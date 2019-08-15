جريمة

مراتي سابت البيت.. السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفل

تحرير:أحمد الزغبي ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 7سنوات لـ "ع. م. م" عامل زراعي لاتهامه بهتك عرض المجني عليه "إ. م. أ" 14 عاما. تعود الواقعة في القضية رقم 3943 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيدة كلي غرب برقم 551 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من "م. أ. م" سائق بقيام "ع. م. م" جارة بهتك عرض نجله داخل منزله بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة برج العرب قيام المتهم ويقيم بقرية الغربانيات بطلب من نجل المجني عليه "إ. م. أ" 14 سنة لجلب العربة الكارو من المدعو "ع. م. م" 29 سنة عامل زراعي جاره بالقرية، وعند وصول الطفل إلى منزل المتهم طلب منه الدخول فقام المتهم بنزع عنه ملابسه وطرحه أرضا وقام بهتك عرضه. وأقر المتهم في
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جثة طفل

العثور على طفلة مذبوحة أمام منزل أسرتها بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها لكشف لغز العثور على طفلة في العام الخامس من عمرها، مذبوحة بآلة حادة، اليوم الخميس، وملقاة في عشة مهجورة بعزبة فكري التابعة لمركز بلقاس، أمام منزل أسرتها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم الستاموني عن عثور أهالي قرية بدائرة القسم على جثمان طفلة مذبوحة مسجاة على وجهها وغارقة بدمائها، وتسبب في إثارة الذعر بين الأهالي.
حبس-متهمه

غيرة وانتقام.. نشرت صورا فاضحة لزوجها وضرتها

وجدت زوجة ضالتها فى الانتقام من زوجها وزوجته الثانية، بعد زواجهما الذى دام أكثر من 10 سنوات حيث تحملت الزوجة التى رزقها الله بطفل ارتباط زوجها من أخرى حتى واتتها الفرصة مستخدمة تطور وسائل التكنولوجيا وتمكنت من الحصول على مشاهد تجمعهما على فراش الزوجية وهددت زوجها بنشرها إذا لم يقم بتطليق الثانية، فانصاع لأوامرها لكن الأولى كانت قامت بنشر هذه المقاطع عبر حسابات وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من "أ" الزوجة الثانية ضد "ف" الزوجة الأولى بقسم شرطة المنتزه وقيد برقم المحضر برقم 9139 لسنة 2019.
محكمة-ارشفية

مشتل ولاحديقة..إحالة رئيس حي النزهة السابقة للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية رئيس حي النزهة السابقة و6 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في إقامة مشاتل لبعض الأشخاص على أرض مخصصة حديقة بالمخالفة للقانون. التحقيقات كشفت تحرير "ع.أ" موظف بإدارة المشاتل بحي النزهة 5 محاضر تسليم لـ 5 مشاتل أثبت فيها على غير الحقيقة أنها من ضوائع التنظيم رغم كونها منفعة عامة، واشترك مع أعضاء اللجنة في تسليم قطع الأراضي الخمسة لمستغليها لإقامة مشاتل عليها حال كون تلك الأراضي مخصصة حديقة وفقًا للتخطيط العمراني.
قتل

كاميرات وكشف عذرية.. مفاجأت بجريمة الشرف في البحيرة

الأب موظف ترك أسرته في الصعيد، وتحديدا محافظة سوهاج، ليستقر مؤقتا في أقرب مكان لعمله بعد تعيينه في إحدى شركات البترول وانتهى به المطاف في عزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وقام بتربية أبنائه في المدارس الأزهرية، فابنه الأكبر «محمد» في كلية الشريعة والقانون، والآخر «أحمد» حاصل على دبلوم صناعي، و«فاطمة» طالبة في الصف الأول الثانوي، تطل منها براءة طفولية، طرق الحب باب الصغيرة وانصاعت لشاب أوهمها أنه يحبها لينهش براءتها وهي في غفلة سنها المبكرة، وقبل أن تستفيق من سكرات الحب الزائف كانت جثة غارقة في دمائها بجوار عشيقها القتيل.
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متحرش

حبس مدرس «خصوصي» هتك عرض طفلة «7 سنوات» بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول برئاسة المستشار أحمد سمير غيث، اليوم الأربعاء، حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بأحد العقارات الشهيرة بكورنيش الإسكندرية. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، بورود بلاغ بقيام عدد من الأهالي باحتجاز شخص داخل عقار شهير بمنطقة كورنيش الإسكندرية بعد اعتدائه على طفلة، 7 سنوات، بمحل الواقعة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول إلى محل البلاغ.
محكمة-ارشفية

إحالة قاتل شقيق زوجته وشرع في قتل عائلتها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الغني عمران، والمستشار خالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، إحالة أوراق المدعو "ال. ع. أ" عامل دوكو، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ال. م. ع" وشروعه في قتل ثلاثة آخرين. وتعود الواقعة في القضية رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ببلاغ يفيد قيام عامل دوكو بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين.
انتحار

عامل يقفز من الطابق الثالث بعدما تركت زوجته المنزل

أقدم مبيض محارة، في منتصف العقد الرابع من العمر، على الانتحار بعدما ألقى بنفسه من شرفة الطابق الثالث من مسكنه، لا لشيء إلا لأن زوجته تركت المنزل وأخذت أطفالها إثر خلافات أسرية بينهما، فيما تأثر جسد الزوج بسقوطه ليُصاب بكسر في عظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وجرى نقله في حالة شديدة الخطورة إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وأخطرت نيابة ثاني الزقازيق العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
طهارة-طفل

بعد مأساة شبرا..طبيب يقطع العضو الذكري لطفل بالشرقية

بعد أيام قليلة من بتر ممرضة لعضو ذكري لطفل بمستشفى شبرا بالقليوبية، تكررت المأساة مرة ثانية في الشرقية، بعدما تقدم عامل بإحدى شركات مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، ببلاغ يتهم فيه طبيبا وممرضة بمستشفى «الزوامل» المركزي، التابع لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالتسبب بالإهمال الطبي في تعريض حياة نجله الرضيع للخطر وبتر عضوه الذكري، وذلك حال قيامهما بإجراء عملية «طهارة» للصغير، البالغ من العمر تسعة أشهر. وقد أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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