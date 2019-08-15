الإسماعيلي: تصرفات محمد عواد سخيفة

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

محمد عواد

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن موقفه من انتقال حارس الدراويش السابق محمد عواد لصفوف فريق الزمالك، وصرح خلال استضافته بقناة «تايم سبورتس»: «تصرفات عواد كانت سخيفة في عدة مواقف، أولها عند توقيع عقود إعارته لنادي الوحدة السعودي، إذ تراجع عن اتفاقه مع الإدارة بتجديد تعاقده لمدة عام قبل التوقيع للنادي السعودي». وأضاف: «بعد انتهاء إعارة عواد، انقطع عن التدريبات لما يقرب من شهر ولوح بقرار رحيله ثم ارتدى قميص الزمالك، وتم تدوين غيابه في سجلات اتحاد الكرة، فهي فترة كفيلة بتغريمه 3 ملايين جنيه».

وواصل صبري المنياوي، مدير الكرة بالدراويش، تصريحاته: «عواد لم يتحدث معنا بصراحة حول رغبته في الرحيل بينما أكد رئيس النادي حاجة الفريق لجهوده في الموسم الجديد، ومع انتظامه في التدريبات افتعل أكثر من مشكلة، وتعالى على زملائه بقوله (هل سألعب مع هذه المجموعة من اللاعبين؟!)». واختتم صبري المنياوي

وواصل صبري المنياوي، مدير الكرة بالدراويش، تصريحاته: «عواد لم يتحدث معنا بصراحة حول رغبته في الرحيل بينما أكد رئيس النادي حاجة الفريق لجهوده في الموسم الجديد، ومع انتظامه في التدريبات افتعل أكثر من مشكلة، وتعالى على زملائه بقوله (هل سألعب مع هذه المجموعة من اللاعبين؟!)».



واختتم صبري المنياوي تصريحاته: «قلت لمحمد عواد إنه إذا ارتدى شارة قيادة الإسماعيلي في الموسم الجديد، فسيهبط الفريق للدرجة الثانية».



وكان محمد عواد صاحب الـ27 عاما، شارك في 27 مباراة مع الوحدة في الدوري السعودي الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات، ثم انتقل للزمالك في السوق الصيفية الحالية.