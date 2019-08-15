جريمة

العثور على طفلة مذبوحة أمام منزل أسرتها بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها لكشف لغز العثور على طفلة في العام الخامس من عمرها، مذبوحة بآلة حادة، اليوم الخميس، وملقاة في عشة مهجورة بعزبة فكري التابعة لمركز بلقاس، أمام منزل أسرتها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم الستاموني عن عثور أهالي قرية بدائرة القسم على جثمان طفلة مذبوحة مسجاة على وجهها وغارقة بدمائها، وتسبب في إثارة الذعر بين الأهالي.
وعلى الفور تشكل فريق بحث جنائي وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثمان لطفلة تدعى "جنى. ع. أ"، 5 أعوام، وبها جرح ذبحي بالرقبة وعدة سحجات وغارقة في دمائها. وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، وجار إجراء التحريات اللازمة والاستماع إلى الشهود وأقوال أسرة المجني عليها حيث أكد والدها عدم وجود خلافات
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محكمة-ارشفية

مراتي سابت البيت.. السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 7سنوات لـ "ع. م. م" عامل زراعي لاتهامه بهتك عرض المجني عليه "إ. م. أ" 14 عاما. تعود الواقعة في القضية رقم 3943 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيدة كلي غرب برقم 551 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من "م. أ. م" سائق بقيام "ع. م. م" جارة بهتك عرض نجله داخل منزله بدائرة القسم.
حبس-متهمه

غيرة وانتقام.. نشرت صورا فاضحة لزوجها وضرتها

وجدت زوجة ضالتها فى الانتقام من زوجها وزوجته الثانية، بعد زواجهما الذى دام أكثر من 10 سنوات حيث تحملت الزوجة التى رزقها الله بطفل ارتباط زوجها من أخرى حتى واتتها الفرصة مستخدمة تطور وسائل التكنولوجيا وتمكنت من الحصول على مشاهد تجمعهما على فراش الزوجية وهددت زوجها بنشرها إذا لم يقم بتطليق الثانية، فانصاع لأوامرها لكن الأولى كانت قامت بنشر هذه المقاطع عبر حسابات وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من "أ" الزوجة الثانية ضد "ف" الزوجة الأولى بقسم شرطة المنتزه وقيد برقم المحضر برقم 9139 لسنة 2019.
محكمة-ارشفية

مشتل ولاحديقة..إحالة رئيس حي النزهة السابقة للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية رئيس حي النزهة السابقة و6 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في إقامة مشاتل لبعض الأشخاص على أرض مخصصة حديقة بالمخالفة للقانون. التحقيقات كشفت تحرير "ع.أ" موظف بإدارة المشاتل بحي النزهة 5 محاضر تسليم لـ 5 مشاتل أثبت فيها على غير الحقيقة أنها من ضوائع التنظيم رغم كونها منفعة عامة، واشترك مع أعضاء اللجنة في تسليم قطع الأراضي الخمسة لمستغليها لإقامة مشاتل عليها حال كون تلك الأراضي مخصصة حديقة وفقًا للتخطيط العمراني.
قتل

كاميرات وكشف عذرية.. مفاجأت بجريمة الشرف في البحيرة

الأب موظف ترك أسرته في الصعيد، وتحديدا محافظة سوهاج، ليستقر مؤقتا في أقرب مكان لعمله بعد تعيينه في إحدى شركات البترول وانتهى به المطاف في عزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وقام بتربية أبنائه في المدارس الأزهرية، فابنه الأكبر «محمد» في كلية الشريعة والقانون، والآخر «أحمد» حاصل على دبلوم صناعي، و«فاطمة» طالبة في الصف الأول الثانوي، تطل منها براءة طفولية، طرق الحب باب الصغيرة وانصاعت لشاب أوهمها أنه يحبها لينهش براءتها وهي في غفلة سنها المبكرة، وقبل أن تستفيق من سكرات الحب الزائف كانت جثة غارقة في دمائها بجوار عشيقها القتيل.
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جثة (5)

ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
العثور-على-جثمان طفل-في-البحر الصغير-وجار-البحث عن-شقيقه (2)

مأساة بالمنصورة.. العثور على جثة طفل والبحث عن شقيقه

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها، لكشف ملابسات اختفاء شقيقين (12 عاما، و15 عاما) من قرية محلة دمنة التابعة لمركز المنصورة، والعثور على جثمان أحدهما غارقا في مياه البحر الصغير ناحية مركز دكرنس، والمبلغ باختفائهما منذ يوم. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد عثور أهالى مدينة دكرنس على جثة طافية ومسجاة على وجهها لطفل بمياه البحر الصغير.
القبض-على-متهم

اتصلوا بمدير مباحث التموين.. عصابة تنتحل صفة سيادية

ألقت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، اليوم السبت، القبض على 3 أشخاص كوَّنوا تشكيلا عصابيًّا لانتحال صفة بعض الشخصيات العامة المنسوبة لجهة سيادية، وتوسطوا لدى مباحث التموين لإنهاء محضر محرر ضد بقال تمويني، في مدينة الكردي، بلغت قيمة مخالفاته 150 ألف جنيه. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من العقيد عبد الحميد الصرفي، مدير مباحث التموين، بورود اتصالات من أشخاص ينتحلون صفة جهة سيادية لإنهاء السير في إجراءات محضر ضد بقال تمويني.
حبس-متهمه

متهمو الاتجار بالرضع ينكرون.. وتجديد حبسهم 15 يوما

قرر قاضى التجديد الجزئي بمحكمة جنح المنشية بمحافظة الإسكندرية، تجديد حبس المتهمين الثلاثة "الأم وصديقها وسمسار" بتهمة عرض بيع رضيعة، ابنة الأولى، فور ولادتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، نظير 50 ألف جنيه للأم و15 ألفا للسمسار، والذى عرض بيعها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر صفحى تحمل اسم "أطفال للتبنى" حيث تمكن أحد ضباط إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر من ضبطهم بعدما تنكر فى صورة مشتر، ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة العديد من التهم بينها "الزنى والاتجار بالبشر وتعريض حياة طفلة للخطر".
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