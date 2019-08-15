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وزيري لـ«التحرير»: ترميم 90% من قصر البارون

تحرير:صابر العربي ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
ترميم قصر البارون
ترميم قصر البارون
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن العمل مستمر في قصر البارون بمصر الجديدة بهدف ترميمه والانتهاء من كل أعمال الترميم به قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه تم إنجاز 90% من أعمال ترميم القصر. وأضاف وزيري لـ"التحرير"، أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية.
وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، والتماثيل الرخامية بالموقع العام. وأشار وزيري إلى أن تكلفة أعمال التطوير والترميم بلغت
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«تحريز البط» في واقعة مكتب بريد القليوبية

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الحكومة تنفي وقف أعمال تطوير قصر البارون الأثري

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تردد بشأن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري؛ نظراً لضعف المخصصات المالية غير صحيح. وأضاف المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ 90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل،
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قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف المركبات

يبدو أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو أعطى قبلة الحياة لمتحف المركبات الملكية، بعد أن توهم الكثيرون من سكان المنطقة بأن الهدم سيصل إلى المتحف، وإن لم يحدث ذلك سيتعرض للسقوط بسبب مرور أعمال حفر الخط الثالث للمترو أسفله، ولكن الآثار كذبت كل هذه التوقعات بإعلانها الانتهاء من تطوير نحو 80% من المتحف، واقتراب موعد افتتاحه فى ديسمبر المقبل، وهو الافتتاح المنتظر منذ ما يقرب من عشرة أعوام أهمل خلالها المتحف وتوقفت أعمال تطويره أكثر من مرة، ولكن هناك أشخاصا كثيرين لا يعلمون شيئا عن المتحف، فما تاريخ متحف المركبات وموقعه؟
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الآثار تعلن تفاصيل مشروع ترميم تابوت توت عنخ آمون

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