مشتل ولاحديقة..إحالة رئيس حي النزهة السابقة للمحاكمة

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

محكمة

أحالت النيابة الإدارية رئيس حي النزهة السابقة و6 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في إقامة مشاتل لبعض الأشخاص على أرض مخصصة حديقة بالمخالفة للقانون. التحقيقات كشفت تحرير "ع.أ" موظف بإدارة المشاتل بحي النزهة 5 محاضر تسليم لـ 5 مشاتل أثبت فيها على غير الحقيقة أنها من ضوائع التنظيم رغم كونها منفعة عامة، واشترك مع أعضاء اللجنة في تسليم قطع الأراضي الخمسة لمستغليها لإقامة مشاتل عليها حال كون تلك الأراضي مخصصة حديقة وفقًا للتخطيط العمراني.

كما تبين أن ن.ع. مدير إدارة المشاتل بالحي وم. س. مديرة المشاتل السابقة تقاعستا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل الانتفاع لـ 5 مشاتل مما ترتب عليه إلحاق ضرر بالخزانة العامة للدولة، ولم تتخذ الأخيرة إجراءات عرض مذكرة على رئيس الحي محددا بها الموقف المالي والقانوني للمشاتل مما أسفر عن عدم



كما تبين أن ن.ع. مدير إدارة المشاتل بالحي وم. س. مديرة المشاتل السابقة تقاعستا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل الانتفاع لـ 5 مشاتل مما ترتب عليه إلحاق ضرر بالخزانة العامة للدولة، ولم تتخذ الأخيرة إجراءات عرض مذكرة على رئيس الحي محددا بها الموقف المالي والقانوني للمشاتل مما أسفر عن عدم سحبها.



واشتركت ع.ن. كبير تمويل ومحاسبة بالحي بوصفها رئيس اللجنة في تسليم 4 قطع أراض وتخصيصها مشاتل وأثبتوا أنه تم تسليمها للمستغلين بزعم أنها ضوائع تنظيم رغم كونها حديقة منفعة عامة.



كما كشفت التحقيقات أن «م. ا» رئيسة حي النزهة تقاعست قبل إحالتها للمعاش عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاتل رغم اتصال علمها بالمخالفات من خلال مذكرات قاطني المنطقة.









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