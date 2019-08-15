10 أيام على التفجير.. هذا ما حدث داخل معهد الأورام (صور)

عميد معهد الأورام: جميع الإصلاحات الداخلية بالمعهد انتهت تماما وإجراء العمليات بداية من السبت.. والمرضى: انتظام الكشف وصرف العلاج دون توقف منذ وقوع التفجير

تحرير:أمين طه ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

10 أيام مرت على الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالمنيل، وخلّف أكثر من 20 قتيلا، فضلا عن ما ترتب على الحادث من دمار كبير في المبنى. ومنذ اليوم الثاني للانفجار توالت التبرعات من المصريين والأشقاء العرب ليعود المعهد إلى ما كان عليه سابقًا، وإن لم يكن أفضل، وبالتزامن مع جمع التبرعات، انتشر رجال شركة المقاولين العرب في موقع الحادث، يسابقون الزمن بهدف عودة "معهد الغلابة" في أبهى صورة، واستقبال مرضاه وتقديم خدمة يستحقونها لينتصروا على مرضهم.

اليوم الخميس، هو أول أيام العمل الرسمية للجهات الحكومية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. "التحرير" انتقلت إلى معهد الأورام، للوقوف على تطورات الإصلاحات والترميمات، التي لم تتوقف طوال أيام العيد، وعلى مدار 24 ساعة دون توقف، حسب تصريحات الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، الذي أكد أن أعمال

اليوم الخميس، هو أول أيام العمل الرسمية للجهات الحكومية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. "التحرير" انتقلت إلى معهد الأورام، للوقوف على تطورات الإصلاحات والترميمات، التي لم تتوقف طوال أيام العيد، وعلى مدار 24 ساعة دون توقف، حسب تصريحات الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، الذي أكد أن أعمال الإصلاح والترميم كانت مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن جميع الإصلاحات الداخلية بالمعهد انتهت تماما، ولكن لا يزال العمل بالجزء الإداري والواجهة.

إصلاح غرف علاج الأطفال

خلال جولتها داخل أروقة المعهد، رصدت "التحرير" انتهاء أعمال الصيانة الداخلية بالفعل بعدد من الأدوار، وتم إصلاح الغرف التي يعالَج فيها الأطفال والمخصصة لعمليات البذل والعينات بكل من الدور الثالث والرابع والخامس، وتركيب وإصلاح الأسقف المعلقة والشبابيك الزجاجية.

إلا أن هناك بعض المباني ما زالت متضررة بشكل كبير في المعهد، بحسب ما رصدته "التحرير"، حيث ما زالت آثار الانفجار واضحة على المبنى الإداري، خاصة مكتب العميد الذي يطل مباشرة على موقع الانفجار، كما تأثرت الواجهة والأسقف الزجاجية والشبابيك بأغلب مبانى المعهد.

23 مليون جنيه تبرعات

ولمتابعة العمل يتجمع الإداريون بالمعهد فى عدد من المكاتب التى لم تتأثر بالانفجار كما يباشر عميد معهد الأورام هو الآخر عمله بأحد المكاتب الإدارية.





الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، قال لـ«التحرير» في أثناء الجولة إن إجمالي قيمة التبرعات التي وصلت إليهم هو الذي تم الإعلان عنه من قبَل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، وقُدّرت بـ23 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الأحد المقبل سيتم الاطلاع على الأرصدة الخاصة بالمعهد ومعرفة إجمالي قيمة التبرعات التي وصلت، للإعلان عنها بشكل رسمي.

وتابع: «في ما يخص المرضي سيبدأ العمل بشكل فعلي يوم السبت المقبل، وستجرى العمليات يوم السبت».

انتظام صرف العلاج للمرضى

المعهد منذ التفجير لم يخلُ من العمال تارة والمرضى تارة أخرى، حيث يتوافد المرضى منذ ساعات الصباح الأولى لثاني يوم الانفجار، غير مبالين بالحادث، وكل هدفهم هو الحصول على العلاج لهم ولذويهم، وهو ما أكده سيد محمد، أحد المرضى، والذي يعاني من سرطان المثانة، لافتا إلى أنه يحصل على علاجه الكيماوي كما في السابق بمعدل مرتين في الأسبوع دون توقف، منذ وقوع الحادث الإرهابي.

وفي سياق متصل، أكد محمد أحمد، أحد المرضى، والذي يعاني من سرطان بالغدد، أنه لم يواجه أي صعوبات في ما يخص متابعة الكشف أو الحصول على العلاج الدوري، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد لخدمة المرضى دون أي إعاقة، ولم يغب عنه في حديثه مع "التحرير" التعبير عن غضبه من المتسببين في الحادث الإرهابي لاستهداف المعهد، قائلا: "أي دين يخلي حد يفجر معهد يخدم مرضى السرطان!".





