«تل أبيب» تمنع رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

نائبتا الكونجرس الأمريكى رشيدة طليب وإلهان عمر

قررت الحكومة الإسرائيلية رسمياً اليوم الخميس منع النائبتين فى الكونجرس الأمريكى رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل وذلك فى أعقاب طلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية فى وقت سابق من صباح الخميس، أن إسرائيل تدرس منع كل من رشيدة طليب وإلهان عمر أعضاء الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطى، من الوصول إلى تل أبيب فى زيارة تشمل أيضًا، القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية.

كان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، رفض التطرق إلى زيارة عمر وطليب إلى البلاد، المتوقعة غدا، الجمعة، وما إذا سيتم منع دخولهما البلاد، وقالت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو يوجه الصحفيين إلى مكتب وزير الداخلية الإسرائيلية، أرييه درعي. وحسب القناة 13، فإن نتنياهو درس



كان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، رفض التطرق إلى زيارة عمر وطليب إلى البلاد، المتوقعة غدا، الجمعة، وما إذا سيتم منع دخولهما البلاد، وقالت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو يوجه الصحفيين إلى مكتب وزير الداخلية الإسرائيلية، أرييه درعي.



وحسب القناة 13، فإن نتنياهو درس اقتراحا بدخول عضوي الكونجرس إلى إسرائيل عبر مطار اللد، لكن تحركاتهما تكون في مناطق السلطة الفلسطينية فقط، ما يعنى منعهما من الوصول إلى القدس المحتلة وزيارة المسجد الأقصى.



وكانت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية نقلت عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم، صباح اليوم، إن نتنياهو غيّر موقفه الأصلي، بالموافقة على دخول عضوي الكونجرس، وذلك في أعقاب طلب ترامب، بمنعهما من الدخول إلى اسرائيل.







