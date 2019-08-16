رجل يفقد 60كجم.. إليك النظم الغذائي الذي اتبعه

كلنا نعلم جيدًا إن رحلة فقدان الوزن ليست أمر سهل، ولكن نقطة التحول تأتي عندما تصبح غير قادرًا على ارتداء الملابس، يتسرب إليك شعور بالإحباط، وإن الحياة تتحكم بك.

تحرير:إسراء سليمان ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

فقدان الوزن

فقدان الوزن ليس رحلة سلسلة يستطيع الجميع عبورها بسلام، فاتخاذ قرار فقد العديد من الكيلو جرامات، يحتاج إلى تغير في أسلوب الحياة، والتوقف عن تناول أطعمة محددة، والإكثار من أخرى، من وقت لآخر نود أن ننظر إلى أمثلة يحتذى بها في فقد الوزن، وآخر ما وجدناه، رجل أعمال يدعى ريشابه سومان قرر أن يفقد وزنه، ويعود إلى رشاقته، ولم يكن هذا أمر سهل وبسيط عليه، ولكن من خلال اتباع نظام غذائي صارم، مع ممارسة الرياضة، استطاع أن يفقد العديد من الكيلو جرامات، نقلًا عن timesofindia"".

وبعد اتباع نظام غذائي صارم، مع ممارسة التمارين الرياضية وخاصة تمارين الكارديو، ابتدى أن يفقد نضارة بشرته، إضافة إلى ذلك ترهل البشرة أصبح من أكثر ما يعاني منه، وفي هذه اللحظة أدرك جيدًا أهمية اتباع نظام غذائي صحي بجانب روتين من التمرينات الرياضية من أجل فقدان الوزن، وما يلي هي خطته الناجحة في فقدان ما