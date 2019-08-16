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كل ما تريد معرفة عن تطبيق «ادرس في مصر»

Study in Egypt يحارب الكيانات الوهمية ويعمل بنظامي أندرويد وآيفون ثنائي اللغة... ويُقدم الخدمة للطلاب المصريين والوافدين.. و«قبعة التخرج» المزينة بعلم مصر شعاره
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
ادرس في مصر
ادرس في مصر
في محاولة للقضاء على الكيانات الوهيمة التى تخصصت فى النصب على الطلاب على مدار السنوات الماضي، دشنت وزارة التعليم العالم ، التشغيل التجريبي لتطبيق «ادرس فى مصر» Study in Egypt عبر الهواتف الذكية، وهو التطبيق الأول من نوعه الذى تطلقه الوزارة ويهدف إلى حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع كفريسة لبعض السماسرة وجامعات بير السلم، لاسيما وأن التطبيق يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها، وقدم المعلومات التى تفيد طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية.
كما أنه يمكنهم من التواصل بين الوزارة والطلاب ويجعله على دراية تامة بالجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها. تفاصيل التطبيق  «Study in Egypt » يعمل بنظامي أندرويد وآيفون، ثنائي اللغة «عربي_ إنجليزي» ويتم استضافته عبر السحابة الإلكترونية Cloud،
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شارع المعز

الآثار: شارع المعز آمن تماما بعد نشوب حريق محدود

أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، سلامة المباني الأثرية في شارع المعز، مشيرا إلى أنها لم يصبها أي ضرر إثر نشوب حريق محدود فجر اليوم في المنطقة المجاورة لسبيل (خسرو) الأثري بشارع المعز. وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في تصريح اليوم الجمعة، إنه توجه على الفور إلى موقع الحريق مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار، الذين اتخذوا جميع إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة.
قمح

بعد التفجير النووي.. هل تعيد مصر النظر في القمح الروسي؟

في 13 من الشهر الجاري، استفاق العالم على فاجعة جديدة وإن لم يكن عدد الضحايا بها كثيرا، حيث خلفت 5 قتلى، إلا أنها هددت حياة ملايين الأرواح. الفاجعة تمثلت في انفجار صاروخ يعمل بالطاقة النووية في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي الروسية، في أثناء اختبار محرك صاروخي نووي، ما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع عن المستوى المعتاد بـ16 مرة في مدينة «سفرودفنسك»، وأعاد إلى الأذهان الكارثة النووية الأشهر في التاريخ، وهي كارثة "تشيرنوبيل"، التى راح ضحيتها المئات، وربما الآلاف ممن أصيبوا بسرطان الغدة الدرقية وقُدر حجم الخسائر بالمليارات.
نهر النيل

«الري» تعلن موعد تحديد حجم فيضان النيل

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه من المبكر الحديث عن حجم فيضان نهر النيل لهذا العام، لا سيما أننا لا نزال فى بداية السنة المائية، التى بدأت فى الأول من أغسطس الجاري. وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، أن حجم الفيضان يتحدد نهاية شهر أكتوبر، مؤكدة متابعة إيراد النهر الواصل إلى مصر بشكل مستمر من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والأجهزة الأخرى المعنية بمتابعة الفيضان.
جامعة-القاهرة

تصنيف صيني.. جامعة القاهرة تتقدم 100 مركز عالميا

نجحت جامعة القاهرة لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية في القفز مائة مركز والوجود بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام "شنغهاي" لعام 2019، وهو إنجاز كبير للجامعات المصرية بمعدل تطور لجامعة القاهرة في عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة التي وجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوي العالم. ويعد التصنيف الصيني الذي بدأ عام 2003 الأصعب والأشهر والأقوى في التصنيفات الدولية من حيث المعايير الصارمة، إذ يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليّا في مجلات علمية مرموقة.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

التعليم العالي: انطلاق تطبيق «ادرس فى مصر»

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، إطلاق التشغيل التجريبي بداية من اليوم لتطبيق «ادرس فى مصر» عبر الهواتف الذكية، والذى يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، على طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية والتواصل بين الوزارة والطلاب، كما أنه يسهم بشكل مباشر فى محاربة الكيانات الوهمية التى تدعى تابعيتها لوزارة التعليم العالي والنصب على الطلاب من قبل بعض السماسرة.
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اعرف كليتك.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.. وتقرر في هذه المرحلة أن يكون الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة العلمية الحاصلين 320 درجة فأكثر بنسبة 05ر78? لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى وبلغ عدد الطلاب 175 ألفًا و673 طالبًا وطالبة، وبالنسبة للحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على 279 درجة فأكثر أي بنسبة 05ر 68? ويبلغ عدد الطلاب 54 ألفًا و305 طلاب وطالبات.
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ضعف المعاهد الخاصة.. خطر يهدد عرش «نقيب المهندسين»

"بجد.. والله.. ألف مبروك يا حبيبي"، كان هذا مضمون الاتصال الهاتفي بين أحمد عمران ووالده، ليبلغه فيه بتخرجه في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 2017 حاصلا على تقدير جيد، ومنذ سماع الوالد خبر تخرج وتفوق نجله، عمت الفرحة في كل أرجاء المنزل، وبات الوالد يفكر.. كيف يكافئ نجله؟ مرت الأيام وأمضى أحمد خدمته العسكرية، وفور الانتهاء منها، اتجه نحو سوق العمل ليخوض غمار الحياة والتفكير صوب تحقيق هدفه في الحياة من النجاح المهني والنجاح في تكوين أسرة كغيره من أبناء جيله.
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أولياء الأمور حائرون بين ارتفاع التنسيق ولهيب الخاص

بين ارتفاع مجاميع الجامعات الحكومية ولهيب أسعار الجامعات الخاصة، يعيش أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكن أبناؤهم من الحصول على أكثر من 96% هذا العام، في حيرة من أمرهم، فما بين رغبتهم فى تحقيق أحلام أبنائهم بالالتحاق بكليات القمة، والارتفاع الجنوني في مصروفات الجامعات الخاصة هذا العام، مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، يقفون مكتوفي الأيدي، لا سيما بعد أن أقدمت بعض الجامعات على رفع مصاريفها بنسبة تصل إلى 30% و40% عن الأعوام السابقة، إذ تخطت مصروفات كليات القمة حاجز الـ100 ألف جنيه سنويا بعدد من الجامعات الخاصة.
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