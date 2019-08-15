البابا تواضروس عن «الملابس غير اللائقة»: يجب أن نخشى الله دون قانون

البابا تواضروس: المنيا محافظة لها وجود كبير.. وأنبا مكاريوس حاليًّا يحمل عبئًا كبيرًا.. سنقف جميعًا أمام الله نقدم حساب وكالتنا.. ولا تسمعوا لأصوات التشكيك
علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، على تعرضه الدائم للهجوم، قائلا: "لا يوجد سر فهدفنا هو الخدمة وهذه هي وظيفتنا وإذا ركزنا في كل شيء مش هنخلص والوقت قصير"، متابعًا أنه لا يوجد قانون يمنع الملابس غير اللائقة، وأن الشخص يجب أن يميز ما يليق به، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، جاء ذلك خلال لقاء أجاب فيه البابا على أسئلة أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإسكندرية، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وأكد البابا أن تغيير موعد عيد الميلاد المجيد لم يتم طرحه أو مناقشته في المجمع المقدس.
وتابع أن محافظة المنيا لها وجود كبير، وأنه أجل تجليس مطران بعد وفاة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص، في الرسامات الأخيرة، للوصول للشكل الأمثل للخدمة، مشيرًا إلى أن نيافة أنبا مكاريوس حاليًّا يحمل عبئًا كبيرًا والخدمة هناك تحتاج للكثير.
وأضاف البابا أنه ليس كل ما يعمل يقال، مؤكدًا يجب أن يكون
وتابع أن محافظة المنيا لها وجود كبير، وأنه أجل تجليس مطران بعد وفاة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص، في الرسامات الأخيرة، للوصول للشكل الأمثل للخدمة، مشيرًا إلى أن نيافة أنبا مكاريوس حاليًّا يحمل عبئًا كبيرًا والخدمة هناك تحتاج للكثير.
وأضاف البابا أنه ليس كل ما يعمل يقال، مؤكدًا يجب أن يكون لديكم الثقة الكاملة ولا تسمعوا لأصوات التشكيك، متابعًا أن الأباء الأساقفة يخدمون بروح الله وفي قلوبهم مخافة الله، وسنقف جميعًا أمام الله نقدم حساب وكالتنا.
وروى البابا أن البابا كيرلس السادس، رُسِّم بطريركا عندما كان بالابتدائية، والبابا شنودة الثاني عندما كان في الصف الأول الجامعي، مشيرًا إلى أن شقيقة البابا كيرلس كانت ناظرة المدرسة في المرحلة الابتدائية وصديقة والدته.
وأكد أنه ترهبن على يد البابا شنودة برفقة ثلاثة آخرين، مضيفًا أنه رسم أسقفا عام 1997م، وأطلق عليه لقب "أطول راهب في البرية".
وأشار إلى أنه تتلمذ على كتب البابا شنودة وعظاته، قائلا: "أشكر ربنا أن أخذت من البابا كيرلس وشنودة وهما أبوانا اللذان يمثلان الجذور القوية للكنيسة وتعلمت منهما الكثير".
وقال البابا، إن كل الكنائس في العالم تريد أن تتوحد مع بعضها، مضيفًا أننا نصلي في الأجبية «كتاب الصلوات اليومية» في جزء «ارحمنا يا الله ثم ارحمنا» نصلي ونقول لنصل إلى اتحاد الإيمان، والوحدة تتم على أساس اتحاد الإيمان، مؤكدًا أننا نناقش كل الأمور الإيمانية وهذا أساس مسار الحوارات، وحتى الآن لم نصل لخطوة نهائية.
كما نفى البابا وجود أي انقسام في المجمع المقدس، مؤكدًا أنه لا توجد مثل هذه الكلمة بالمجمع، مشيرًا إلى أن كل الآباء يحملون المسؤولية كاملة، قائلا: "لا يوجد انقسام ولا هذا الفكر توجد آراء كثيرة ولكن دون انقسام".
وأوضح البابا كيفية تحويل سلبيات الميديا لإيجابيات، أن «السكينة» في المنزل تستخدم حسنًا في الطعام ومن الممكن أن تُستخدم سيئًا حسب الاستخدام، مؤكدًا أن الميديا تضيع الوقت.
ونبه على أهمية الوقت، وأنه يجب ألا تضيع حياتك ووقتك، كما حذر قائلا: "انتبه يوجد وقت مفيد ومحدد للموبايل وليس كل حياتك أيها الحبيب أنت تحتاج وقتا للمشاهدة والقراءة والعبادة والأسرة وأصحابك ووقتا خاصا لك".
وأضاف البابا ردًّا على سؤال حول عدم تفعيل بعض الكنائس لقرار تغيير أمناء الخدمة كل 3 سنوات، قائلا: «هذا ليس قرارا بل لأجل التجديد والتطوير، وأرجو التخلي عن هذه الحساسية».
وألقى البابا تواضروس عظة الروحية بعنوان «السيدة العذراء نموذج خدمة ناجح» بمناسبة صوم العذراء مريم، كما كرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية إلى جانب أوائل الجامعات لعام 2019 بالإسكندرية.
وتم اختيار الأوائل من خلال تطبيق إلكتروني أعد خصيصًا لهذا الغرض، حيث تم تكريم 10 أوائل من شعبة علمي علوم بالثانوية العامة ومثلهم لشعبة الرياضيات والشعبة الأدبية، و4 من أوائل الدبلومات الفنية وعدد من أوائل الكليات الجامعية.
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