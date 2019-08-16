رجل يفقد 60كجم.. إليك النظم الغذائي الذي اتبعه

كلنا نعلم جيدًا إن رحلة فقدان الوزن ليست أمر سهل، ولكن نقطة التحول تأتي عندما تصبح غير قادرًا على ارتداء الملابس، يتسرب إليك شعور بالإحباط، وإن الحياة تتحكم بك.
فقدان الوزن ليس رحلة سلسلة يستطيع الجميع عبورها بسلام، فاتخاذ قرار فقد العديد من الكيلو جرامات، يحتاج إلى تغير في أسلوب الحياة، والتوقف عن تناول أطعمة محددة، والإكثار من أخرى، من وقت لآخر نود أن ننظر إلى أمثلة يحتذى بها في فقد الوزن، وآخر ما وجدناه، رجل أعمال يدعى ريشابه سومان قرر أن يفقد وزنه، ويعود إلى رشاقته، ولم يكن هذا أمر سهل وبسيط عليه، ولكن من خلال اتباع نظام غذائي صارم، مع ممارسة الرياضة، استطاع أن يفقد العديد من الكيلو جرامات، نقلًا عن timesofindia"".
وبعد اتباع نظام غذائي صارم، مع ممارسة التمارين الرياضية وخاصة تمارين الكارديو، ابتدى أن يفقد نضارة بشرته، إضافة إلى ذلك ترهل البشرة أصبح من أكثر ما يعاني منه، وفي هذه اللحظة أدرك جيدًا أهمية اتباع نظام غذائي صحي بجانب روتين من التمرينات الرياضية من أجل فقدان الوزن، وما يلي هي خطته الناجحة في فقدان ما
وبعد اتباع نظام غذائي صارم، مع ممارسة التمارين الرياضية وخاصة تمارين الكارديو، ابتدى أن يفقد نضارة بشرته، إضافة إلى ذلك ترهل البشرة أصبح من أكثر ما يعاني منه، وفي هذه اللحظة أدرك جيدًا أهمية اتباع نظام غذائي صحي بجانب روتين من التمرينات الرياضية من أجل فقدان الوزن، وما يلي هي خطته الناجحة في فقدان ما يقرب من 60 كيلو جرام خلال 6 أشهر، قبل أن يتخد القرار، وصل وزنه إلى 130 كيلو جرام، وفي تعليق منه على ذلك:"لقد استغرق الأمر 6 أشهر، لفقدان 60 كيلو جرام، نتيجة لاتباع نظام غذائي صارم، وبعد ذلك استغرق الأمر ما يقرب من 3 إلى 4 سنوات لإعادة بناء العضلات من جديد".
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كلنا نعلم جيدًا إن رحلة فقدان الوزن ليست أمر سهل، ولكن نقطة التحول تأتي عندما تصبح غير قادرًا على ارتداء الملابس التي تريدها، يتسرب إليك شعور بالإحباط، وإن الحياة تتحكم بك بشكل كبير، مع فقد القدرة على السيطرة، فبينما ممارسة الرياضة بانتظام واتباع أنظمة غذائية صارمة يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، إلا إنه فقد جاذبيته، و بما إنه رجل أعمال فالمظهر من العوامل الأساسية في حياته، ولكن دعنا أولًا نتحدث عن خطته في فقدان الوزن:
1-وجبة الإفطار: تناول الشوفان مع تفاحة و2 بيضة.
2-الغداء: القليل من الأرز البني، مع طبق من الخضراوات المطبوخة.
3-العشاء: طبق سلطة مع القليل من السمك أو الدجاج المسلوق.
4-وجبة قبل التمرين: 2 تفاحة
كما أخبر timesofindia، إنه لا يريد أن يصبح بطل كمال أجسام، أو عارض أزياء، ولكن كل ما يرجوه أن يكون مظهره متناسق، يتيمز بجسم رشيق وصحي، إذ قام ببعض التغييرات في أسلوب حياته، وكان أهمها التوفق بالتفكير في الطعام، وقال معلقًا على ذلك:"الآن، بدأت أتعامل مع الطعام كالوقود أكثر من شيء لإرضاء رغبتي في تناول الطعام"، وبالنسبة لنقاط الضعف التي كانت بمثابة عقبة في طريقه، حتى بعد فقدان العديد من الكيلو جرامات، أصبح لدي ترهل جلدي، في هذه اللحظة أدركت إن الرياضة وفقدان الوزن أشياء لا تنفصل عن بعضها البعض، ولكن أكثر ما علمت إنه لديه قوة كبير علينا هو التفكير الدائم في الطعام.
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من أكثر الدروس الهامة التي تعلمها إن الامر ليس متعلق باتباع نظام غذائي صارم، ولكن التوازن في كل شيء بمنزلة خيار صحي عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، في الواقع، الصيام المتقطع أيضًا من أفضل الخيارات التي يمكنك الأخذ بها إذا كنت ترغب في فقدان سريع للوزن، وعند الحديث عن الحافز والدعم، قال:"قمت بتجميع صوري القديمة لأرى جيدًا كيف تغير مظهري نتيجة للإهمال الذي اتبعته طوال هذه السنوات الماضية."
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كما إن الجزء الأكثر صعوبة في السمنة، هو عدم القدرة على عيش حياة هادئة طبيعية، كل ما ترغب في القيام به لن تستطيع بلوغه مثل تسلق الجبال والركض لمسافات طويلة والسباحة أيضًا.
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