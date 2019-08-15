جمع 9 ملايين.. سقوط «مستريح المحمول» بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على مستريح جديد تمكن من النصب على عدد من أهالي مدينة المنصورة، بادعاء توظيف أموالهم في تجارة الهواتف المحمولة، حتى جمع ما يقرب من 9 ملايين جنيه من ضحاياه ثم فر هاربًا. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث قسم أول المنصورة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بورود بلاغات تتهم رجل أعمال وصاحب شركة استيراد وتصدير بالنصب.

وعلى الفور تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم ويدعى "سليمان. ن. ش"، 42 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة. وكان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضده، يتهمونه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بدعوى توظيفها وحصولهم على ربح مالي كبير شهريا، ولكنه اختفى وفقدوا