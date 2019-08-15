أعمال تعيد إصدارها دار الشروق.. منها لـ«محفوظ ودنقل»

«الحب فوق هضبة الهرم، الحب في المنفى، الحب تحت المطر» وأعمال أخرى أعادت «الشروق» طبعها، منها «السكرية، وحديث الصباح والمساء» إضافة إلى أعمال أمل دنقل الشعرية كاملة

تحرير:كريم محجوب ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

نجيب محفوظ

طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع خلال الأيام الماضية، طبعات جديدة للعديد من الأعمال المهمة، الفكرية والأدبية والشعرية، بدأت بكتاب «الإسلام بين الشرق والغرب» لرئيس البوسنة والهرسك الراحل "علي عزت بيجوفيتش"، حيث قدمت طبعته الـ15، وكان قد كتب مقدمة هذا الكتاب الدكتور والمفكر الإسلامي عبد الوهاب المسيري. ويتحدث الكتاب عن "الخلق والتطور، الثقافة والحضارة، ظاهرة الفن، الأخلاق، الثقافة والتاريخ، الدراما، الأنبياء، موسى وعيسى ومحمد"، كما يتحدث عن الطبيعة الإسلامية للقانون، والمعتقدات الخرافية، والعديد من القضايا الفكرية والفلسفية والدينية المهمة.

كما أعادت "دار الشروق" طبع كتاب أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ "أصداء السيرة الذاتية" وهي الطبعة الخامسة منه، ويتحدث نجيب محفوظ في هذا الكتاب عن بعض ذكرياته وخواطره وفلسفاته في الحياة وأشخاص كانت لهم أهمية كبيرة في حياته مثل الزعيم سعد زغلول، وبعض زملائه، وزوجته وبناته، وعدد من السياسيين والشخصيات العامة