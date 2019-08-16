كل ما تريد معرفة عن تطبيق «ادرس في مصر»

Study in Egypt يحارب الكيانات الوهمية ويعمل بنظامي أندرويد وآيفون ثنائي اللغة... ويُقدم الخدمة للطلاب المصريين والوافدين.. و«قبعة التخرج» المزينة بعلم مصر شعاره

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

في محاولة للقضاء على الكيانات الوهيمة التى تخصصت فى النصب على الطلاب على مدار السنوات الماضي، دشنت وزارة التعليم العالم ، التشغيل التجريبي لتطبيق «ادرس فى مصر» Study in Egypt عبر الهواتف الذكية، وهو التطبيق الأول من نوعه الذى تطلقه الوزارة ويهدف إلى حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع كفريسة لبعض السماسرة وجامعات بير السلم، لاسيما وأن التطبيق يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها، وقدم المعلومات التى تفيد طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية.

كما أنه يمكنهم من التواصل بين الوزارة والطلاب ويجعله على دراية تامة بالجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها. تفاصيل التطبيق «Study in Egypt » يعمل بنظامي أندرويد وآيفون، ثنائي اللغة «عربي_ إنجليزي» ويتم استضافته عبر السحابة الإلكترونية Cloud،

كما أنه يمكنهم من التواصل بين الوزارة والطلاب ويجعله على دراية تامة بالجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها.

تفاصيل التطبيق

«Study in Egypt » يعمل بنظامي أندرويد وآيفون، ثنائي اللغة «عربي_ إنجليزي» ويتم استضافته عبر السحابة الإلكترونية Cloud، ولا يقتصر على الطلاب المصريين فقط، وإنما يحتوى على جزء مخصص للطلاب الوافدين راغبي الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم، كما أنه يتميز بإمكانية البحث عليه بسهولة، بالإضافة إلى أنه مرتبط ببوابة الوافدين، ونظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة، ويضم الصور والفيديوهات التوضيحية لشرح عمليات التسجيل والقبول وخطوات التنسيق، ويأتي ضمن خطة الدولة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص في التحول للتعليم الرقمى.



للوقوف أكثر على تفاصيل التطبيق الجديد «التحرير» قامت بجولة داخل التطبيق الذى تعول عليه الوزارة كثيراً بعد أن قمنا بتنزيل التطبيق على الهاتف الخاص بنا،لرصد الإيجابيات والسلبيات الموجودة بالتطبيق، وهل هو قادر على محاربة الكينات الوهية بالفعل أم لا؟. (اقرأ أيضا: «تقليل اغتراب» الجامعات مستمر على موقع التنسيق في العيد

جولة داخل التطبيق

بمجرد الولوج إلى داخل التطبيق ستكون اللغة العربية هى اللغة الرئيسية بالتطبيق بينما الخلفية الرئيسة للتطبيق بيضاء، ويظهر أمامك «قبعة التخرج» مطلية بألوان علم مصر كشعار للتطبيق الجديد، أسفل منها مباشرة شريط باللون الأحمر «Timeline » يتحرك باستمرار ويعلن عن بداية تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول بحد أدنى 50% للشعبتين العلمي والأدبي، كما يعلن عن فتح باب التحويلات تقليل الأغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية على أن يستمر حتى الثلاثاء20/8.

على يمين التطبيق من الأعلى توجد خانة تحتوى على التصنيفات التى يحتويها التطبيق وكونة من خمس عناصر «الصفحة الرئيسية، البحث المتقدم، نتيجة تنسيق القبول، شرح خطوات التنسيق، بوابة الطلاب الوافدين»، أما على يسار التطبيق من الأعلى فتوجد خيارات اللغة الإنجليزية لغير المصريين.

عناصر الصفحة الرئيسية

عند الدخول إلى الصفحة الرئيسة للتطبيق سيكون أمامك قائمة بأسماء الجامعات في مصر والتى تتكون من «الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، والجامعات باتفاقيات دولية، وفروع الجامعات الأجنبية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد العليا، الأكاديميات» بمجرد النقر على الجامعات الحكومية تظهر لك قائمة بجميع الجامعات، تعتلي القائمة «جامعة القاهرة، ثم جامعة عين شمس» وغيرها من الجامعات، بالضغظ على جامعة القاهر يكون أمامك خيران الأول الكليات بالجامعة والثاني عن الجامعة.



الجزء الخاص بالكليات يحتوى على قائمة بجمع الكليات المتواجدة بالجامعة، عند الضغط على كلية معينة سوف تفتح أمامك نافذة «مقسمة إلى خمسة عناصر «عن الكلية، معلومات الاتصال، التخصصات، نسبة القبول، البرامج المميزة» عن الكلية يوفر معلومات عن المحافظة المتواجده بها الكلية والعنوان وهل يوجد منح دراسية أم لا و نبذة مختصرة عن الكلية،أمام معلومات الاتصال فهي الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني،والفاكس والهاتف،



ولمعرفة معلومات أكثر عن التخصصات قمنا بالدخول إلى كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة حيث يظهر التطبيق أن التخصصات المتاحة هي الطب والجراحة فقط ، ويظهر نسبة القبول الخاصة بالكلية هي 98.78 أما البرامج الممميزة لم نجد سوى« البرنامج المتكامل بنظام النقاط الدولي القصر العيني».(اقرأ أيضا: وزير التعليم العالي يتفقد موقع حادث «معهد الأورام»



أما فيما يتعلق بالجزء الخاص بـ«الجامعة» فهو مقسم إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول «عن الجامعة»، والثاني «معلومات الاتصال»، والثالث «معرض الصور»، عن الجامعة يحتوى على المحافظة المتواجدة بها الجامعة وعنوانها وهل يوجد خدمة سكن« مدينة جامعية» وهل يوجد خدمة مواصلات للجامعة، ونبذة مختصرة عن الجامعة، وفي أسفل الصفحة «طلب الالتحاق»ولكن هذه الخدمة لا تعمل حتى الآن ولا يمكن الدخول إليها،وفي المقابل «معلومات الاتصال» تكون من هاتف الجامعة،والفاكس الخاص بها،والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، في حين أن معرض الصور يظهر بعض الصور الخاصة بالجامعة.

البحث عمل بنصف طاقته

البحث المتقدم بالتطبيق عند الدخول إليه، تجد في الأعلى البحث بالأسم ثم يليها تخصص الثانوية العامة «علمي، أدبي» ثم نسبة شهادة القبول، ثم نوع الجامعة وفي نهاية الصفحة يكون موقع الجامعة»، وللتأكد من أن البحث يعمل بشكل جيد قمنا بالبحث عن الكليات التكنولوجية بالجامعات الخاصة فظهر لنا كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جامعة المستقبل، وكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية الجامعة الألمانية وكلية تكنولوجيا الادارة الجامعة الألمانية، بينما عندما بحثنا عن تخصص هندسة الطيران لم تظهر لنا أى نتائج عنها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تخصص الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية.

بوابة الوافدين مغلقة

محاولتنا في الدخول إلى قسم نتيجة تنسيق القبول باءت بالفشل وعلى ما يبدو أنه لا يعمل حتى الآن فبمجرد الضغط عليها يأخذ إلى صفحة جديدة مفادها اتصالك ليس خاصاً قد حاول المهاجمون سرقة معلوماتك، بينما عندما تضغط على قسم شرح خطوات التنسيق يأخذك مباشرة إلى فيديو يشرح خطوات التنسيق والطريقة المثلي للقيام به بالإضافة إلى طريقة تقليل الأغتراب.

ما حدث عند محاولة الدخول إلى قسم «نتيجة تنسيق القبول»، تكرر في محاولة الدخول إلى الجزء المتعلق ببوابة الوافدين، والتى من الواضح أنها تعاني من عطل وأنها غير جهازة في التوقيت الحالي للعمل.(اقرأ أيضا: بدء تنسيق رغبات التحويل بالجامعات لتقليل الاغتراب

وعلى الرغم من المميزات الكثيرة التى يقدمها التطبيق لطلاب الثانوية العامة، إلا أن التطبيق لا يعمل بسنبة 100% حتى الآن، ويحتاج إلى توفير مزيد من المعلومات، لا سيما وأن الجامعات غير الحكومية في اللغتين العربية والإنجليزية تحتاج إلى ضخ معلومات كافية للمستخدم، فكثير منها يستخدم صور قديمة أو صور لجامعات أخرى.