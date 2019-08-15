رياضة

الإسماعيلي: تصرفات محمد عواد سخيفة

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
محمد عواد
محمد عواد
كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن موقفه من انتقال حارس الدراويش السابق محمد عواد لصفوف فريق الزمالك، وصرح خلال استضافته بقناة «تايم سبورتس»: «تصرفات عواد كانت سخيفة في عدة مواقف، أولها عند توقيع عقود إعارته لنادي الوحدة السعودي، إذ تراجع عن اتفاقه مع الإدارة بتجديد تعاقده لمدة عام قبل التوقيع للنادي السعودي». وأضاف: «بعد انتهاء إعارة عواد، انقطع عن التدريبات لما يقرب من شهر ولوح بقرار رحيله ثم ارتدى قميص الزمالك، وتم تدوين غيابه في سجلات اتحاد الكرة، فهي فترة كفيلة بتغريمه 3 ملايين جنيه».
وواصل صبري المنياوي، مدير الكرة بالدراويش، تصريحاته: «عواد لم يتحدث معنا بصراحة حول رغبته في الرحيل بينما أكد رئيس النادي حاجة الفريق لجهوده في الموسم الجديد، ومع انتظامه في التدريبات افتعل أكثر من مشكلة، وتعالى على زملائه بقوله (هل سألعب مع هذه المجموعة من اللاعبين؟!)». واختتم صبري المنياوي
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الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (1)

«يويفا» يعلن عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بأوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن أسماء المنافسين على جائزة أفضل لاعبي القارة العجوز لهذا الموسم، ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، وفيرجيل فان ديك عملاق دفاع ليفربول، على الجائزة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس خلال حفل قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. يُذكر أن نجمنا المصري محمد صلاح نافس رونالدو ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة قبل أن يحصدها الأخير.
محمد صلاح (1.) (3)

محمد صلاح..جوهرة فرعونية تواصل معانقة المجد الأوروبي

دخل النجم المصري محمد صلاح، تاريخ الكرة الأوروبية من بوابة العظماء مجددًا عندما قاد ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب النسخة الـ 44 لكأس السوبر الأوروبي، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أُقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسّمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2-2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.
نادي الزمالك 2

نقيب الممثلين يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك

ترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لعضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل، وجاء ذلك بعدما تم فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إقامتها أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل، على 3 مقاعد عضوية في المجلس ومقعد أمين الصندوق، كما ترشح لمنصب العضوية كل من حمادة أنور، مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح، نجم كرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، ولمقعد أمين الصندوق ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

الزمالك يكتسح المتحدة للإسكان استعدادًا لبطل الصومال

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق المتحدة للإسكان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب النادي اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال. سجل أهداف اللقاء كريم بامبو في الدقيقة 10، ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 12، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 36 من الشوط الأول واختتم خالد بوطيب بالهدف الرابع في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.
محمد عبد الشافى و ابو جبل مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (11)

عبدالشافي وعلاء يواصلان التأهيل في الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى، فقرة تأهيل خاصة لمحمد عبدالشافي لاعب الفريق وهي عبارة عن ركض حول الملعب وذلك عقب أدائه بعض التدريبات بجمانيزيوم النادي، حيث يأتي ذلك ضمن برنامج وضع لعبدالشافي لتجهيزه للفتره المقبلة. كما يؤدي محمود علاء مدافع الزمالك تدريبات تأهيل إضافية بالركض حول الملعب عقب أدائه تدريبات علاجية بجيمانيزيوم النادي وحرص طارق يحيى وجهازه المعاون على أن تكون الفقرة التأهيلية في بداية المران المقام حاليا خفيفة.
امام-عاشور

إمام عاشور يشارك في تدريبات الزمالك

تواجد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم حديثا في التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي، حيث حرص أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق علي الحديث مع اللاعب فور دخوله الملعب وهنأه على الانضمام للفريق، كما وجه له بعض التعليمات والنصائح. كما طالب عبدالعزيز اللاعب ببذل أقصى ما لديه والظهور بشكل طيب، كما قام طارق يحيى المدير الفني ولاعبو الزمالك بتهنئة اللاعب خلال الاجتماع. ويؤدي إسلام جابر لاعب الفريق تدريبات تأهيل إضافية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي وذلك ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه.
حسام-البدرى

رئيس الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام البدري

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن عقد جلسة خاصة مع حسام البدري، المستقيل من منصبه كرئيس لنادي بيراميدز، من أجل الاتفاق معه حول تولي القيادة الفنية لقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس الأبيض، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة المحور، فجر اليوم الثلاثاء، إنه لم يجلس مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي للتعاقد معه لقيادة الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي.
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