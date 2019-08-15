جريمة

مشتل ولاحديقة..إحالة رئيس حي النزهة السابقة للمحاكمة

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
محكمة
محكمة
أحالت النيابة الإدارية رئيس حي النزهة السابقة و6 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في إقامة مشاتل لبعض الأشخاص على أرض مخصصة حديقة بالمخالفة للقانون. التحقيقات كشفت تحرير "ع.أ" موظف بإدارة المشاتل بحي النزهة 5 محاضر تسليم لـ 5 مشاتل أثبت فيها على غير الحقيقة أنها من ضوائع التنظيم رغم كونها منفعة عامة، واشترك مع أعضاء اللجنة في تسليم قطع الأراضي الخمسة لمستغليها لإقامة مشاتل عليها حال كون تلك الأراضي مخصصة حديقة وفقًا للتخطيط العمراني.
كما تبين أن ن.ع. مدير إدارة المشاتل بالحي وم. س. مديرة المشاتل السابقة تقاعستا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل الانتفاع لـ 5 مشاتل مما ترتب عليه إلحاق ضرر بالخزانة العامة للدولة، ولم تتخذ الأخيرة إجراءات عرض مذكرة على رئيس الحي محددا بها الموقف المالي والقانوني للمشاتل مما أسفر عن عدم
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محكمة-ارشفية

مراتي سابت البيت.. السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 7سنوات لـ "ع. م. م" عامل زراعي لاتهامه بهتك عرض المجني عليه "إ. م. أ" 14 عاما. تعود الواقعة في القضية رقم 3943 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيدة كلي غرب برقم 551 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من "م. أ. م" سائق بقيام "ع. م. م" جارة بهتك عرض نجله داخل منزله بدائرة القسم.
جثة طفل

العثور على طفلة مذبوحة أمام منزل أسرتها بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها لكشف لغز العثور على طفلة في العام الخامس من عمرها، مذبوحة بآلة حادة، اليوم الخميس، وملقاة في عشة مهجورة بعزبة فكري التابعة لمركز بلقاس، أمام منزل أسرتها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم الستاموني عن عثور أهالي قرية بدائرة القسم على جثمان طفلة مذبوحة مسجاة على وجهها وغارقة بدمائها، وتسبب في إثارة الذعر بين الأهالي.
القبض-على-متهم

جمع 9 ملايين.. سقوط «مستريح المحمول» بالمنصورة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على مستريح جديد تمكن من النصب على عدد من أهالي مدينة المنصورة، بادعاء توظيف أموالهم في تجارة الهواتف المحمولة، حتى جمع ما يقرب من 9 ملايين جنيه من ضحاياه ثم فر هاربًا. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث قسم أول المنصورة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بورود بلاغات تتهم رجل أعمال وصاحب شركة استيراد وتصدير بالنصب.
حبس-متهمه

غيرة وانتقام.. نشرت صورا فاضحة لزوجها وضرتها

وجدت زوجة ضالتها فى الانتقام من زوجها وزوجته الثانية، بعد زواجهما الذى دام أكثر من 10 سنوات حيث تحملت الزوجة التى رزقها الله بطفل ارتباط زوجها من أخرى حتى واتتها الفرصة مستخدمة تطور وسائل التكنولوجيا وتمكنت من الحصول على مشاهد تجمعهما على فراش الزوجية وهددت زوجها بنشرها إذا لم يقم بتطليق الثانية، فانصاع لأوامرها لكن الأولى كانت قامت بنشر هذه المقاطع عبر حسابات وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من "أ" الزوجة الثانية ضد "ف" الزوجة الأولى بقسم شرطة المنتزه وقيد برقم المحضر برقم 9139 لسنة 2019.
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

خنقها بـ«شال».. أب يعذب طفلته حتى الموت في الشرقية

أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة، برئاسة المستشار أيمن عصام، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس أب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتعذيب طفلته حتى الموت، وذلك بأن أخذ يضربها ويخنقها بواسطة «شال»، وهي طفلة بالكاد أتمت ربيعها الخامس عشر، ولم يتركها إلا جثةً هامدةً داخل منزله بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، بمدينة الزقازيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
جثة

ذبح زوجة جاره في عز الظهر.. تفاصيل جريمة كوتسيكا

قبل سنوات حزم «عادل»حقائبه تاركا بلدته في أسيوط وشد رحاله إلى القاهرة بحثا عن لقمة العيش، راح يتنقل من مكان لآخر بأسرته ومنذ 4 أشهر استقر به الحال في شقة متواضعة بمنطقة كوتسيكا بطرة بنطاق حي المعادي، وسارت الحياة عادية يخرج للعمل كلما جاءت له"حمولة" حيث كان عاملا في نقل وتركيب الحجر الفرعوني ويعود بعد يوم أو يومين لبيته مرة آخرى، في المقابل نشأت ثمة خلافات جيرة بين زوجته وزوجة جاره "عماد" الذي يعمل في مهنة النجارة، وامتدت تلك الخلافات لتصل للجار وجاره ووصلت لتحرير محضر بينهما سابقا.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري بدائري المريوطية نتيجة انقلاب سيارة صابون

توقفت حركة السير على الطريق الدائري اتجاه المريوطية، نتيجة انقلاب سيارة نقل ثقيلة محملة بالصابون سائل مركز، دفعت إدارة المرور بالأوناش لرفع حطام الحادث وإعادة حركة السير، التي توقفت وتسببت في امتداد السيارات في طوابير طويلة. كانت الأجهزة الأمنية والمرورية تلقت بلاغا بانقلاب سيارة نقل محملة بالصابون بالقرب من كوبري الوراق في الاتجاه إلى المريوطية وتسبب الحادث في توقف حركة السير تماما في الاتجاه المذكور، على الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وأوناش المرور والمعدات الثقيلة لرفع السيارة والمواد المحملة عليها بعيدا عن نهر الطريق لإعادة الحركة المرورية.
طعن-بالسكين

استقرار حالة المتهم بقتل عروسه ليلة الزفاف بالباجور

أكد الدكتور محمد الجزار، مدير العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، أن المحامي المتهم بقتل زوجته، بالباجور محافظة المنوفية قد تعافى، وتم نقله من العناية المركزة إلى قسم الجراحة رجال. وأشار الجزار في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إلى أن المجني عليه استقبلته المستشفى وكان يعاني من جرح نافذ بالبطن ودخل العناية المركزة وحالته مستقرة. كان شقيق العروس ذهب مع بعض أفراد ليبارك لشقيقته فى الصباحية بينما فر الزوج من الشقة عقب تنفيذه الجريمة الغامضة ولكن بعد ساعات عثرت عليه الشرطة داخل مستشفى بنها الجامعى مصابا بجرح نافذ بالبطن بطعنة سكين وحالتة العامة سيئة.
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