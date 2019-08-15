العثور على طفلة مذبوحة أمام منزل أسرتها بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها لكشف لغز العثور على طفلة في العام الخامس من عمرها، مذبوحة بآلة حادة، اليوم الخميس، وملقاة في عشة مهجورة بعزبة فكري التابعة لمركز بلقاس، أمام منزل أسرتها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم الستاموني عن عثور أهالي قرية بدائرة القسم على جثمان طفلة مذبوحة مسجاة على وجهها وغارقة بدمائها، وتسبب في إثارة الذعر بين الأهالي.

وعلى الفور تشكل فريق بحث جنائي وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثمان لطفلة تدعى "جنى. ع. أ"، 5 أعوام، وبها جرح ذبحي بالرقبة وعدة سحجات وغارقة في دمائها. وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، وجار إجراء التحريات اللازمة والاستماع إلى الشهود وأقوال أسرة المجني عليها حيث أكد والدها عدم وجود خلافات