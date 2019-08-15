مراتي سابت البيت.. السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفل

تحرير:أحمد الزغبي ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 7سنوات لـ "ع. م. م" عامل زراعي لاتهامه بهتك عرض المجني عليه "إ. م. أ" 14 عاما. تعود الواقعة في القضية رقم 3943 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيدة كلي غرب برقم 551 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من "م. أ. م" سائق بقيام "ع. م. م" جارة بهتك عرض نجله داخل منزله بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة برج العرب قيام المتهم ويقيم بقرية الغربانيات بطلب من نجل المجني عليه "إ. م. أ" 14 سنة لجلب العربة الكارو من المدعو "ع. م. م" 29 سنة عامل زراعي جاره بالقرية، وعند وصول الطفل إلى منزل المتهم طلب منه الدخول فقام المتهم بنزع عنه ملابسه وطرحه أرضا وقام بهتك عرضه. وأقر المتهم في