عام، تتميز الحياة بالحميمية، فمهما اختلف العمر، توجد العديد من المهام التي يجب أن نقوم بها، فالأطفال يجب عليهم أن يقوموا بتأدية واجباتهم المدرسية، والمراهقون يشعرون بالقلق بشأن درجاتهم، وبالنسبة للبالغين الصغار فهم بحاجة إلى ممارسة التمرينات الرياضية، أما البالغون بشكل عام فيشعرون بضغط دائم نتيجة العمل لساعات طويلة، وفي مثل هذه المواقف يوجد عاملان يساعدان بشكل كبير في إنجاز المهام (الدافع والطاقة)، فربما ليس من السهل أن تجد الحافز والدعم، وستضطر إلى مواكبة أعمالك دون تشجيع، ولكن من السهل الحصول على طاقة من خلال الطعام، فالطعام يعد من الآليات الفعالة للحصول على الطاقة. وفي ما يلي بعض الأطعمة التي يجب أن تحرص على تناولها للحفاظ على صحتك:
1- الموز
يعد مصدرا رائعا للطاقة، حيث يحتوي على البوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين B-6، وجميعها تعمل على التعزيز من معدلات الطاقة ووظائف العضلات، كما أن الألياف الغذائية التي توجد في الموز تقلل من عملية هضم السكر، ومن ثم تجعل جسمك يستخدم الطاقة التي يحتاج إليها من السكر على المدى الطويل.
التعزيز من صحة العيون.. تعرف على فوائد الكرات
2- الشوفان
يحتوي على كميات معقولة من الألياف الغذائية، ومن ثم يعد وجبة متكاملة بشكل كبير، وغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم. حاول مزجه مع مكونات أخرى تحتوي على المنجنيز والحديد، وستجد أنك في النهاية تناولت وجبة متكاملة من حيث العناصر الغذائية المهمة، كما أن الشوفان يعد من الاختيارات الرائعة لوجبة الإفطار، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين؛ لذا يعد إحدى الوجبات الشائعة في صالة الألعاب الرياضية.
3- البطاطا الحلوة
تتميز بمعدلات مرتفعة من الألياف الغذائية والكربوهيدرات، التي تزود الجسم على المدى الطويل بالطاقة، إضافةً إلى أنها مصدر غني بالمغنسيوم الذي يساعد في توزيع العناصر الغذائية من أجل إنتاج الطاقة، وبجانب أنها مصدر جيد للطاقة، تحتوي أيضًا على فيتامين A، فنحو 100 جرام من البطاطا الحلوة يعادل 238% من القيمة الغذائية الموصى بها يوميا.
ماذا يحدث عند التوقف عن تناول الخبز لأسبوع؟
4- الشوكولاتة الداكنة
لا تعد الشوكولاتة صحية بشكل كبير مثل الأطعمة الأخرى التي ذكرناها مسبقا، ومع ذلك فإنها مصدر جيد للطاقة، كما تعد صحية أكثر من الشوكولاتة البيضاء، وبجانب ذلك، تحتوي على معدلات أقل من السكر، وهذا يعني تحقيق نسبة منخفضة من الطاقة، ولكن كلما زادت نسبة الكوكا، تزداد معها الفوائد؛ فهى على سبيل المثال، تحتوي على نسبة عالية من مركبات الفينول، وهي أحد مضادات الأكسدة التي تزيد من إنتاج الطاقة، كما أنها تزيد من تدفق الدم، الذي يحسّن بشكل كبير من توصيل الأكسجين إلى المخ والعضلات، ومن ثم يحسن من وظائفهما بشكل كبير.
5- السبانخ
بجانب العناصر الغذائية المهمة التي تمد بها الجسم، تعد السبانخ مصدرا جيدا للطاقة، نتيجة أنها تحتوي على معدلات عالية من الحديد، حيث إن التعب يعد أحد الأعراض الشائعة لنقص الحديد، وينصح بتناول السبانخ للتعزيز من تدفق كرات الدم الحمراء، ما يؤدي إلى توصيل الأكسجين لبقية أجزاء الجسم.
لهذه الأسباب.. تناول العيش الأسمر وابتعد عن الأبيض