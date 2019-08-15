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أعمال تعيد إصدارها دار الشروق.. منها لـ«محفوظ ودنقل»

«الحب فوق هضبة الهرم، الحب في المنفى، الحب تحت المطر» وأعمال أخرى أعادت «الشروق» طبعها، منها «السكرية، وحديث الصباح والمساء» إضافة إلى أعمال أمل دنقل الشعرية كاملة
تحرير:كريم محجوب ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع خلال الأيام الماضية، طبعات جديدة للعديد من الأعمال المهمة، الفكرية والأدبية والشعرية، بدأت بكتاب «الإسلام بين الشرق والغرب» لرئيس البوسنة والهرسك الراحل "علي عزت بيجوفيتش"، حيث قدمت طبعته الـ15، وكان قد كتب مقدمة هذا الكتاب الدكتور والمفكر الإسلامي عبد الوهاب المسيري. ويتحدث الكتاب عن "الخلق والتطور، الثقافة والحضارة، ظاهرة الفن، الأخلاق، الثقافة والتاريخ، الدراما، الأنبياء، موسى وعيسى ومحمد"، كما يتحدث عن الطبيعة الإسلامية للقانون، والمعتقدات الخرافية، والعديد من القضايا الفكرية والفلسفية والدينية المهمة.
كما أعادت "دار الشروق" طبع كتاب أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ "أصداء السيرة الذاتية" وهي الطبعة الخامسة منه، ويتحدث نجيب محفوظ في هذا الكتاب عن بعض ذكرياته وخواطره وفلسفاته في الحياة وأشخاص كانت لهم أهمية كبيرة في حياته مثل الزعيم سعد زغلول، وبعض زملائه، وزوجته وبناته، وعدد من السياسيين والشخصيات العامة
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ميشيل-اوباما

ميشيل أوباما بين الأعلى مبيعا بقائمة «نيويورك تايمز»

عادت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لـ"داليا أوينز" لتتصدر قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى الكتب مبيعا في الأسبوع الأخير مجددا، على مستوى الأعمال الأدبية، وبذلك تسجل حضورها في القائمة للأسبوع الـ 47، وجاءت رواية "المتاهة" لـ"كاثرين كولتر" لتحتل المركز الثاني، بينما حلت رواية "صنيع واحد طيب" لـ"ديفيد بالدتشي" في المركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب رواية "عصر أسود" لـ"بيرسي براون"، واختتمت القائمة الأدبية برواية"الفتاة الجديدة" لـدانيال سيلفا" في المركز الخامس.
اليوم-العالمى-للكتاب

موضة الترجمة... الربح المادى أهم من القيمة الثقافية

الترجمة الأدبية هى جسر للتواصل المهم، الممتد بين الأمم وحضارات شعوبها، ونافذة من خلالها نطل على الآخر، والمنفذ الذى نعبر منه إلى داخل ثقافته وتاريخه، ولعبت الترجمة وما زالت، دورا مهما فى إثراء الحياة الثقافية العربية، والمصرية على وجه الخصوص، بدأت بجدية منذ عام 1914، حيث تم إنشاء لجنة التأليف والترجمة والنشر على أيدى عدد من الشباب الذين حملوا على عاتقهم شعلة التنوير، والإيمان بحق المعرفة والتعليم، ومنهم محمد فريد أبو حديد، أحمد أمين، ثم انضم إليهما عدد من النوابغ مثل طه حسين، وجاء معهم الجيل اللاحق الذى تعلم على أيديهم، ومنهم زكى نجيب محمود.
محمود درويش

في مثل هذا اليوم.. توفي الشاعر الفلسطيني محمود درويش

في مثل هذا اليوم 9 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2008: توفي الشاعر الفلسطيني محمود درويش. وفي عام 1940: تم تأسيس الجيش الليبي. وفي عام 1990: السعودية تقرر استقدام قوات الحلفاء لمواجهة الغزو العراقي للكويت. وفي عام 1991: وزراء خارجية الدول الإسلامية يؤيدون بقاء الحصار على العراق في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول بتركيا.
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رواية-عبث-الأقدار

دار الشروق توضح حقيقة تحريف عنوان رواية لنجيب محفوظ

أصدرت دار الشروق بيانًا، اليوم الإثنين، للتعقيب على ما يثار حول رواية "عبث الأقدار"، والحديث حول وجود تحريف في النسخ الحديثة الصادرة عن الرواية. وأوضحت الدار، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تصدر الرواية منذ عام 2006 دون تغيير في نصها وعنوانها، كما صدرت في طبعتها الأولى عام 1939. وأضافت: "نصدر كل إبداعات الأستاذ نجيب محفوظ في شكل كتاب إلكتروني ليستمتع بها القراء في أي مكان في العالم، وذلك على ثلاث منصات عالمية"، مشيرة إلى أن الرواية متاحة أيضًا في شكل كتاب صوتي.
بهاء-طاهر

«الأب» لبهاء طاهر.. الروتين حتما ينتصر على الأحلام

وجد جيل "كتاب الستينيات" نفسه بين سندان الأسماء الراسخة في المكتبة المصرية والعالمية، كـ"نجيب محفوظ، لويس عوض، يحيى حقي" وإلى آخر القائمة المشرفة، ومطرقة التجاهل الجماهيري والتعامل غير ذي اهتمام من جهات النشر المختلفة من مجلات وملاحق ثقافية، ودور النشر. فمثلا صُبغ لدى العامة بأن الرواية التي تُقرأ يجب أن تكون من كتابة نجيب محفوظ أو بطريقة نجيب محفوظ، أو بقلم توفيق الحكيم أو قدمها طه حسين، ويضاف إلى هذا حالة التشبع الثقافي، الأدبي، الفني، الناتجة عن الأعمال الكبيرة كمًّا وكيفًا التي أنتجها جيل "الرواد" السابق لهم.
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متحف نجيب محفوظ.. تاريخ يتجاوز الحاضر

على مقربة من الجامع الأزهر، بينما نلتفت بحثا عن متحف أديب نوبل، صادفتنا لوحة إرشادية مكتوب عليها "متحف نجيب محفوظ" تشير بسهم مائل إلى الناحية الأخرى من الطريق، وقبل أن نضلّ وجهتنا، سألنا أحد الباعة المتجولين فأشار بيده إلى ممر ضيق، تخطينا زحام المارة وسلكنا الممر المنحدر إلى أسفل، وعرفنا المكان بالتحديد من وسائل الإعلام المنتشرة أمامه، صعدنا عدة درجات لأعلى، ومررنا إلى الداخل عبر بوابة "كشف المعادن"، استقبلنا رجال أمن المتحف بترحاب، ها نحن فى عالم نجيب محفوظ.
نجيب-محفوظ

ثرثرة فوق النيل.. العزلة في عالم الكيف

كان لحركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 بالغ الأثر على المجتمع المصري بقطاعاته المختلفة، ومكوناته السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية، وبطبيعة الحال كان هناك مردود ناتج عن هذا التأثير، في جوانب مختلفة بالشارع المصري. وبين مؤيد ومعارض أو محايد، ظهر هذا الانعكاس في الجانب الأدبي والثقافي جليا بصورتيه السلبية أو الإيجابية، على الأعمال الإبداعية لكتاب هذا الجيل، وكل بالطريقة التي اختارها، أو بالعين التي رأى بها هذا التأثير، فعبر عنه في شعره أو روايته أو قصته.
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