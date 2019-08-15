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البابا تواضروس عن «الملابس غير اللائقة»: يجب أن نخشى الله دون قانون

البابا تواضروس: المنيا محافظة لها وجود كبير.. وأنبا مكاريوس حاليًّا يحمل عبئًا كبيرًا.. سنقف جميعًا أمام الله نقدم حساب وكالتنا.. ولا تسمعوا لأصوات التشكيك
تحرير:مايكل سمير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، على تعرضه الدائم للهجوم، قائلا: "لا يوجد سر فهدفنا هو الخدمة وهذه هي وظيفتنا وإذا ركزنا في كل شيء مش هنخلص والوقت قصير"، متابعًا أنه لا يوجد قانون يمنع الملابس غير اللائقة، وأن الشخص يجب أن يميز ما يليق به، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، جاء ذلك خلال لقاء أجاب فيه البابا على أسئلة أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإسكندرية، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية. وأكد البابا أن تغيير موعد عيد الميلاد المجيد لم يتم طرحه أو مناقشته في المجمع المقدس.
وتابع أن محافظة المنيا لها وجود كبير، وأنه أجل تجليس مطران بعد وفاة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص، في الرسامات الأخيرة، للوصول للشكل الأمثل للخدمة، مشيرًا إلى أن نيافة أنبا مكاريوس حاليًّا يحمل عبئًا كبيرًا والخدمة هناك تحتاج للكثير. وأضاف البابا أنه ليس كل ما يعمل يقال، مؤكدًا يجب أن يكون
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

الأحد.. القوى العاملة تتلقي طلبات لوظائف بالسعودية

تبدأ وزارة القوى العاملة، يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. وبحسب ببان اليوم، قال وزير القوى العاملة، إن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري.
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10 أيام على التفجير.. هذا ما حدث داخل معهد الأورام (صور)

10 أيام مرت على الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالمنيل، وخلّف أكثر من 20 قتيلا، فضلا عن ما ترتب على الحادث من دمار كبير في المبنى. ومنذ اليوم الثاني للانفجار توالت التبرعات من المصريين والأشقاء العرب ليعود المعهد إلى ما كان عليه سابقًا، وإن لم يكن أفضل، وبالتزامن مع جمع التبرعات، انتشر رجال شركة المقاولين العرب في موقع الحادث، يسابقون الزمن بهدف عودة "معهد الغلابة" في أبهى صورة، واستقبال مرضاه وتقديم خدمة يستحقونها لينتصروا على مرضهم.
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تعيين عمداء كليات جدد بالقاهرة والإسكندرية والفيوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من: "أ.د. مها محمد أحمد أمين – عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية، وأ.د. عبير أحمد محمد عطية – عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، وأ.د.عاطف منصور محمد رمضان – عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم، وأ.د. هويدا سيد علي محمد مصطفى – عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأ.د. هشام محمد محمد عبد العال البرملجي – عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.
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وزيري لـ«التحرير»: ترميم 90% من قصر البارون

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن العمل مستمر في قصر البارون بمصر الجديدة بهدف ترميمه والانتهاء من كل أعمال الترميم به قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه تم إنجاز 90% من أعمال ترميم القصر. وأضاف وزيري لـ"التحرير"، أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية.
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الانبا-ابيفانيوس

«أبو مقار» يحيي ذكرى رحيل العلامة والناسك إبيفانيوس

يوم الإثنين المقبل، تحل الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، عن عالمنا، إذ وُجد مقتولا في الطرقة المؤدية إلى كنيسة الدير فجر الأحد 29 يوليو 2018، إلا أن دير الأنبا مقار أقام صلاة قداس الذكرى السنوية على روحه، اليوم الجمعة. وشكَّل مقتله صدمة، خاصةً بعدما أدين اثنان من رهبان الدير بقتله، وتم الحكم عليهما بالإعدام نهاية أبريل الماضي، وأحدهما تم تجريده ويدعى إشعياء المقاري (وائل سعد)، والآخر فلتاؤس المقاري، ويعد موت الأنبا إبيفانيوس حدًّا فاصلا في تاريخ الكنيسة القبطية المعاصر.
جورج-حبيب-بباوى

كيف رد جورج بباوي على محاضرة أنبا رافائيل بدع حديثة؟

حالة الجدل أو الشد والجذب داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الدائرة بشكل كبير منذ مقتل الأنبا إبيفانيوس في 29 يوليو من العام الماضي، تتجدد بين الحين والآخر بمجموعة حلقات مختلفة، آخرها خلال شهر يوليو الجاري، بعدما عقد الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة محاضرة تم تسجيلها ونشرها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تحت عنوان «بدع حديثة.. كورس دفاعيات»، حيث رد عليه من الجهة الأخرى الدكتور جورج حبيب بباوي الذي أبعد عن الكنيسة بقرار من المجمع المقدس في عهد البابا شنودة دون محاكمة عام 2006.
اقباط-فى-الكنيسة (1)

إغلاق صفحتين.. خريطة التيارات الكنسية على السوشيال

يبدو أن المؤتمر الذي عقدته أسقفية الشباب خلال الأسبوع الماضي عن «العقيدة القبطية»، كان بمثابة النهاية لواحدة من حلقات الصراع على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووجود تيارين بشكل رئيسي أحدهما مجدد والآخر قديم يتصارعان وتخرج منهما بعض التفريعات الأخرى، فبعد ساعات قليلة من نشر صفحة «ابطل شرهم وجنونهم» لصور من داخل محاضرات المؤتمر في أبو تلات بالإسكندرية، أغلقت الصفحة تماما، وفي نفس الوقت أغلقت صفحة أخرى مضادة لها اسمها «أخلاقهم»، كانت تنتقد من تسميهم رموز التيار المستنير على مواقع التواصل الاجتماعي.
البابا-ثيودوروس

البابا ثيودوروس يشيد بدور مصر فى ترميم الكنائس

استقبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قام خلالها بزيارة متحف المخطوطات، واطلع على أفضل التقنيات التي تقوم بها المكتبة في مجال ترميم المخطوطات. وأكد البابا ثيودوروس عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليونان، والدور المهم الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية في ترميم المخطوطات التي تمتلكها البطريركية في مجالات اللاهوت والتاريخ والجغرافيا، لافتًا إلى سعادته لرؤية بعض التماثيل اليونانية في أرجاء المكتبة، مضيفًا أن مكتبة الإسكندرية تعد أحد صروح الثقافة والعلوم والفنون.
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