غيرة وانتقام.. نشرت صورا فاضحة لزوجها وضرتها

تحرير:محمد مجلي ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

صورة أرشيفية

وجدت زوجة ضالتها فى الانتقام من زوجها وزوجته الثانية، بعد زواجهما الذى دام أكثر من 10 سنوات حيث تحملت الزوجة التى رزقها الله بطفل ارتباط زوجها من أخرى حتى واتتها الفرصة مستخدمة تطور وسائل التكنولوجيا وتمكنت من الحصول على مشاهد تجمعهما على فراش الزوجية وهددت زوجها بنشرها إذا لم يقم بتطليق الثانية، فانصاع لأوامرها لكن الأولى كانت قامت بنشر هذه المقاطع عبر حسابات وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من "أ" الزوجة الثانية ضد "ف" الزوجة الأولى بقسم شرطة المنتزه وقيد برقم المحضر برقم 9139 لسنة 2019.

وعاشت الزوجة خلال سنوات طويلة تخطط للانتقام وهو ما أدركه نجلها ما تسبب في كراهيته لوالده وزوجته الثانية، وفي ليلة وبتحريض من والدته قام بمغافلة والده وحصل على هاتفه المحمول وأمسكت به الزوجة فوجدت تسجيلات لمقاطع وفيديوهات وتسجيلات للعلاقة الزوجية فأدركت أنها اللحظة الحاسمة. قامت الزوجة بمساومة زوجها