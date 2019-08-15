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2.6 ملايين دولار لـThe Angry Birds 2 بأول أيام عرضه

تحرير:أميرة شرف ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
The Angry Birds
The Angry Birds
حقق الجزء الثاني من فيلم الطيور الغاضبة The Angry Birds Movie 2 إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي "البوكس أوفيس" وصلت إلى 2.6 مليون دولار في أول أيام عرضه. وبالمقارنة بفيلم "الطيور الغاضبة" الجزء الأول فقد حصد الفيلم 18 مليون دولار أمريكي في أول أسبوع من عرضه بالسينمات. ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم كل من داني ماكبرايد في دور "بومب"، و جوش جاد في دور "شاك"، و جيسون سوديكس بدور "ريد"، وبيل هادير بدور "ليونارد"، وستيرلنج كي بدور "براون" وأوكوافينا بدور "كورتني" وبيتر دينكليدج بدور "النسر العظيم"، وريا أبي راشد بدور "Matilda" معلمة الطيور.
تدور أحداث الجزء الأول من فيلم The Angry Birds Movie 2 حول أربعة من الطيور الغاضبة "ريد"، "تشك"، "بومب"، و"ماتيلدا"، تبلغهم معلومات باحتمالية قدوم مجموعة من الخنازير إلى جنتهم الصغيرة، ولكن الخنازير لا تستهدف العيش معهم في سلام، وعلى الطيور الغاضبة الاتحاد سويًا في فريق واحد ضد خطط الخنازير الشريرة. وفي
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