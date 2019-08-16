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رجل يفقد 60كجم.. إليك النظم الغذائي الذي اتبعه

كلنا نعلم جيدًا إن رحلة فقدان الوزن ليست أمر سهل، ولكن نقطة التحول تأتي عندما تصبح غير قادرًا على ارتداء الملابس، يتسرب إليك شعور بالإحباط، وإن الحياة تتحكم بك.
تحرير:إسراء سليمان ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
فقدان الوزن
فقدان الوزن
فقدان الوزن ليس رحلة سلسلة يستطيع الجميع عبورها بسلام، فاتخاذ قرار فقد العديد من الكيلو جرامات، يحتاج إلى تغير في أسلوب الحياة، والتوقف عن تناول أطعمة محددة، والإكثار من أخرى، من وقت لآخر نود أن ننظر إلى أمثلة يحتذى بها في فقد الوزن، وآخر ما وجدناه، رجل أعمال يدعى ريشابه سومان قرر أن يفقد وزنه، ويعود إلى رشاقته، ولم يكن هذا أمر سهل وبسيط عليه، ولكن من خلال اتباع نظام غذائي صارم، مع ممارسة الرياضة، استطاع أن يفقد العديد من الكيلو جرامات، نقلًا عن timesofindia"".
وبعد اتباع نظام غذائي صارم، مع ممارسة التمارين الرياضية وخاصة تمارين الكارديو، ابتدى أن يفقد نضارة بشرته، إضافة إلى ذلك ترهل البشرة أصبح من أكثر ما يعاني منه، وفي هذه اللحظة أدرك جيدًا أهمية اتباع نظام غذائي صحي بجانب روتين من التمرينات الرياضية من أجل فقدان الوزن، وما يلي هي خطته الناجحة في فقدان ما
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أنظمة غذائية للدايت (2)

الصيام المتقطع.. 4 أنظمة غذائية لفقدان الوزن

يحاول العديد من البالغين حول العالم فقدان الوزن كل عام، ومن أفضل الطرق المتبعة لفقدان الوزن تغيير النظام الغذائي، ولكن كن حريصا على اتباع نظام غذائي غني بالعناصر المهمة التي يحتاج إليها جسمك، وعلى الجانب الآخر قد يصعب تنفيذها؛ لأنك لا تعرف أيا منها مناسبا وفعالا لك، فبعض الأنظمة الغذائية تكبح شهيتك لتقلل من كمية الطعام المستهلكة، بينما البعض الآخر يحدد استهلاكك من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، وعليك اختيار الآلية المناسبة لجسمك، وذلك حسبما ذكر موقع "health line".
ريجيم

لو بتعمل دايت.. هذه الروشته لتناول اللحمة في العيد

مع اقتراب المناسبات يخشى أصحاب الوزن الزائد من زيادة الوزن وفشل الدايت، بسبب تناول بعض الأكلات التي يشتهر بها المصريون في العيد، فعلي سبيل المثال تناول الكحك والبسكويت في عيد الفطر، واللحمة بأنواعها في عيد الأضحى الذي ننتظره خلال أيام، عليكي الحذر من تناول اللحوم والمواد الدهنية في العيد بشكل مفرط يتسبب في الحصول على سعرات حرارية عالية تتسبب في زيادة الوزن وضياع مجهودك في اتباع دايت لإنقاص وزنك، في السطور التالية نساعدك التعرف على بعض النصائح للحفاظ على وزنك في العيد..
الهرولة

دراسة: الهرولة أفضل تمرين لتجنب زيادة الوزن

كثيرا ما يشجع الأطباء المرضى على ممارسة المزيد من الرياضة وتناول كميات أقل من أجل الحفاظ على محيط الخصر، والآن حدد الباحثون في الصين أنواع التمارين الخمسة الأكثر فاعلية في مساعدة ذوي الأجسام القابلة للسمنة على تجنب زيادة الوزن. وفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Genetics، فإن الهرولة المنتظمة أفضل نوع من التمارين لإدارة السمنة وتجنب زيادة الوزن. ومن التدريبات الأخرى الفعالة تسلّق الجبال، والركض، وأنواع معينة من الرقص، وممارسة اليوجا. وذلك وفقا لما ذكره موقع "health line".
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طرق لشرب المياه

اجعله روتينا.. 5 طرق بسيطة لشرب الماء باستمرار

منذ عدة سنوات ويوصى الأطباء بشرب كميات كافية من المياه، من أجل الصحة العامة للجسم، خاصة وظائف الكبد والكليتين، ويقال دائمًا إن شرب كميات كافية من المياه يعادل بشرة صحية تتمتع بمعدلات عالية من النضارة والحيوية، وليس ذلك فقط، فهو يساعد أيضا في فقدان الوزن بشكل ملحوظ. ولكن قد يشعر العديد من الأشخاص بالملل عند تناول 2 لتر من المياه يوميا، فلتتخطى ذلك بسهولة، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لتجعل تناول المياه روتينا يوميا عليك الالتزام به، نقلا عن "health line".
زيادة-الوزن

نسبة الدهون في الجسم.. كيف تقيسها بسهولة؟

عندما تحاول إنقاص الوزن فإن قياس الدهون في الجسم لا يقل أهمية عن قياس وزنك الكلي، ذلك لأن العادات الصحية مثل التمارين الرياضية يمكنها بناء العضلات، فيؤدي زيادة كتلة العضلات إلى بقاء الرقم على الميزان كما هو، أو في بعض الحالات يزداد حتى لو كنت تفقد الدهون. وتوجد طريقة واحدة لتقييم تقدم وزنك وهي قياس الدهون في الجسم، حيث يمكنك معرفة ما إذا كانت نسبة الدهون في العضلات صحية أم لا. موازين دهون الجسم ليست مضمونة تمامًا ولكنها ليست سوى بعض الخيارات لقياس الدهون في الجسم بين الزيارات مع طبيبك أو المدرب الشخصي.
الهرولة

دراسة: الهرولة أفضل تمرين لتجنب زيادة الوزن

كثيرا ما يشجع الأطباء المرضى على ممارسة المزيد من الرياضة وتناول كميات أقل من أجل الحفاظ على محيط الخصر، والآن حدد الباحثون في الصين أنواع التمارين الخمسة الأكثر فاعلية في مساعدة ذوي الأجسام القابلة للسمنة على تجنب زيادة الوزن. وفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Genetics، فإن الهرولة المنتظمة أفضل نوع من التمارين لإدارة السمنة وتجنب زيادة الوزن. ومن التدريبات الأخرى الفعالة تسلّق الجبال، والركض، وأنواع معينة من الرقص، وممارسة اليوجا. وذلك وفقا لما ذكره موقع "health line".
السمنة-زيادة-الوزن (1)

دراسة: السمنة تعيق قدرة المرأة على محاربة السرطان

السمنة مشكلة كبيرة ينتج عنها بعض المشكلات الصحية التي تتفاقم في حال عدم الانتباه لها لتتحول إلى أمراض مزمنة وأخرى خطيرة، وكشفت دراسة كبيرة أن زيادة الوزن لمدة عام واحد تقلل بشكل كبير من فرص النساء في البقاء على قيد الحياة من السرطان. كما أن الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن لمدة 12 شهرا في الأشخاص البالغين تزيد خطر الوفاة بعد تشخيص سرطان الثدي أو الأمعاء في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى 4%، والعلاقة بين الوزن الزائد والسرطان النامي راسخة في المقام الأول، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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