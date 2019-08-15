البابا تواضروس عن «الملابس غير اللائقة»: يجب أن نخشى الله دون قانون

البابا تواضروس: المنيا محافظة لها وجود كبير.. وأنبا مكاريوس حاليًّا يحمل عبئًا كبيرًا.. سنقف جميعًا أمام الله نقدم حساب وكالتنا.. ولا تسمعوا لأصوات التشكيك

تحرير:مايكل سمير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

البابا تواضروس

علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، على تعرضه الدائم للهجوم، قائلا: "لا يوجد سر فهدفنا هو الخدمة وهذه هي وظيفتنا وإذا ركزنا في كل شيء مش هنخلص والوقت قصير"، متابعًا أنه لا يوجد قانون يمنع الملابس غير اللائقة، وأن الشخص يجب أن يميز ما يليق به، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، جاء ذلك خلال لقاء أجاب فيه البابا على أسئلة أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإسكندرية، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية. وأكد البابا أن تغيير موعد عيد الميلاد المجيد لم يتم طرحه أو مناقشته في المجمع المقدس.

وتابع أن محافظة المنيا لها وجود كبير، وأنه أجل تجليس مطران بعد وفاة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص، في الرسامات الأخيرة، للوصول للشكل الأمثل للخدمة، مشيرًا إلى أن نيافة أنبا مكاريوس حاليًّا يحمل عبئًا كبيرًا والخدمة هناك تحتاج للكثير. وأضاف البابا أنه ليس كل ما يعمل يقال، مؤكدًا يجب أن يكون