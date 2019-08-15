رياضة

«يويفا» يعلن عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بأوروبا

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
يويفا
يويفا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن أسماء المنافسين على جائزة أفضل لاعبي القارة العجوز لهذا الموسم، ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، وفيرجيل فان ديك عملاق دفاع ليفربول، على الجائزة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس خلال حفل قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. يُذكر أن نجمنا المصري محمد صلاح نافس رونالدو ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة قبل أن يحصدها الأخير.
وتُوج ليفربول الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت
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محمد صلاح (1.) (3)

محمد صلاح..جوهرة فرعونية تواصل معانقة المجد الأوروبي

دخل النجم المصري محمد صلاح، تاريخ الكرة الأوروبية من بوابة العظماء مجددًا عندما قاد ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب النسخة الـ 44 لكأس السوبر الأوروبي، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أُقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسّمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2-2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.
نادي الزمالك 2

نقيب الممثلين يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك

ترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لعضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل، وجاء ذلك بعدما تم فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إقامتها أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل، على 3 مقاعد عضوية في المجلس ومقعد أمين الصندوق، كما ترشح لمنصب العضوية كل من حمادة أنور، مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح، نجم كرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، ولمقعد أمين الصندوق ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.
منتخب-كرة السلة-للسيدات

تعرف على موعد مباراة سيدات مصر في ربع نهائي إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، منافسه المنتخب الموزمبيقي، عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة إفريقيا التي تستضيفها دولة السنغال حتى 18 أغسطس الجاري، حيث تقام المباراة بين منتخبي مصر وموزمبيق اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وتذاع على قناة «bein sports 10». وكان منتخب سيدات كرة السلة قد خسر أول مباراتين أمام منتخب كوت ديفوار ومنتخب السنغال، ويشارك في البطولة 12 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق.
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محمد صلاح (1.) (3)

محمد صلاح..جوهرة فرعونية تواصل معانقة المجد الأوروبي

دخل النجم المصري محمد صلاح، تاريخ الكرة الأوروبية من بوابة العظماء مجددًا عندما قاد ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب النسخة الـ 44 لكأس السوبر الأوروبي، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أُقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسّمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2-2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.
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الاتحاد الأوروبي يحقق حلم طفل ولد بلا ساقين

«دائما ما تعتاد كرة القدم على رسم البسمة على شفاه تغيبت عنها البهجة، لتزرع الأمل من جديد في أجساد أطفال صغار ملأها الألم وأصابها بعض العجز».. هكذا كان وصف الموقف الإنساني من ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، عندما حقق حلم الطفل الكازخستاني علي تورجانبيكوف، الذي ولد بلا ساقين، عندما وافق رئيس الاتحاد الأوروبي على أن يشهد الطفل الكازخستاني تسليم ميداليات تتويج فريق ليفربول لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة، وكان محمد صلاح وهندرسون وستيفاني على رأس مصافحيه.
رونالدو

كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
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محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا، عن الموسم الماضي (2018- 2019)، ويختار الاتحاد 3 لاعبين في كل مركز بناءً على تصويت الجمهور، وبعد ذلك يتم اختيار أفضل لاعب في كل مركز، وغاب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في ليفربول الإنجليزي، عن الظهور في القائمة النهائية لأفضل لاعب في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في الـ29 من شهر أغسطس الجاري خلال قرعة دور المجموعات من الموسم الجديد للبطولة.
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