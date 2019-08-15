عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس السيادي في السودان

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

عبد الفتاح البرهان

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اختيار 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي، على أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي. ومن المقرر أن يمثل المجلس العسكري الانتقالي في المجلس السيادي: كل من "الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق". يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني كان يتألف من 7 أعضاء.

وفي يوم 4 أغسطس، وقّع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 من الشهر الجاري، كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس